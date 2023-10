‘Tener 36 partidos políticos en Colombia le hace daño a la democracia’: Eduardo Pizarro

Eduardo Pizarro Leongómez, profesor emérito de la Universidad Nacional y analista político, en entrevista con EL TIEMPO reflexiona sobre el confuso sistema político del país, que se hace más dramático para los ciudadanos en las elecciones.



Asegura que tener 36 partidos políticos en Colombia le hace daño a la democracia, ya que, entre otros aspectos, no se logra consolidar un partido de gobierno sólido y tampoco una oposición. Sugiere máximo 5 partidos, como ocurre en las democracias más sólidas del mundo.



¿Por qué 36 partidos políticos en Colombia son un riesgo para la democracia?



La existencia de un número tan alto de partidos políticos afecta mucho la posibilidad de conformar tanto un partido de gobierno, o una coalición de partidos de gobierno, como una coalición de partidos de oposición. La oposición política cumple en las democracias un rol muy importante porque hace una función de control político sobre la gestión del Estado y plantea alternativas a las iniciativas del Gobierno que pueden enriquecer el debate público e, incluso, mejorar la calidad del Ejecutivo. Y, por otra parte, la ausencia de un verdadero partido de gobierno, como el actual partido de gobierno, el Pacto Histórico, que está compuesto de alrededor de 26 partidos y movimientos políticos –de los cuales alrededor de 12 tienen personería jurídica– tampoco permite que haya un polo de gobierno coherente, porque está cruzado por múltiples intereses y visiones.



¿Entonces?



En Colombia a lo que estamos llegando es a una situación en la que no hay ni un partido de gobierno coherente ni una oposición coherente. Eso afecta tanto a la gobernabilidad como al carácter de la oposición política y sus funciones trascendentales.

A propósito de lo que menciona del partido de gobierno, el Pacto Histórico, solo tiene un candidato fuerte para las regionales, que es Gustavo Bolívar, y tuvo muchos problemas para conformar las listas. De hecho, van por separado en muchas ciudades. ¿Qué reflexión hace de esto?



Es realmente complejo que Gustavo Petro esté intentando impulsar la candidatura de Bolívar porque es lo único que demostraría que la derrota en octubre no sería tan significativa por un eventual triunfo en Bogotá. El debilitamiento del Pacto Histórico a nivel regional, primero, va a ser un mensaje de debilidad política, pero, segundo, va a ser muy difícil para el gobierno de Petro en los últimos tres años gobernar con alcaldes y gobernadores de las principales ciudades y departamentos que son distintos a los partidos de gobierno. Esto dificulta mucho la gestión democrática.

Pero ¿en qué momento llegamos a 36 partidos políticos?



La verdad es que después de la Constitución de 1991, cuando se planteó la necesidad de la apertura política para incorporar a los grupos guerrilleros que estaban en proceso de paz, se planteó la tesis en el sentido de que el bipartidismo era excluyente de otras miradas políticas y para lograr la paz se requería el tránsito de las armas a la política de los grupos insurgentes. Sin embargo, el problema que ha habido en Colombia es que desde entonces se ha hecho una multitud de reformas del estatuto de los partidos y la situación ha ido de mal en peor.



¿Por qué lo dice?



Lo primero, es haber rebajado y rebajado y rebajado las condiciones para ser un partido político con personería jurídica. Presentar 50.000 firmas o haber obtenido 50.000 votos más un representante a la Cámara o un senador. Esos umbrales tan bajos permitieron esta multiplicidad de partidos. Segundo, nos inventamos en Colombia algo que fue muy negativo y fue plantear que no solo había partidos, también movimientos políticos, movimientos étnicos, grupos significativos de ciudadanos. Creamos una multitud de figuras que ampliaron el campo de reconocimiento en forma muy abierta. En tercer lugar, nos inventamos algo que es único en el mundo y es que los partidos políticos pueden ir con listas abiertas o cerradas.

¿Eso qué efectos tiene?



En todos los sistemas del mundo o las listas son cerradas o son abiertas, pero esa mezcla permitió la formación de los clanes políticos y los partidos personalistas de forma también irregular porque son microempresas para dar avales electorales o simplemente para apropiarse de los recursos públicos a nivel regional. Y también nos inventamos algo único en el mundo, que los partidos tienen que declararse si son de gobierno, independientes o de oposición.

En la práctica, eso último que menciona, ¿no sirve?



No sirve, pero además tiene una cuestión muy delicada, que rompe el dinamismo de la política, porque puedo ser un partido de oposición, pero al mismo tiempo puedo apoyar lo positivo del Gobierno y ser una oposición constructiva, pero si ya me bautizan de oposición, termino siendo una oposición obstruccionista que busca el fracaso del Gobierno. Rompimos el dinamismo de la política con la creación de esas figuras rígidas copiando de mal manera el modelo británico.



Y el Gobierno les reclama a los partidos de gobierno que no están votando sus proyectos...



