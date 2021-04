Dura respuesta de Alejandro Ordóñez a Margarita Rosa por trino

El ex procurador general y actual embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Alejandro Ordóñez, le respondió este martes a la actriz y escritora Margarita Rosa de Francisco por un trino en el que menciona a "dios inmundo".

Todo empezó porque una tuitera dijo que la actriz y excolumnista de este diario tiene "valores blasfemos", está "poseída por el demonio" y "por eso este mundo está como está, aunque no crean hay un Dios que les cobrará factura".



Ante ello, Margarita Rosa trinó: "Afortunadamente no creo en su dios inmundo".



Al leer esto, Ordóñez le respondió en Twitter.



"Su orgullo ha dicho al hombre de estos tiempos dos cosas y ambas se las ha creído: que no tiene lunar y que no necesita de Dios; que es fuerte y que es hermoso; por eso le vemos engreído con su poder y enamorado de su hermosura’. Juan Donoso Cortés”, fue el mensaje que escribió.



Ante esto, varios internautas se han mostrado en favor y en contra del mensaje del embajador.



Ordóñez, quien ha defendido su creencia católica durante su carrera política, en los últimos días defendió que se hundiera la reglamentación de la eutanasia en el país.



"Hoy triunfó la vida en el Congreso. Buen día para recordar a quienes repiten y repiten la frase "la vida es sagrada", que ello incluye a los niños en el vientre de su madre, a los ancianos y a los enfermos", escribió en redes sociales.



El pasado 18 de febrero, el embajador fue dado de alta luego de dos días de estar hospitalizado en una clínica en Washington D. C., Estados Unidos.



"De la mano de Dios regresé hoy a casa para abrazar a mi familia. Deseo lo propio a quienes están afectados por el covid y son atendidos en los hospitales. Gracias a cada uno de ustedes por sus oraciones, mensajes y solidaridad: ahí está nuestra fortaleza", trinó junto a una fotografía en la que aparece en compañía de su esposa, Beatriz Hernández, quien también había tenido un resultado positivo para coronavirus y estaba aislada en su vivienda.

