'El comunicado del comité de ética es oscuro': Edward Rodríguez

El representante Edeward Rodríguez le envió este jueves una carta al expresidente Álvaro Uribe en la que pide claridades frente al anuncio del Comité de Ética del partido Centro Democrático excluirlo de la lista de precandidatos presidenciales de la colectividad.

Con la decisión, la baraja de aspirantes presidenciales urbistas se reduciría –por el momento– a cuatro: las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal; el exministro Óscar Iván Zuluaga, y el analista Rafael Nieto.



Rodríguez alega en la misiva dirigida a Uribe que, según los estatutos del partido, el encargado de otorgar el aval para una candidatura presidencial por el Centro Democrático es el director nacional previa autorización de la dirección nacional, pero que hasta el momento es actúa en condición de "prencadidato" no de "candidato", por lo que no se le podría, a su juicio, excluir de la baraja de aspirantes.



"El aval, es la autorización y respaldo de un partido o movimiento político a un ciudadano para que sea candidato. Así las cosas, no hay a la fecha, dentro del marco jurídico electoral, una figura que se denomine 'aval para precandidatos', por lo que el comunicado del comité de ética es oscuro incluso en el plano jurídico, ya que su recomendación para avalar cinco precandidatos no es posible a la luz del marco electoral", señala la carta de Rodríguez.



Para el actual congresista, se creó un "limbo jurídico" que debe ser resuelto por el expresidente Uribe, en su calidad de presidente fundador de la colectividad.



"Crearon un limbo de acción, ya que legalmente, y éticamente no debo detener mi proceso de divulgación política frente a mi aspiración presidencial, pero requiero para certeza ya que hoy no hay avales a expedir, ni sanción o investigación en mi cabeza requiero una aclaración amplia y pública que me permita a mi y a los ciudadanos conocer las razones de la opinión", señaló el parlamentario.



Rodríguez solicitó igualmente que Marco Antonio Velilla Moreno, quien preside el Comité de Ética del Centro Democrático, se declare impedido para cualquier decisión que se tome sobre él, debido a que "tiene una conocida y pública animadversión en mi contra de hace varios años".



Hace algunas semanas, según supo EL TIEMPO, se conocieron algunas quejas de Nieto en el sentido de que las cuentas de la campaña al Congreso de Rodríguez en el 2014 no estarían del todo claras.



Adicionalmente, el precandidato habría solicitado que el congresista aclarara de dónde salieron los recursos con los que compró un apartamento.



De hecho, el analista habría anunciado su decisión de salir de la competencia por el aval del Centro Democrático si Rodríguez seguía en ella.



