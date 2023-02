Efraín Cepeda es el nuevo presidente del Partido Conservador tras una jornada que inició este miércoles a las 7:30 de la mañana en la que los miembros de la colectividad eligieron a los integrantes de la mesa directiva.



#Urgente Por unanimidad de los miembros del Directorio Nacional Conservador ha sido elegido como nuevo Presidente del @soyconservador el Senador @EfrainCepeda quién tendrá la responsabilidad de liderar a la colectividad de cara a las elecciones regionales. pic.twitter.com/wkx3yEtWj7 — Partido Conservador (@soyconservador) February 15, 2023

La puja entre los senadores Cepeda y el actual presidente, Carlos Andrés Trujillo, por la dirección del partido inició luego de que el pasado 7 de febrero varios miembros firmaron una carta en la que señalaban que era necesario el cambio de presidente.



En dicho documento, argumentaron que su posición se debía a "momentos de cambio" que se están viviendo y por los que era necesario "mantener la congruencia" de la colectividad de cara a las elecciones regionales de este año.

Cepeda, quien ya ha ocupado el cargo en dos oportunidades y contaba con el respaldo de varios miembros antes de la reunión de este miércoles, explicó recientemente a EL TIEMPO que no buscó ese cargo.



"Lo que pasa es que un grupo de directoristas me pidió que asumiera las riendas del partido en este periodo de cara a las elecciones. Y para ello quieren una persona de experiencia y yo he comandado algunas de esas elecciones regionales desde la presidencia del partido y como congresista llevo 31 años ganando elecciones, y entonces querían esa experiencia", expuso.

