Duro pulso en 'la U' por Dirección Administrativa de la Cámara

A pocos días de que haya cambios en las mesas directivas de la Cámara de Representantes, la bancada del Partido de la U libra por estos días un duro pulso para definir ya definió quién será la candidata para ser la Directora Administrativa de la Cámara a partir del 20 de julio.

Como parte de los acuerdos a los que llegan las bancadas de los diferentes partidos se pactó que la Dirección Administrativa de la Cámara le corresponde al Partido de la U.



La importancia de este cargo está en que la dirección administrativa maneja un presupuesto de unos 300 mil millones de pesos al año.



Según le dijeron a EL TIEMPO varios representantes de ‘la U’, en la bancada han surgido divisiones frente a quién debería ocupar ese cargo a partir de julio de este año.



Inicialmente se habia propuesto el nombre de Laura Dallos, quien es la mano derecha de la actual directora administrativa, Carolina Carrillo.



El nombre fue propuesto por la bancada del Valle de la colectividad , especialmente por los congresistas Jorge Eliecer Tamayo, John Jairo Hoyos y Norma Hurtado. Este sector del partido tiene fuerza dentro de la bancada y tiene el apoyo de la exgobernadora del Valle Dilian Francisca Toro, una voz con gran peso en ‘la U’.

Incluso se ha conocido que algunos de estos congresistas han asistido a Bogotá a sostener encuentros con la Directora Administrativa.



El nombre de Laura Dallos, no obstante, no ha gustado en algunos sectores del partido, que se han mostrado continuar la línea que trae la actual directora de la entidad, Carolina Carrillo.



Desde otras colectividades si bien se mostraron respetuosos de los acuerdos y la decisión que tome ‘la U’, también se mostraron inquietos con que se continúe con la línea que ha tenido la Dirección Admnistrativa.



“Durante el semestre pasado se presentaron dificultades en el tema de las tecnologías a pesar de tener un servicio contratado por cerca de 67.657 millones. Muchas veces no era posible acceder vía internet en la oficina que me asignaron”, aseguró un representante del Partido Liberal.



