Duras críticas al presidente Petro por abrir puerta a constituyente: 'Se quitó la máscara'

En el país político no cayó bien que el presidente Gustavo Petro abrió la puerta a realizar una constituyente ante la posibilidad de que las reformas sociales que presentó al Congreso de la República no sean aprobadas.

"Si este gobierno electo popularmente no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una asamblea nacional constituyente, Colombia no se puede arrodillar (...). La asamblea constituyente tiene que transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz y de justicia que es fácil de lograr. (...). Este presidente llegará hasta donde ustedes digan", aseveró el mandatario este viernes 15 de marzo durante la minga indígena del suroccidente.

Uno de los primeros en reaccionar fue el senador David Luna, considerado jefe de la oposición en el Congreso, quien señaló que "se le cayó la máscara al presidente Petro".

"Hoy muestra su verdadera faceta y sus rasgos dictatoriales, lo que siempre ha querido es aferrarse al poder. ¿Habla de democracia para victimizarse, pero se le olvida para amenazar? Ojo Colombianos, los invito a crear un frente contra la reelección, tenemos que hacer respetar las instituciones y el equilibrio de poderes", aseveró el congresista de Cambio Radical.

Desde el Centro Democrático se pronunció el representante Hernán Cadavid, quien dijo que el jefe de Estado "quiere quedarse en el poder, quiere desmontar el Congreso, quiere acabar la democracia en Colombia".

"El ánimo de destrucción de este Gobierno no tiene límite. Ahora el presidente Petro amenaza que si no se aprueban las reformas habrá constituyente", dijo, por su parte, la senadora uribista Paloma Valencia.

"Petro, Colombia no necesita una Asamblea Nacional Constituyente, lo que necesitamos es que Gobierne, termine las vías 4G, frene las masacres de los líderes sociales, y recupera la seguridad. Respete la institucionalidad y la democracia", dijo por su parte el representante uribista Juan Espinal.

"Después de firmar un documento ante una notaria e incluso sobre una piedra, hoy Petro le demuestra al país que sus mentiras y deseos de poder son superiores, proponiendo una Asamblea Nacional Constituyente. A esto nos referimos cuando hablábamos de convertirnos en una nueva Venezuela. Estamos listos para defender nuestra constitución y democracia”, comentó el también representante uribista José Jaime Uscátegui.

El representante de Cambio Radical Julio César Triana también rechazó el anuncio y dijo que no permitirán amenazas.

"Colombia se acerca a Venezuela. Cuando el presidente venezolano dictador no lograba sacar las leyes decidió cerrar el Congreso de Venezuela. Que el presidente Petro nos diga a los colombianos y nos diga a los congresistas si el paso a seguir de parte de su gobierno es buscar cerrar el Congreso porque nosotros estamos actuando de manera independiente y libre. Y así lo vamos a seguir haciendo, así el Gobierno Nacional siga con sus amenazas", aseveró el congresista.

Desde ese partido también se pronunció el senador Carlos Fernando Motoa, quien dijo que derrotarán al Gobierno en ese propósito.

"Si Gustavo Petro realmente fuese un demócrata entenderíamos que utilice los mecanismos que la misma Carta Política dispone para la reforma del Estado, pero en su incoherencia (en campaña juró no promover una Asamblea Nacional Constituyente) y desdén por las instituciones (está empeñado en destruir el sistema de salud y de pensiones) prefiere valerse de la retórica y el populismo. Si el Presidente siente que tiene las mayorías, que inicie un proceso donde Congreso y ciudadanía seguro nos pronunciaremos y derrotaremos", aseguró Motoa.

"No luce necesaria una nueva Asamblea Nacional Constituyente en estos momentos".

El representante liberal Juan Carlos Losada también cuestionó el mensaje del jefe de Estado, que prendió las alarmas en el país y desde todas las orillas se ha expresado preocupación.

"No puede haber una peor idea que una asamblea nacional constituye, señor presidente Gustavo Petro. La constitución del 91 tiene todas las herramientas para construir un país en paz y con justicia social. Si el problema es la dificultad para aplicarla, la solución no es una nueva constitución. La solución tiene que venir de gobernar bien y construir un proyecto político de largo aliento. Lamentablemente es usted quien está dilapidando esa posibilidad", comentó.

