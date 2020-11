Duro trino de Samper contra el Gobierno por asesinatos de ex-Farc

En medio de la manifestación 'Por la vida y por la paz', que realizan en la capital del país los excombatientes y congresistas del hoy partido Farc, quienes señalan que "236 firmantes de paz han sido asesinados desde la firma del acuerdo", el expresidente Ernesto Samper envió un duro mensaje contra el Gobierno.

Samper escribió en redes sociales: "la marcha de desmovilizados de las Farc para protestar por el asesinato de más de 236 de ellos recuerda el genocidio de la UP y nos pone ante la comunidad internacional como un país de matones con un Gobierno que no respeta los acuerdos suscritos a nombre del Estado colombiano".



La marcha de desmovilizados de las FARC para protestar por el asesinato de más de 236 de ellos recuerda el genocidio de la UP y nos pone ante la comunidad internacional como un país de matones con un Gobierno que no respeta los acuerdos suscritos a nombre del Estado colombiano. — Ernesto Samper P. (@ernestosamperp) November 2, 2020

Las reacciones por esta manifestación han venido especialmente de los parlamentarios de Farc. El senador de este partido Carlos Lozada, señaló: "236 firmantes de paz han sido asesinados desde la firma del Acuerdo, sin que existan resultados a determinar sus responsables, y lo más grave, sin que el Gobierno Nacional se decida a actuar para detener el desangre. Peregrinación #PorLaVidaYPorLaPaz exige cumplimiento al país".

236 firmantes de paz han sido asesinados desde la firma del Acuerdo, sin que existan resultados a determinar sus responsables, y lo más grave, sin que el Gobierno Nacional se decida a actuar para detener el desangre. Peregrinación #PorLaVidaYPorLaPaz exige cumplimiento al país. pic.twitter.com/9j12q37pGG — Carlos A. Lozada (@Carlozada_FARC) November 2, 2020

Por su parte, Emilio Archila, Consjero presidencial para Consolidación y Estabilización, le dijo a EL TIEMPO que la semana pasada el Gobierno estuvo en Villaciencio con ellos y le expresaron que "necesitan conocer las peticiones que ellos tienen".

"Todas las entidades del Estado están haciendo lo que corresponde para proteger e incrementar los niveles de protección. También les he dicho que si tienen conocimiento de hechos o circunstancias que debamos conocer para tenerlas en cuenta que nos lo hagan saber", advirtió.



El Consejero advirtió que alrededor de 3.000 excombatientes están en los antiguos espacios territoriales de reincorporación, donde alrededor hay 3000 efectivos, 70 pelotones, "en promedio por cada 12 excombatienes tenemos un miembro de la Policía y un miembro del Ejército, cuando el promedio para el resto es 1 por cada 500 colombianos", sentenció. Y que hay alrededor de 200 esquemas de seguridad para 350 excombatientes.



Además, reveló que tienen identificado a 30 cabecillas de las organizaciones que los han atacado y que tienen recompensas de hasta 500 millones de pesos. "La Fiscalía ha logrado 25 sentencias y tenemos 150 personas de los que los han atacado en la cárcel".



Finalmente, Archila advirtió que "pretender que negligencia por parte del Gobierno no corresponde a la realidad y, en mi opinión, le manda un mensaje a los excombatientes equivocado".

