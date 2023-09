Una nueva polémica estalló en la campaña presidencial de Petro en Casanare, después de la unidad investigativa de Noticias Caracol diera a conocer unos audios en los que Sonia Bernal -por ese entonces directora de la Campaña Petro en ese departamento- hablaba con Sandra Navarro, esposa del narco Juan Carlos López Macías, alias Sobrino, quien habría dado aportes para eventos políticos.



"Ayer estuve en El Algarrobo hablando de sumercé, me la preguntaron, doctora. Y por allá estuve regando publicidad y diciendo que por qué tienen que votar por ustedes, por el Pacto y todo eso", le dijo Navarro a Bernal en una conversación, en la que esta última mujer le dice que toca pagar algo (800).



Eduardo Noriega, quien ha salido en defensa de la campaña presidencial, hace parte de la Colombia Humana y es esposo de la ministra de Vivienda.

El hombre sostuvo en Caracol Radio que Sandra Navarro no hizo parte del cuadro directivo de la campaña, pero señaló que se va a realizar investigación para saber si se recibió dinero, ya que estaba “prohibido” recibir aportes.



Inicialmente, Noriega resaltó que él pidió que se iniciara una investigación para establecer si hay responsabilidad frente al comportamiento ético de los directivos, ya que resaltó que “no estaban autorizados para solicitar este tipo de aportes y menos de personas cuestionadas”.



“Yo sí creo que el hecho reviste gravedad porque teníamos advertencia de lo que podía pasar en Casanare y resulta inadmisible que las personas responsables a nivel local hayan tenido el menor desliz con aportes así fueran logísticos para la campaña”, dijo.



Además, resaltó que “la señora Navarro no tiene ninguna condena por asuntos criminales. Ella es la esposa de una persona que está detenida. Entiendo que la justicia la declaró inocente, pero aun así las directivas debieron tener la cautela suficiente frente a la posibilidad de que hicieran aportes”.

Francia Márquez en tarima Sandra Navarro, pareja de alias Sobrino Foto: Captura de video Noticias Caracol - @FranciaMarquezM

¿Sandra Navarro participó o no?

Eduardo Noriega no negó la participación, pues dijo en entrevista a Caracol Radio que para ello se está investigando.



“Yo creo que sí eso fue una falla de las personas a nivel local procedieron de esa manera y estaban advertidos”, dijo.



Además, puntualizó que “no importa si fueron dos pesos, ya que la intención de recibir dineros estaba totalmente prohibido de cualquier persona”.



De hecho, contó que la campaña justamente para evitar estos problemas, determinó que la única persona autorizada para recibir donaciones lícitas era el gerente de la campaña.

Sonia Bernal el día de las elecciones. Foto: Tomada de Instagram: @soniabernalsanchez

“Si alguien a nivel local se separó de estas instrucciones y protocolos establecidos, esto debe establecer la responsabilidad correspondiente”, finalizó.



No obstante, en reiteradas ocasiones Sonia Bernal afirmó que no se recibió la supuesta inyección de dinero del narcotráfico.



"La señora Sandra Navarro nunca fue aportante ni líder visible de la campaña en el departamento. Segundo, jamás tuvimos varias comunicaciones, fue una sola conversación. Nunca se recibieron aportes en vehículos o en desarrollo logístico. Esta campaña puede tener toda la tranquilidad de que no hubo ningún tipo de recursos ilícitos", señaló Bernal en un video publicado en sus redes sociales.

Desmiento la calumnia por la que pretenden acabar líderes locales que creemos en la necesidad del Cambio. No más ataques infames, si persisten en ellos saldré siempre con entereza y pruebas, a defender la verdad, no más montajes! pic.twitter.com/AcWlcSxMfo — SONIA BERNAL (@SoniaSBernalS) September 27, 2023

‘Me parece sospechoso’: Noriega sobre la Fiscalía

“Yo encuentro una relación de carácter político. A mí me parece sospechoso que la Fiscalía aparezca también en este tema del Casanare. Estamos hablando de audios e interceptaciones de 14.000 horas, cerca de dos años de grabación que son ahora usados para cuestionar al partido político del Presidente”, dijo.



Y agregó: “Me preocupa la intencionalidad política de demostrar algo que por supuesto no se ha demostrado en estos fragmentos de audio. Y uno no puede a partir de estos audios determinar nada”.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

