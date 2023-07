La diáspora venezolana continúa siendo un reto en términos de migración para Colombia, y uno de los múltiples desafíos a lo largo de los últimos cinco años ha sido caracterizar a esta población para poder diseñar políticas públicas que respondan a las necesidades de más de 2,5 millones de venezolanos que se encuentran en el país.



Por esta razón, el Dane, con el apoyo del Banco Mundial y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), volvió a realizar su encuesta Pulso de la Migración, dirigida a esta comunidad. Se busca conocer su situación migratoria y sus condiciones de salud, trabajo, educación, entre otras. En total, entrevistaron a 6.582 personas que migraron a Colombia desde 2018 en adelante.



Una de las principales conclusiones de la encuesta evidencia que el reto de regularizar a la población migrante sigue sin resolverse con éxito, pues 37,4 por ciento de los consultados dijeron que no poseen ningún permiso o documento de regularización para permanecer en Colombia.



Aunque, por otro lado, un poco más de la mitad de los encuestados (el 56,7 por ciento) aseguró que tiene el Permiso de Protección Temporal; 4 por ciento aseguró tener el Permiso Especial de Permanencia; 0,3 por ciento dijo que tiene salvoconducto tras pedir asilo o refugio y 0,1 por ciento señaló que posee el Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización.



Sobre las razones por las que hay una población sin ningún tipo de permiso, el 27,9 por ciento dijo que “tiene un documento de regularización en trámite”. El otro 26 por ciento de esta categoría dijo que era colombiano retornado y no precisaba de estos permisos. El 17 por ciento afirmó que no lo necesitaba. Por otro lado, está la población que no ha accedido a estos por falta de información (8 por ciento) o por no cumplir los requisitos (6,7 por ciento). El 16,4 por ciento dio distintas razones para la falta de documentación de regularización.

Un problema mayor

La falta de documentos sigue siendo una de las principales barreras para acceder a la educación, atención de salud u oportunidades laborales.



Entre los consultados, el 71,9 por ciento dijo que en su hogar viven niños, niñas o adolescentes. A ese grupo de personas se les indagó sobre si alguno de los menores actualmente no está estudiando: 14,5 por ciento dijo que sí.



Al preguntar por las causas de esa situación, 34,2 por ciento manifestó que no ha podido acceder al estudio porque no cuenta con los papeles para inscribirse en una institución educativa; 12,3 por ciento señaló que no consiguió cupo; 6 por ciento dijo que por falta de dinero; 4,1 por ciento aseguró que no quiere seguir estudiando; 1,3 por ciento indicó que el menor trabaja y el 1 por ciento aseguró que el sitio de estudio le queda muy lejos.



Este mismo escenario se ve cuando el estudio averiguó por la situación de salud de los migrantes.



A la pregunta: “¿Se encuentra afiliado/a al sistema de salud de Colombia?”, 64 por ciento respondió que sí y 34,7 por ciento dijo que no.



Entre las razones por las que aseguraron no estar afiliados, más de la mitad (56,3 por ciento) dijo que no ha podido ingresar al sistema porque no cuenta con los documentos. Otras causas de esto son que desconocen cómo es el proceso (15,4 por ciento); no tienen empleo formal (9,8 por ciento); desempleo (3,1 por ciento); ha estado sano (1,9 por ciento); es muy costoso el pago (1,5 por ciento) y 5,9 por ciento expuso otras razones. Vale la pena aclarar que 15,1 por ciento manifestó que está en proceso de afiliación.

Sufrir la discriminación

Para acceder al escenario laboral, la documentación también se ha convertido en un problema. De los encuestados, el 47,6 por ciento aseguró haber tenido dificultades “para encontrar un trabajo en Colombia”. De este universo, el 52,6 señaló que el principal problema ha sido que le “han exigido documentos que no tiene”.



Otros aspectos han sido la discriminación (34 por ciento), ofertas con baja remuneración o malas condiciones de trabajo (26,2 por ciento), falta de experiencia (17,1 por ciento). Dificultades para acreditar la experiencia laboral (11,1 por ciento) e imposibilidad de dedicarse a un empleo a tiempo completo (5,4 por ciento).

Con intenciones de residir

A pesar de la falta de documentación y los problemas de acceso que esto conlleva, buena parte de los encuestados tienen intenciones de quedarse en Colombia, al menos por el próximo año.



