Exgobernador Eduardo Verano anuncia su aspiración presidencial

El exministro de Ambiente y exgobernador de Atlántico, Eduardo Verano, anunció que será candidato presidencial para el 2022.



Su posición es clara: “quiero ser el abanderado visible en el país de una nueva modalidad de organización del Estado Regional, la respuesta a todas las marchas y bloqueos que están ocurriendo en el país”.



De este y otros temas Verano habló con EL TIEMPO.



¿Usted quiere ser candidato presidencial?

Sí.



¿Por qué quiere ser candidato?

​ Porque tengo una tarea que cumplir especialmente con los compromisos adquiridos con el voto caribe y con el pueblo de Colombia con respecto al ordenamiento territorial en lo que se refiere a la conformación de una nueva modalidad de Estado fundamentado en la regionalización, el Estado Regional.



¿Se va inscribir por firmas o va a buscar el aval liberal?

​ Debo hacerlo con el partido en el que he militado siempre: el Partido Liberal. Buscaré su aval. La vez pasada que aspiré a la Presidencia de la República tuve una experiencia negativa con la recolección de firmas porque no fueron validadas por la Registraduría. Después de una serie de demandas la Corte Constitucional nos dio la razón en nuestra demanda por la invalidación de las firmas, pero tres años después de que se había posesionado el presidente. O sea que la experiencia con la recolección de las firmas no fue positiva.



Pero hay quienes dicen que los liberales se la van a jugar es con Alejandro Gaviria ¿Qué opina?

Eso ha dicho el director del partido, el presidente Gaviria. Respetable su posición pero, considero que el Partido Liberal debe abrir las oportunidades para que quienes tengamos una aspiración la podamos tramitar dentro de las reglas de juego que debe fijar el partido.



¿Cuál será el eje programático de su campaña?

El “Estado Regional”. Quiero ser el abanderado claro y visible en el país de una nueva modalidad de organización del Estado Regional. Creo que es la respuesta adecuada a todas las marchas y bloqueos que están ocurriendo en el país. Las calles han hablado, la gente en la calle ha manifestado una serie de inquietudes con respecto al futuro del país y creo que se necesita un gobierno más cercano a cada una de las partes del territorio nacional. El Estado centralista que es el que tenemos en Colombia no ayuda precisamente a un gobierno que pueda entender y tramitar las inquietudes individuales que surgen en el día a día en cada una de las partes del territorio nacional. El centralismo es obsoleto y está mandado a recoger. ¡Se necesita el Estado Regional!



Hay quienes aseguran que esto no puede seguir siendo entre Petro y el que diga Uribe ¿usted cree eso?

Yo considero que debo construir nuestra propia alternativa a través del Partido Liberal que es el partido en el que he militado toda la vida. Obviamente, tendremos que hacer un largo recorrido para lograr finalmente el resultado deseado, pero vamos a intentarlo y vamos a hacer el esfuerzo que se requiere.



Definitivamente lo que hay es que construir. Hay varias alternativas en proceso de construcción. Cada día trae su propio afán y seguramente dictará las maneras en cómo podremos avanzar en el proceso de definición de cada una de las candidaturas.



Pero usted es más cercano a Petro o al uribismo?

Yo soy cercano al Partido Liberal. En él he militado siempre y espero encontrar las reglas del juego que nos permitan tramitar varias de las candidaturas que aparecerán dentro del partido.





Usted ya ha sido aspirante presidencial, ¿qué le hace pensar que esta vez sí puede ser?

Uno nunca debe dejar las tareas sin hacer. Debemos caminar en la construcción de un país diferente y tendremos que hacer los esfuerzos necesarios hasta el final de nuestros días.



