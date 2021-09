Centro Democrático reversa inhabilidad a Edward Rodríguez

"El Comité de Ética aclara que no tengo ni sanciones éticas o disciplinarias que me impidan aspirar a la presidencia de la República. El buen nombre es el mayor tesoro del ser humano y a pesar de que quisieron hacernos daño, seguimos en pie de lucha", dijo con satisfacción el congresista Edwar Rodríguez al confirmar que seguirá en el camino para buscar la jefatura del Estado en las elecciones de 2022, a nombre del Centro Democrático.



En efecto, en las últimas horas el Comité de ética del Centro Democrático anunció que reversa la inhabilidad para que el representante pueda ser precandidato presidencial.



El consejo, según la comunicación, analizó en igualdad de condiciones los argumentos expuestos por el representante en la apelación y concluyeron que no tiene un procedimiento disciplinario, como se había dicho inicialmente.



“Coincidimos con el señor Edward Rodríguez en que el concepto del Consejo Nacional de Ética, Disciplina y Transparencia (...) no es posible recurrirlo ante alguna entidad o instancia. (....) En el presente caso no estamos en presencia de un proceso disciplinario que se haya adelantado contra ningún candidato ni de ninguna sanción”, dice la carta.



Comité de Ética aclara que no tengo ni sanciones éticas o disciplinarias que me impidan aspirar a la Presidencia de la República.



El buen nombre es el mayor tesoro del ser humano y a pesar de que quisieron hacernos daño, seguimos en pie de lucha. #RodriguezPresidente pic.twitter.com/dff99dNVIS — Edward Rodríguez (@EDR_CD) September 29, 2021

"Reiteramos que si bien la postulación es en principio expedita desde el punto de vista teórico para cualquier candidato, no lo es así la selección de los candidatos por parte de la Dirección Nacional del Partido, y la aclamación del candidato único por parte de la Convención Nacional”, escribieron en el comunicado sobre las etapas por las que se abriría un proceso disciplinario al interior del Centro Democrático y aclarando que ningún miembro del partido posee estas medidas cautelares.



El representante a la Cámara de Bogotá, quien renunció este martes a la Comisión de Acusaciones, había manifestado su inconformidad con la decisión de excluirlo e incluso le envió una carta al expresidente y jefe máximo del partido, Álvaro Uribe, comentándole algunos aspectos del problema.



Primera página de la carta en la que el Consejo de Ética del CD excluyó a Edward Rodríguez de la precandidatura. Foto: Archivo particular

Tiempo atrás, Rodríguez señaló a Rafael Nieto Loaiza, otro de los precandidatos del uribismo, de estar detrás de los obstáculos para avanzar en su propósito electoral.



"Eso no corresponde a la realidad", le dijo Nieto a EL TIEMPO.



"Edward Rodríguez está tratando de politizar un problema que tiene él, que no es conmigo y que ciertamente no es político. Quien ha tomado la decisión de decir quiénes son los que reúnen las condiciones para ser precandidatos del partido no soy yo, es el Consejo de Ética del partido y quien le pidió a esa instancia que se pronuncie no soy yo, sino el presidente Uribe. De manera que este esfuerzo de Edward Rodríguez por victimizarse y tratar de volver político su problema es uno en el cual, evidentemente, equivoca la dirección de su ataque", argumentó en su momento.



