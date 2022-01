El presidente del Partido Liberal, César Gaviria, realizó fuertes críticas al Gobierno del presidente Iván Duque. En entrevista con Yamid Amat, dijo que "el gobierno actual es malo es insuficiente”.



Estas son las 10 frases más duras y críticas en contra del mandatario colombiano.



1. "Hay varios dirigentes que tienen ideas de cómo superar un gobierno que nos va a dejar al borde del abismo".



2. "Es un mal gobierno dedicado a la propaganda y las promesas de lo que haría el próximo gobierno. La realidad no se va a cambiar con anuncios y publicidad".



3. "Ha habido un cumplimiento parcial y deficiente (del Gobierno) del proceso y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, su secretario general y el resto de la sociedad colombiana deben tener toda la paciencia para seguir adelante".



4. "Fue necesario que hiciéramos una amplia coalición para derrotar al gobierno Duque".



5. “Es dramático ver el estado de pesimismo, desesperanza y zozobra que está reinando en el país”.



6. "El gobierno actual es malo es insuficiente”.



7. "La decisión de entregar la mayoría de los recursos del Estado a empresas y empresarios con la justificación de que ellos son los que generan empleo perdió toda razón de ser y es probable que nunca se justificará".



8. "Cuando uno ve los niveles de pobreza, de indigencia y la asignación de los recursos del Estado a empresas y empresarios que no tenían una necesidad imperiosa, no cabe esa interpretación".



9. "Las ejecuciones de este gobierno desastroso no creo que le vayan a servir al Centro Democrático".



10. "Fue terrible cuando en medio del paro nacional nuestra vicepresidenta escribió un artículo para este periódico que señalaba que los muertos que se habían dado entre la Fuerza Pública y los manifestantes eran consecuencia del proceso de paz".

