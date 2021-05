Duras críticas del expresidente César Gaviria a Ministro de Defensa

Mediante un comunicado conocido en la tarde de este martes, el expresidente César Gaviria lanzó fuertes críticas contra el ministro de Defensa Diego Molano, por algunas declaraciones del jefe de la cartera de defensa en el marco del paro nacional.

Gaviria aseguró que "he seguido con mucho cuidado cada declaración del Ministro de Defensa. En la práctica significan una licencia para matar, o que no le importan los muertos civiles, o que no puede hacer diferencia".



Igualmente criticó lo dicho por Molano luego de conocerse el caso de una menor de 17 años que habría sido abusada por miembros de la Fuerza Pública, en Popayán.



(Vea también: 'Es un error controlar una protesta por medios violentos': Gaviria)



"Sobre lo ocurrido en Popayán, las declaraciones del Ministro de Defensa son

gravísimas. El señor gobernador y varias autoridades civiles, incluido el Alcalde de

Popayán, han denunciado que el Ministro ha acusado a 4 líderes sociales de los actos

vandálicos del Cauca. Y aun ofreció recompensas. Frente a tal denuncia de las

autoridades el Ministro respondió con su silencio. ¿Será que no le importa? Ni

siquiera ofreció una investigación", indicó Gaviria.



El expresidente agregó que "hemos reclamado sobre la declaración del Ministro en la que señalaba que la obstrucción de cualquier vía pública era un acto de terrorismo. Los inmensos peligros que representa tal declaración son evidentes. A lo largo de nuestra geografía hay centenares de bloqueos si se incluyen los de Cali y otras ciudades. Nos asiste un gran temor de que amparados en la declaración del Ministro de Defensa cualquier grupo de policías, soldados, miembros del ESMAD o civiles salgan a matar terroristas".

La comunicación completa de Gaviria

En un comunicado de la mañana de hoy señalé que me pronunciaría sobre el papel

que el Ministro había jugado frente al paro convocado por varias centrales obreras,

organizaciones de jóvenes, centrales sindicales y varias organizaciones sociales, todas

representadas en el Comité del paro.



Desde hace varias semanas hemos expresado nuestra profunda preocupación por las

declaraciones del señor Ministro de Defensa.



Hemos reclamado sobre la declaración del Ministro en la que señalaba que la

obstrucción de cualquier vía pública era un acto de terrorismo. Los inmensos peligros

que representa tal declaración son evidentes. A lo largo de nuestra geografía hay

centenares de bloqueos si se incluyen los de Cali y otras ciudades. Nos asiste un gran

temor de que amparados en la declaración del Ministro de Defensa cualquier grupo

de policías, soldados, miembros del ESMAD o civiles salgan a matar terroristas.



Nos tememos que algo de lo ocurrido en Cali y otras ciudades corresponden a los

tiroteos ocurridos en Cali, y al identificar ciudadanos que hayan disparado

amparándose en la declaración del Ministro de Defensa.



Nos preocupa que si como lo han hecho en muchas oportunidades la minga bloquea

la carretera Panamericana vayan a dispararle a los indígenas para abrir la vía publica,

pues las declaraciones del Ministro significan que el despliegue de la Fuerza Pública

ya ordenada por intervención del presidente encarne la posibilidad de un matanza de

indígenas, ¿No será que el gobierno ignora que dentro de la búsqueda global de

justicia están los derechos de los pueblos indígenas?



Debería tener presente que las leyes colombianas hay que interpretarlas a la luz de los

tratados Internacionales de los que hace parte Colombia, bloque de constitucionalidad,

tal como lo señala el artículo 93 de la Constitución Política. Sin duda eso incluye la

Convención Americana de Derechos Humanos.



Todas las leyes colombianas tienen que respetar las normas de la Convención Americana, pues es la Constitución misma la que las incorpora. Esto puede ser un tema que examine la justicia colombiana y, sin duda, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y diría yo que por el número de muertos que se han generado durante la protesta, por la propia Corte Penal Internacional, de la cual es parte Colombia.



En varias oportunidades hemos expresado nuestra preocupación de que el Ministro no

sea capaz de distinguir entre marchantes pacíficos y violentos. Ya el presidente Duque

en su último viaje a Cali hizo la distinción. Nos preocupa aún más que antes de su

viaje a Cali el Ministro reiteró tal planteamiento, ¿Quiere el señor Ministro reiterar

ante los colombianos y la Comunidad Internacional que el gobierno de Colombia

considera que la muerte de 46 personas no es un asunto que le preocupe y que no es

de su competencia¿ ¿Y si el Gobierno ha solicitado investigaciones ha separado del

cargo a cualquier autoridad que esté bajo sospecha?



El Presidente de la República ha desplegado la Fuerza Pública para despejar todos los

bloqueos. Sabemos que la posibilidad de que se considera escuchar al Arzobispo de

Cali, Monseñor Monsalve, que ha ofrecido una ruta para desactivar los bloqueos de

Cali de manera pacífica ha sido desechada.



Compartimos las declaraciones del Fiscal en Popayán donde criminales causaron

daños casi irreparables. Si creen que nuestra justicia no actuará con toda severidad y

contundencia, están equivocados. Por el contrario, actuará con mucha mayor

severidad. Estamos seguros que la sociedad colombiana será solidaria con la Fiscalía

frente a las ofensas homicidas y criminales. Como Director del Partido Liberal estoy

seguro de la colaboración del Fiscal para investigar y sancionar a los responsables de

los abusos que impliquen violación de los derechos humanos y respaldo pleno a las

decisiones sancionatorias de la justicia.



Sobre lo ocurrido en Popayán, las declaraciones del Ministro de Defensa son

gravísimas. El señor gobernador y varias autoridades civiles, incluido el Alcalde de

Popayán, han denunciado que el Ministro ha acusado a 4 líderes sociales de los actos

vandálicos del Cauca. Y aun ofreció recompensas. Frente a tal denuncia de las

autoridades el Ministro respondió con su silencio. ¿Será que no le importa? Ni

siquiera ofreció una investigación.



He seguido con mucho cuidado cada declaración del Ministro de Defensa. En la

práctica significan una licencia para matar, o que no le importan los muertos civiles,

o que no puede hacer diferencia.



César Gaviria Trujillo

Expresidente de Colombia

Director del Partido Liberal