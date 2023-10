El susto del representante Duvalier Sánchez y otros ciudadanos en vuelo Bogotá-Cali

"Ayer pasé el susto más grande de mi vida", dijo el representante Duvalier Sánchez luego de experimentar un sobresalto en un vuelo de Bogotá a Cali en horas de la noche del pasado martes. Según el congresista, una tormenta eléctrica puso en serias dificultades al avión que lo transportaba a él y otros ciudadanos hacia la capital del Valle.



(Le puede interesar: ¿Qué debe hacer si es citado a capacitación de jurados de votación y no asiste?)

Tras llegar a salvo a Cali, Sánchez describió lo que vivió en la noche del 10 de octubre, cuando se presentaba una poderosa tormenta en la ciudad. De acuerdo con el relato, el adverso clima impedía aterrizar por lo que el piloto pretendió regresar a Bogotá o Rionegro con solo 15 minutos de combustible.

"Por lo general siempre decido volar en la madrugada, pero ayer, haciendo excepción a la regla, decidí regresarme de Bogotá a Cali a las 9:30 p.m. En términos generales todo bien, hasta que…", comienza contando el representante.

Facebook Twitter Linkedin

Duvalier Sánchez. Foto: Archivo particular

"Faltando poco para el descenso, el capitán a través del altavoz del avión dice que hay dificultades para aterrizar en Cali, que era imposible debido a tormenta eléctrica. La lluvia de ayer fue descomunal y por la ventana se veían los rayos cayendo. Sin embargo, lo más complicado fue que…", dice el relato.

"Va diciendo “nos quedan 15 minutos de combustible”. Y cierra con “vamos a intentar aterrizar o nos devolvemos a Bogotá o a Rionegro” ¡CON 15 MINUTOS DE COMBUSTIBLE!", expresó Sánchez.



(Además: Elecciones: Rafaela Cortés, del dolor intenso a las puertas de la gobernación del Meta)

Según el político, lo más angustiante fue pensar que no había casi "ninguna" probabilidad de que el avión pudiera regresar. Y, por lo que contó, las azafatas también estaban intranquilas.

Facebook Twitter Linkedin

Cuando los pasajeros sienten que el avión empieza a moverse para ponerse en posición, es este tractor, llamado pushback, el que está empujando para dejarlo en posición de despegue. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

"Me acordé de la tragedia del Chapecoense y la chica que iba a mi lado estaba un poco distraída por la música y al preguntarme que estaba pasando, quedé congelado".

Y agregó que "yo tengo una política de vida y es que por lo que no puedo controlar, no me preocupo. Pues bien, fue diferente y empecé a imaginarme cosas, así que tomé acción y escribí mi carta de despedida; con decirles que me despedí hasta del perro y el gato por WhatsApp".



(Lea: Migración ha realizado este año 596 deportaciones y 3.425 inadmisiones: informe)

Por último, aseveró que tanto el piloto como toda la tripulación salieron ilesos. Sin embargo, mando un recado a la aerolínea Avianca, propietaria del avión: "quiero decir que aunque uno no espere nada de @Avianca, logra decepcionarlo. ¡Son absolutamente irresponsables al enviar vuelos sin suficiente combustible para emergencias! Hoy puede sonar y leerse divertido, pero estuvo cerca de ser una tragedia, Avianca no puede seguir siendo tan negligente con los pasajeros y con su propio equipo", sentenció.

Juan Pablo Penagos Ramírez

REDACCIÓN POLÍTICA