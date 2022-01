Luego de varios meses de trabajo, tras presentar más de 950.000 firmas a la Registraduría y el exministro Juan Carlos Echeverry anunció este jueves que ha decidido "dar un paso al lado" en su carrera por la presidencia.



En entrevista con EL TIEMPO Echeverry habló de las razones de su renuncia al Equipo por Colombia.



¿Por qué decidió hacerse a un lado?



El presupuesto original, hace ocho meses, era nadar en el corazón de los colombianos. Recorrimos el territorio, conseguimos las firmas, pero arrancamos con el 20 por ciento de reconocimiento y aunque aumentamos el reconocimiento al doble me toca competir con unos gallos grandes, como lo es Alex Char, Federico Gutiérrez o Enrique Peñalosa, que tienen 80 o 90 por ciento de reconocimiento. Fuimos optimistas, pero la realidad nos mostró que es más difícil.



Pero, según las mismas encuestas de opinión, hay otros precandidatos, en otras convergencias, que tienen un reconocimiento menos al suyo y no se han retirado.



Estamos a dos meses de la consulta interna y el esfuerzo logístico y financiero que hay que hacer es descomunal. Yo no puedo jugarme el apartamento aquí y, así quisiera, mi esposa no me deja. Para ganarme la coalición necesito un millón y medio de votos. Si yo tuviera al partido Conservador, yo sería competitivo.



¿Su renuncia tuvo que ver con la posible llegada de Óscar Iván Zuluaga a la coalición?



Esto no es personal, ni es por el Centro Democrático. Ya en la batalla a mi no me convenía que Óscar Iván se metiera en la coalición porque la probabilidad de que él se la gane es altísima y yo quería ganármela. Pero no fue por eso. A mi me quedaba difícil ganarme la coalición y por eso me retiro.



Le comunico al país la decisión que he tomado respecto a mi candidatura presidencial.



Consolidar un liderazgo toma tiempo, y Colombia necesita un liderazgo que ya esté consolidado para que nos aleje de las amenazas que acechan al país.pic.twitter.com/Qx568KCsNr — Juan Carlos Echeverry (@JCecheverryCol) January 13, 2022

¿Por qué estaba en contra de la llegada de Zuluaga al Equipo por Colombia?



Hay una evaluación muy complicada a cerca de si la entrada del Centro Democrático ahuyenta a mucha gente y la manda a otra coalición. Eso no lo sabe nadie. Ese es el gran riesgo. Yo quiero que gane un equipo con gente que no se vaya a tirar a Colombia. Yo veo unas propuestas que son irresponsables, facilistas o dañinas.



¿Cómo ve el debate para su entrada?



Yo, que me oponía, salgo, y el partido Mira, que lo apoya, entra. Las probabilidades aumentan pero en el equipo las conversaciones han sido para mantenernos unidos y lo que decida la mayoría es lo que se va a hacer. Yo, por ejemplo, me quedo acá apoyando la coalición.



¿Se abre un poco más el espacio para la llegada de Zuluaga a Equipo por Colombia?



Pues si me tocara apostar por algo, yo diría que sí. Yo ponía mi posición y decía que tenía el temor de que su entrada nos quitara votos que se salieran a otra coalición, pero no tengo inconvenientes con Óscar Iván, ni con el Centro Democrático.



POLÍTICA