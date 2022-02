Eduardo Verano de la Rosa, exgobernador del Atlántico y quien buscaba ser candidato a la Presidencia por el Partido Liberal, anunció en las últimas horas su entrada a la campaña del exalcalde de Barranquilla Álex Char, precandidato por la Coalición Equipo por Colombia.



Se trata de un golpe con doble efecto político. De un lado, fortalece la candidatura de Char en momentos en que ésta está en el ojo del huracán por las declaraciones de Aída Merlano y, también, muestra la dispersión del partido Liberal que dirige César Gaviria Trujillo.



"El partido de fútbol entre el Junior de Barranquilla y las Águilas Doradas fue el escenario que permitió que Char y Verano recordaran las oportunidades que han tenido de trabajar de la mano, como cuando Álex se desempeñó como alcalde de Barranquilla en dos períodos (2008 – 2011 y 2016 – 2019), al tiempo que Eduardo se desempeñaba como gobernador del Atlántico", dice el comunicado de la campaña del precandidato del Equipo por Colombia.



Bienvenido @veranodelarosa a este gran equipo por 🇨🇴. Trabajando de la mano le cambiamos la cara a Barranquilla, al Atlántico, y ahora queremos sumar esfuerzos para fortalecer las regiones y transformar al país. ¡Juntos lo haremos posible! #SíSePuede pic.twitter.com/hJtJn1zzd9 — Alejandro Char (@AlejandroChar) February 8, 2022

“Nos hemos propuesto que tenemos que seguir trabajando juntos, ya ahora para un proyecto nacional, en el proyecto de Alex", dijo Eduardo Verano, según El Heraldo, rotativo de Barranquilla. "Yo creo que es muy interesante e importante que podamos construir in proceso de regiones, un proceso de fortalecimiento de nuestro desarrollo y no solamente de la región Caribe sino de todas las regiones del país. Creo que Alex reúne todas las condiciones para liderar un proceso de esa naturaleza a nivel nacional”, agregó Verano, según el mismo medio, quien acompañará a Char en la correría por el Caribe y todo el país.



Por su parte Álex Char manifestó que “Eduardo siempre ha sido buen equipero y lo que hemos hecho por la región lo vamos a hacer por todo el país”.



Verano se suma así al éxodo sin precedentes en contra de las decisiones de su director, el expresidente César Gaviria Trujillo. De hecho, al día de hoy la histórica colectividad no tiene siquiera aspirante para las elecciones presidenciales de este 2022.



Además de Verano se han ido Miguel Samper, Luis Pérez, Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán, entre otros.



