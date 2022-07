Los 13 senadores y 16 representantes a la Cámara electos por el Centro Democrático podrían ser los opositores en soledad a los que se enfrentaría el presidente electo, Gustavo Petro, en el Congreso. Hasta el momento, este es el único partido que ha sido enfático en esta postura. De hecho, María Fernanda Cabal afirmó que quiere liderarla.



A ellos se sumaría Rodolfo Hernández, quien, según su grupo de asesores, en caso de aceptar la curul, debe tomar esta vía.



Aunque algunos medios han difundido la tesis sobre la posibilidad de que Cambio Radical se declare también como partido opositor, el senador Carlos Fernando Motoa le dijo a EL TIEMPO que “no hay nada dicho”.



Sin embargo, sí hizo explícito su deseo de que el partido se adapte a esa figura.

La decisión de esta agrupación será clave para el CD porque, junto al Partido Conservador, se trata de agrupaciones que históricamente se han aliado con el uribismo, según analiza Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad del Rosario.



Para el docente, esto va a permitir medir “qué tan solo está el Centro Democrático” y “qué tan atractiva es la megacoalición” que está construyendo Petro.

Sin embargo, la respuesta a estas cuestiones “llegará más adelante”, de acuerdo con fuentes de Cambio Radical.



El exvicepresidente votó para Congreso y también por una de las consultas. Foto: Héctor F. Zamora. EL TIEMPO.

Para avanzar en este y otros temas, el partido citó a una reunión virtual ayer a las 5 de la tarde. Al cierre de esta edición no había humo blanco. El encuentro fue programado para avanzar en temas como la definición de algunas estrategias para el Congreso saliente y entrante.



Uno de los asuntos estipulados para el encuentro fue el plan de acción que se ejecutará para las comisiones en el Congreso y los proyectos de ley que presentará la bancada hasta el 20 de julio.



Al respecto, Jaramillo también explica que si Cambio Radical no se declara como opositor, esto podría darle tranquilidad al Pacto Histórico, ya que significaría que tiene potenciales aliados para aprobar ciertos proyectos de ley.



Para Alejandro Bohórquez-Keeney, docente de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado, los 11 senadores electos por Cambio Radical no representan un porcentaje “significativo” de los 108 escaños que hay para la cámara alta, incluso si se sumaran a los 13 del Centro Democrático en la tarea de ser contradictores.



Sobre esta postura durante los próximos cuatro años, él vaticina: “Será una oposición no tenida en cuenta, que va a ser muy demonizada por la opinión pública”.



Por esta razón, Mauricio Jaramillo opina que, a pesar de que habrá un Gobierno con una agenda legislativa clara, el Congreso podría abandonar su función constitucional de contrapeso y control político, lo que iría en contravía de la separación de poderes.



Además, si –como indicó– Hernández asume su curul amparada por el Estatuto de la Oposición, podrían llegar a 14 los senadores confirmados con el objetivo de hacerle control político al gobierno Petro.



En una carta enviada al Consejo Nacional Electoral, el santandereano reafirmó su voluntad para asumir su escaño y declararse en oposición, aunque inicialmente pensó en cumplir un rol independiente.



