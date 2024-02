Efraín Cepeda: ‘La Casa de Nariño se metió en el Partido Conservador’

El senador Efraín Cepeda, quien detuvo una rebelión en el Partido Conservador y se ratificó como jefe del conservatismo tras tormenta política por el nombramiento de la nueva ministra del Deporte, habló con EL TIEMPO y dijo que desde la Casa de Nariño intentaron le pidieron a los miembros del Directorio Conservador que aceptaran su renuncia a la presidencia de la colectividad.



A su juicio, ¿hubo una rebelión en el partido por la designación de la ministra del Deporte?



Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador Foto: Prensa Partido Conservador

El Partido Conservador es independiente. Cuando se publicó esa hoja de vida se comenzó a decir desde fuentes diversas que era una representación del Partido Conservador, insinuando que con eso podía cambiar nuestra postura frente a las reformas. Salí a decir que eso no representaba al Partido Conservador institucional, que seguíamos firmes en las convicciones, con sus valores y principios. La gente en las redes y muchos periodistas no me creyeron y por eso presenté la carta de dimisión para que fuera el Directorio Conservador el que definiera. Soy el vocero el partido, de la bancada, y he defendido las posturas porque han sido decisiones unánimes tanto de las bancadas como del Directorio y, por supuesto, eso tenemos que continuar haciéndolo con plena libertad, sin que tengamos compromisos con el Gobierno Nacional de votar en uno u otro sentido. Nuestro único compromiso es con la gente, con los militantes, con los colombianos. Defenderemos en uso de nuestra independencia lo que nos parezca que beneficie a los colombianos y estaremos en contra de lo que nos parezca que los perjudique.



¿Luz Cristina López sí es recomendada por congresistas conservadores? ¿Es recomendada de Alfredo Ape Cuello?



No puedo afirmarlo, solo están los rumores de que un grupo de representantes la presentó, pero no puedo confirmar ni desmentir quiénes o qué. Pero no puede haber compromisos, la ley es clara en el sentido de que las decisiones de bancada tienen que honrarse, y las decisiones de bancada están tomadas desde el año anterior por decisión unánime.

Alfredo Ape Cuello, representante a la Cámara del Partido Conservador. Foto: @apecuello

¿Usted por qué renunció a la presidencia?



El principal motivo es que se había expresado que era una cuota del Partido Conservador y fui enfático en afirmar que el oficialismo del partido no tiene nada que ver, ni el Directorio Conservador ni la bancada, con ese nombramiento. No conozco a la señora, nunca la he visto en militancia en el partido. No puedo afirmar quiénes la presentaron, pero desde fuentes de Casa de Nariño se filtró que era del Partido Conservador. Eso no es cierto. Pudo haber sido sugerido por un grupo de representantes, pero no puedo afirmar con certeza cuáles son esos nombres.



¿Desde la Casa de Nariño se quieren meter en el Partido Conservador?



No se quiere meter, se metió. No tengo testimonios del nombre de Vicentico Blel, sino que hicieron las llamadas para decir que me aceptaran la renuncia. No tengo ese testimonio; además, no lo creo con certeza porque la casa Blel me ha acompañado verticalmente desde el primer día. Desde el jefe, que es su padre, hasta la senadora Nadia Blel, jefa de la bancada. La senadora ha dirigido la bancada de manera asertiva, seria, transparente. Es un bastión del Partido Conservador Colombiano. El jueves, no solamente todos los directoristas de esa casa Blel, encabezados por la senadora Nadia, apoyaron firmemente la decisión.

Directorio del Partido Conservador. En el centro, Efraín Cepeda, su presidente. Foto: Partido Conservador

El Gobierno dice que hay una ruptura institucional, ¿pero meterse en los partidos no es una ruptura institucional?



Claro, es una intromisión indebida en las decisiones que deben ser autónomas de los partidos políticos. Este es un partido de 175 años que toma sus decisiones con libertad. No somos oposición, somos independientes, pero sí defendemos el concepto de nuestro partido de ser el partido del orden, porque necesitamos ordenar muchas cosas que están desordenadas en el país. No había razón para que el Gobierno se metiera semejante derrota de 18 votos contra cero.



¿Cómo van a contener nuevas rebeliones?



Cepeda afirma que, como colectividad, el Partido Conservador no tiene cuotas en el Gobierno. Foto: Carlos Ortega. Archivo EL TIEMPO

El presidente del Directorio Nacional es un vocero de las decisiones del Directorio y de la bancada. La decisión de pasar de gobierno a independencia fue unánime. Las decisiones frente a las reformas han sido tomadas en bancada, con debates sólidos, tranquilos, y también han sido tomadas de manera unánime. No creo que esta postura haya cambiado. Es más, he puesto el termómetro en el Senado, donde siguen absolutamente estos firmes frente a estos principios y valores. Habrá que hacer una reunión de bancada general y mirar qué cosas han cambiado, pero los principios del partido no se traicionan y estaré ahí, hasta el momento en que el partido sea fiel a sus principios, a sus posturas.

¿Van a votar por la ponencia de archivo o positiva de la reforma pensional?



Vamos a tener una reunión de bancada antes de esa votación para tomar, precisamente, esa decisión. Mientras no se concierte no vamos a votar la del Gobierno. Tenemos sobre la mesa la alternativa o la de archivo.

¿Cómo serán los movimientos en el partido, que el 20 de julio asume la presidencia del Congreso?



Debo decir que no he sido amigo de acumular dignidades, que no estoy en campaña, que no he llamado a congresista alguno de ninguna colectividad. Me han llamado, sí, del partido y de otros. Lo que he expresado es que esto no nos va a dividir y tendrá que ser una decisión reposada y tranquila con la bancada. No es la hora, faltan todavía cinco meses y mucha agua por correr bajo los puentes.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA