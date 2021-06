Dura disputa legal entre Iván Cepeda y Edward Rodríguez

El senador del Polo Iván Cepeda y el representante del Centro Democrático Edward Rodríguez, quienes en varias ocasiones han mantenido disputas políticas, trasladaron ahora este pulso al terreno judicial.

Ambos congresistas acudieron este miércoles ante el Consejo de Estado en medio de una demanda de pérdida de investidura que interpuso Cepeda contra Rodríguez.



La demanda se fundamenta en que, según Cepeda, el representante del Centro Democrático, como miembro de la Comisión de Acusación de la Cámara, habría incurrido en violación del régimen de conflicto de intereses, al no declararse impedido para investigar al exmagistrado José Luis Barceló.



​

Cabe recordar que el exmagistrado Barceló, cuando era parte de la Corte Suprema de Justicia, participó en su momento en la decisión de abrir investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por supuesta manipulación de testigos. Y, según Cepeda, Rodríguez tiene amistad estrecha con el exmandatario.



De acuerdo con la exposición de Cepeda, “por cuanto teniendo interés directo, particular y actual, y estando incurso en las causales de impedimento a saber: haber manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso y existir amistad íntima con el supuesto perjudicado en la actuación procesal, se abstuvo de declararse impedido para conocer, en calidad de representante instructor y coordinador, la investigación radicada en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes”.



Pese a esto -sostiene Cepeda- el congresista del Centro Democrático, que hace parte de esa célula investigativa, no se declaró impedido para conocer el caso a pesar de su cercanía con el exmandatario.



En su defensa, el congresista del Centro Democrático argumentó que la Procuraduría General de la Nación, le solicitó al Consejo de Estado mantener en firme su investidura.

El concepto de la Procuraduría General de la Nación en este caso indica que el representante Rodríguez ha obrado conforme a la Constitución y la Ley y ha seguido los procedimientos establecidos.



Igualmente, el Ministerio Público indica que el del expresidente Uribe y el de Barceló son procesos distintos.



El caso sigue en el Consejo de Estado, donde Rodríguez se juega su curul.



