EE.UU. podría investigar supuesta injerencia de Colombia en elecciones

La asesora demócrata de Estados Unidos, Michelle Manat, aseguró en entrevista con CNN que considera que el Congreso de Estados Unidos investigará la presunta intervención del gobierno del presidente Iván Duque en la campaña de Estados Unidos.



(Puede leer: Hijo de Gustavo Petro con asilo habla de Tomás Uribe, Santos y Maduro)

"Fue una prueba en la elección pasada, de intereses colombianos y de otros, que querían ver hasta dónde podían llegar. Entonces si no frenamos esto van a hacerlo aún más en 2022 y en adelante", aseveró en la entrevista.



La demócrata, quien colaboró para obtener el voto latino en la campaña de Joe Biden, aseguró que este "es un tema que tendrá un énfasis en las primeras semanas de Tony Blinken (secretario de Estado) y de otros funcionarios de nuestra seguridad nacional".



De este modo, señaló que espera que el Congreso de Estados Unidos investigue las campañas de desinformación en las que supuestamente participaron personajes de la política colombiana, en el marco de las últimas elecciones presidenciales.



(Además: Esta es la nueva tarifa del pasaporte colombiano en 2021)



Por su parte, el Gobierno de Colombia ha negado cualquier relacionamiento con la campaña de Donald Trump. Hace unos meses, la Canciller respondió las preguntas de los congresistas referente a este asunto y dijo: "No se tiene conocimiento de que algún funcionario diplomático o cualquier otro funcionario vinculado a este Ministerio haya sostenido reuniones con miembros o activistas de la campaña presidencial del presidente Donald Trump", explicó, refiriéndose a la posible participación del embajador Francisco Santos en la campaña de Trump.



Además, en ese momento Blum aseveró que "el Gobierno de Colombia es respetuoso del proceso electoral de EE. UU., y entiende que ese es un asunto interno del citado país que se desarrolla conforme a sus reglas y su Estado de derecho".



(No se quede sin leer: La apuesta de la senadora Paola Holguín para llegar a la Presidencia)

Otras noticias de Política:

- Gobierno le recomienda a Claudia López que lea el plan de vacunación



-Estos son los requisitos para entrar y salir de Colombia

POLÍTICA

Síganos en Twitter: @PoliticaET y Facebook: @politicaeltiempo