El 81,7 por ciento de los encuestados respondieron que planean residir en el país en los próximos 12 meses. Solo el 2,6 por ciento tendría intenciones de regresar a Venezuela y el 1,1 por ciento buscaría migrar hacia un tercer país. El 14,6 de los encuestados aún no tienen planeado qué van a hacer de aquí a un año.



Según los datos recolectados por el Dane, Colombia se ha convertido en un país en el que buena parte de la población migrante venezolana ha encontrado mejores condiciones que en su país y por eso han decidido quedarse. El 81,5 por ciento de los que comentaron que se quedarían aseguraron que lo hacían porque “Colombia ofrece buenas condiciones laborales, de ingresos, de vida, estudio y clima”. En segundo lugar está el tema de que “mis familiares pertenecen a este país”, con un 13,5 por ciento.



El 81,7 por ciento de los encuestados respondieron que planean residir en el país en los próximos 12 meses. Foto: Jaime Moreno / El Tiempo

Con un 10 por ciento, los migrantes que se quedarían en Colombia respondieron que la razón era porque pertenecían a este país. Por otro lado, el 5,8 de los encuestados en esta categoría dijeron que permanecían en territorio nacional ante las malas condiciones laborales de otros países.



En cuanto a una posible reunificación familiar en Colombia, el 22,4 por ciento de los encuestados dijeron que al menos un “miembro de su hogar o familia en Venezuela tiene planes de migrar” al país.



Si se mira las cifras al detalle, se puede observar que el 23,5 por ciento de los que le apuestan a una reunificación en el territorio nacional están en la población entre los 24 y los 25 años. El 21,2 por ciento están entre los 15 y los 24 años y el 17,2 por ciento son mayores de 55 años. Este dato debe verse articulado con la pirámide poblacional de venezolanos en Colombia. El sector más grande en el país es el de 25 a 34 y le sigue el de 15 a 24 años.



Aunque hay un amplio sector de venezolanos migrantes que pretende quedarse en Colombia, la discriminación sigue siendo notoria. Poco más de un cuarto de los encuestados (26,8 por ciento) dijo haberse “sentido discriminado desde que llegó a Colombia”. De este universo estadístico, el 86,9 por ciento señaló que fue discriminado por cuenta de ser migrante, el 13,1 por ciento dio otras razones.



El 65,7 de las personas encuestadas que se sintieron discriminadas respondieron que sufrieron de estas conductas en la calle y en lugares públicos, el 33,4 por ciento fueron víctimas en sus trabajos y el 31,4 por ciento, en el momento en que estaban buscando un lugar para vivir en arriendo. El 20,1 por ciento de esta población fue discriminada en el transporte público; 17,1 por ciento, en el barrio, y 10,3 por ciento, en instituciones educativas. También hubo casos (9,1 por ciento) en establecimientos de salud, instituciones de justicia (1,4 por ciento) y en oficinas de Migración o de la Cancillería (0,8 por ciento).



‘Los mayores retos están en el acceso al trabajo’: Rocío Castañeda, coordinadora campaña Somos Panas Colombia Acnur

Rocio Castañeda, Somos Panas Colombia de Acnur. Foto: Acnur

¿Cuáles son los retos y en qué trabajar para disminuir la discriminación?



Sabemos que los mayores retos en cuanto a discriminación están ligados al acceso al trabajo. Hay una manera de afrontar eso y es resaltar los beneficios de la integración socioeconómica de la población venezolana y los beneficios para toda la sociedad, porque son personas que pueden pagar impuestos y tener mejores niveles de consumo.



¿Qué factores influyen para que un 26,8 % de los migrantes se sientan discriminados?



En diferentes análisis hemos visto que se percibe que la población venezolana viene a competir por unos recursos, que ya se perciben escasos y que son muy bien valorados como el acceso al trabajo, con la población colombiana.



¿Cómo afecta este tema el proceso de integración?



Es un factor que efectivamente se convierte en una barrera para la integración. El país ha hecho esfuerzos muy importantes en todos los niveles para acoger a la población venezolana, pero en algunas ocasiones esos esfuerzos en el día a día se pueden ver obstaculizados por manifestaciones de discriminación.

REDACCIÓN POLÍTICA

