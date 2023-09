Un informe periodístico de Noticias Caracol reveló la posible colaboración de la esposa del narcotraficante alias el 'Sobrino', Sandra Navarro, en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 en Casanare. En audios queda constancia de dineros y préstamos de vehículos para la campaña presidencial, que incluso habrían sido usados para el transporte de figuras del Pacto Histórico.



Ante la nueva polémica, Eduardo Noriega de la Hoz, director de la Colombia Humana, habló con EL TIEMPO para responder a las nuevas acusaciones.



¿Cuál fue el papel que jugó Sandra Navarro, esposa de un confeso narcotraficante, en la campaña del Pacto Histórico y de Gustavo Petro en Casanare?



En la nota anterior de Noticias Caracol advertimos que Sandra Navarro no tenía ningún rol ni responsabilidad de coordinación, dirección o delegación de funciones en Casanare. No tenía funciones en la Colombia Humana o en el Pacto Histórico.

Pero estos temas de los audios sobre camionetas y dineros, ¿era un asunto extraoficial?



No sé si el término correcto sea extraoficial, pero en todo caso no corresponde a una persona que hubiera tenido responsabilidades de coordinación o dirección de la campaña en Casanare.

¿Sonia Bernal, quien fue directora electoral de la campaña de Petro y hoy trabaja en el Ministerio del Interior, les ha explicado la relación que tuvo con Sandra Navarro?



Sí, yo hablé con ella y ella me dice que en tres ocasiones tuvo relación con Sandra Navarro, de la misma forma que la tuvo con cientos de militantes en el Casanare. Entiendo que ella (Navarro) era una simpatizante y una militante que apoyaba acciones políticas en el departamento. Pero, reitero, no tenía ninguna responsabilidad oficial de la campaña.

Sonia Bernal el día de las elecciones. Foto: Tomada de Instagram: @soniabernalsanchez

¿Eso quiere decir que el vínculo de Sandra Navarro fue con Sonia Bernal directamente y no con la campaña?



Sí, eso fue así.

Frente a los nuevos elementos que aportó Noticias Caracol, sobre prestamos de dineros y vehículos de la esposa de un narcotraficante, ¿cómo califica lo ocurrido en el Casanare?



Veo con mucha preocupación la nota periodística por el número de minutos que le han dedicado a este tema. En la nota anterior decían que se trataba de directivos de la campaña en el Casanare y para ello aportaron unas actas que no acreditaban esa condición de Sandra Navarro. Ahora aportan nuevos elementos, fragmentos de audio que no permiten concluir, a menos a nuestro juicio, que ingresaron recursos del narcotráfico a la campaña, que es lo que de manera equivocada se ha sostenido en redes sociales. Mantenemos nuestra posición que en las campañas de Senado y Cámara y presidencial no ingresaron recursos del narcotráfico. Y estas notas periodísticas no permiten llegar a esa conclusión.

¿Entonces ustedes no saben de montos que habrían entrado?



Es que en la nota periodística no hay montos de recursos o una muestra de que los dineros hayan ingresado. Se habla de apoyos logísticos, préstamos de vehículos. Yo sostengo que ninguna de las dos notas periodísticas permiten poner duda sobre la integridad y el carácter transparente del manejo de la campaña.



¿Esos audios indican fallas en los controles frente a los manejos de dinero y los colaboradores en las regiones?



Es probable que hay cierta laxitud en el manejo de las personas que apoyaban la campaña en el nivel local. Esto es inadmisible porque desde la campaña nacional se había advertido sobre este riesgo y sobre la manera de evitar que ocurriera. Hubo una instrucción general a toda la militancia del Pacto Histórico y la Colombia Humana de que no se podían recibir recursos de donación si los mismo no se canalizaban única y exclusivamente por el gerente de la campaña.

Hay trinos del ahora presidente y resoluciones alertando sobre la posible infiltración de narcos en la campaña, ¿han encontrado casos similares a lo del Casanare en otras zonas del país?



No, no tenemos señas. Lo del Casanare ha sido un tema recurrente de Noticias Caracol. Ahora nos venimos a enterar que son 14.000 audios y yo asumo que en la nota de este martes se centraron a fondo en lo que era más grave. Yo no podría concluir de que el informe es una prueba contundente del ingreso de dineros ilícitos o de dineros lícitos que fueron aportados a la campaña de forma contraria a la instrucción de centralizarlos.

¿Esas ayudas no reportadas pueden traerles problemas en el proceso que llevan en el CNE por la campaña Petro Presidente?



Es que no sabemos exactamente de qué colaboraciones se tratan. Yo hablé con la doctora Sonia Bernal y ella dice que los 800.000 pesos de los que habla el informe no fueron pagados por la señora Sandra Navarro. Y lo del préstamo de vehículos, no sabemos cómo podría afectar eso a la campaña a nivel nacional. Se trata de una exageración en la valoración de los aportes, si los hubo. Las cuentas que se presentaron al CNE corresponden a los gastos reales que se tuvieron en todo el país.

Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

Joel Olmos sale mencionado en los audios y acepta que pidieron las colaboraciones a Sandra Navarro, ¿le mantendrán el aval aún así?



Estamos valorando esa situación. Dada las advertencias que se formularon, es inadmisible que cualquier persona haya solicitado o pedido recursos para financiar la campaña. Si esto ocurrió, las instancias pertinentes del Pacto Histórico y la Colombia Humana deberán pronunciarse sobre la conducta de estas personas y sobre las decisiones políticas que se adopten con ocasión de las denuncias.

¿El presidente Gustavo Petro ha dado alguna indicación tras los informes sobre la presunta financiación irregular en Casanare?



Las dos notas periodísticas por supuesto han preocupado al presidente. Nos preocupa de que haya cierta intencionalidad política en estas acusaciones que se formulan en medios de comunicación y redes. Nosotros debemos asumir la responsabilidad pertinentes al caso. Por supuesto nos mantenemos en la afirmación de que la campaña se manejó de forma transparente y que las cuentas presentadas al CNE son transparentes.

Gustavo Bolívar se escuda en que las campañas son muy grandes y no hay forma de controlar a todos sus colaboradores, ¿eso fue lo que ocurrió en Casanare?



Es igual que en todas las campañas electorales con el manejo territorial. Hay actos políticos privados que se hacen para respaldar a los candidatos pero se salen del control de la dirección de la campaña.



La vicepresidenta Francia Márquez. Foto: Archivo EL TIEMPO

A Francia Márquez la subieron en tarima con Sandra Navarro. ¿Se equivocó la campaña en dejar subir a tarima una persona cuyo esposo es un confeso narcotraficante?



Me parece pertinente aclarar que Sandra Navarro no tiene procesos en curso, no ha sido juzgada por narcotráfico e incluso hubo un proceso en el que fue declarada inocente. A las luces de todos los ciudadanos, es una persona si tacha de orden penal. Es conocido que el esposo de la señora está detenido por narcotráfico y nuestros colaboradores lo sabían. Por supuesto fue una falla subir a la tarima a Navarro, más que habló. Me parece equivocado porque había que proteger la imagen de Márquez. Sobre todo que en el Casanare estábamos advertidos de la posibilidad de infiltración de personas con vínculos del narcotráfico en la campaña. Debieron tomarse la previsiones correspondientes. He señalado que el Pacto Histórico y la Colombia Humana cuyos miembros se han jugado la vida en sus luchas contra el narcotráfico y la corrupción, la exigencia de los militantes deber ser mayor en cuanto el cuidado y el celo. Deben ser rigurosos por los sacrificios han hecho.

JUAN SEBASTIÁN LOMBO

Redacción Política