Exactamente, copiaron de mal manera el modelo británico, pero le añadieron la figura de partidos independientes y lo que están generando es una gran confusión. Y la prueba es que se está convirtiendo en un verdadero desafío votar. No sé si es una lista abierta o cerrada, son una multitud enorme de líneas, partidos, movimientos políticos, étnicos, grupos significativos de ciudadanos, entre otros.

¿Cómo afecta eso la democracia?



Está afectando la participación democrática ciudadana, porque no todo el mundo tiene la formación política suficiente para entender esta confusión. Y está aumentando la abstención electoral y los votos nulos.

Parece que hay partidos sin ideologías. En ciertas colectividades hay congresistas que son de izquierda y otros de derecha, como en la Alianza Verde. ¿Cómo es posible eso?



Creo que se están desdibujando las ideologías, los programas de gobierno coherentes, que son claves. Porque si un partido, liberal, conservador o de izquierda, tiene un programa coherente, le da identidad política, le da identidad a su programa legislativo, le da reconocimiento frente al ciudadano y puede ejercer con coherencia el ejercicio del gobierno o de la oposición.

¿Aquí no?



En este desdibujamiento ideológico de esta multiplicidad de partidos es muy complejo formar gobierno, formar oposición. Pero, al mismo tiempo, es muy compleja la coherencia de la función legislativa. Lo que creo es que las leyes en Colombia se están convirtiendo en colcha de retazos. Estamos llegando a una legislación de pésima calidad porque no hay proyectos partidistas con coherencia. Tenemos leyes de mala calidad y eso también es una consecuencia de la cantidad de partidos políticos.



Ya metidos en esto, ¿cómo se arregla?



El problema es que una reforma del sistema de partidos tiene que pasar por el Congreso y este modelo es funcional para los políticos que están en el Parlamento. Estamos en un callejón sin salida y me parece que la única forma realmente sería abrir un gran debate nacional sobre el daño que le están haciendo a la democracia la ley de partidos y las leyes electorales.

Pero, ¿no hay una salida?



Se podría intentar crear una comisión nacional de alto nivel que permita ofrecerle al país un proyecto de reforma política coherente. En 1995, después de lo que pasó con Ernesto Samper, se creó la comisión de reforma de partidos políticos, dirigida por Horacio Serpa, yo hice parte, e hicimos una propuesta ante lo que estaba pasando en el momento. En ese entonces, todo partido político podía dar un número de avales indefinido, entonces llegamos a un momento en el cual había centenares y centenares de avales que estaban fragmentando el sistema de partidos. Haría el llamamiento a la necesidad de repetir esa experiencia del 95 creando una comisión nacional de reforma de los partidos políticos y del sistema electoral como una posibilidad de hacer una propuesta coherente y consensuada.

¿Hay un número ideal de partidos?



Creo que es clave la existencia de un número de partidos limitada. He estado revisando y cuando uno habla entre tres y cinco partidos de talla nacional son los sistemas políticos que funcionan mejor. Creo que sí necesitamos un pluralismo moderado de tres a cinco partidos para que el sistema político funcione más adecuadamente. Hay que abrir el debate.



¿Cómo funcionaría ese número de partidos? ¿Se podría estar hablando de algo como en el fútbol, donde cada temporada unos equipos descienden y otros ascienden?



Eso es lo que está ocurriendo. En el 2026, por ejemplo, el partido Comunes va a desaparecer, va a perder la personería jurídica porque sacó 25.000 votos para Senado y el umbral era del 3 por ciento y sacó en el 2022 alrededor del 0,15 por ciento del umbral electoral mínimo. Eso viene funcionando, pierde la personería jurídica, pero no nos está solucionando el problema porque es muy probable que de los 36 la mitad pierda la personería jurídica, pero no soluciona la creación de partidos. Eso depura provisionalmente, pero no soluciona el problema.

Pero no cree que el CNE también debería aplicar mejor las leyes porque solo este año van ocho personerías nuevas...



Iván Garzón, el profesor que está ahora en Chile, me mandó un chat maravilloso diciéndome: estamos pasando de un ciudadano, un voto, a un político, un partido. Me pareció muy ingenioso. De los 36 va a quedar la mitad, pero van a surgir otros porque basta con recoger 50.000 firmas para acudir al CNE para pedir personería jurídica. Tiene que ser un cambio de fondo.

En conclusión, se necesita voluntad política...



Se necesita voluntad política y, sobre todo, una gran iniciativa, probablemente, de los principales líderes políticos del país para reconocer el daño que le está haciendo a la democracia esa multiplicidad de partidos y un acuerdo nacional para que esto sea uno de los temas estratégicos de Colombia para el futuro, tener un sistema político más organizado que permita tener mejor calidad de las leyes, de la gestión parlamentaria, de la dinámica gobierno-oposición con mayor coherencia. Eso sería clave.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA

