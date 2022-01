¿Pueden el presidente Iván Duque y su ministro del Interior, Daniel Palacios Martínez, participar en las decisiones internas del uribismo en la campaña electoral que está en curso en el país? Es la pregunta que gravita en el ambiente tras las revelaciones periodísticas del papel protagónico jugado por ambos en la cumbre del Centro Democrático, CD, del pasado sábado en Barranquilla en la que el aspirante Oscar Iván Zuluaga informó la decisión de no entrar a la coalición Equipo por Colombia por sentirse maltratado.



Según reveló La W, el presidente Duque “se habría disgustado” cuando se le informó sobre la negativa de Zuluaga a sumarse a la coalición de centroderecha.



Como se recordará, Zuluaga escribió junto con el expresidente Uribe el comunicado en el que sentaba su posición. Según la emisora, el texto se le transmitió al presidente Duque en su condición de jefe natural del Centro Democrático, partido en el que él milita y por el que llegó a la Casa de Nariño.



Entonces se produjo una llamada entre Zuluaga y Duque. Sin embargo, insiste la emisora, se conoció que Duque, “bastante airado”, aseguró que no iba a respaldar una candidatura bajo esas circunstancias, es decir cerrándole la puerta al Equipo por Colombia.



Caracol Radio, por su parte, aportó nuevos elementos. “En la reunión que se dio en un reconocido restaurante de Barranquilla estaba el ministro del Interior, Daniel Palacios. Él mismo ayudó a redactar el documento que también él envía al presidente Duque para los comentarios del jefe de Estado”, dijo esta emisora.



“El mandatario devuelve el documento con algunos comentarios, en los que estaba que se abría la puerta para el diálogo. Sin embargo, el expresidente Uribe da la orden de no modificar el documento y pide convocar a los medios”, añadió.



Para Caracol Radio Duque llamó a Zuluaga minutos después de hacer la transmisión en la que informa que no entrará al Equipo por Colombia y que fue una conversación bastante incómoda.



“Duque le da más de 30 minutos de cátedra a Zuluaga de cómo ser un candidato, pero con un tono bastante molesto. Zuluaga apenas le respondía, en tono mediador que sí lo habían tenido en cuenta para tomar la decisión. Al final de la conversación Duque lanzó la frase ‘bueno Óscar Iván no cuente conmigo. Así no voy ahí’”, sostuvo la emisora.



Pero, ¿por qué estaba el ministro de la política, Daniel Palacios, en el encuentro?



Según informa La Silla Vacía por una alta fuente de la campaña de Zuluaga, el candidato le pidió al ministro del Interior, Daniel Palacios, que estaba en Barranquilla, que llegara a lugar donde se hizo el anuncio, el restaurante Palo de Mango, para contarle la decisión. “Allá llegó a las 9 de la noche”.



Este portal anota que según la información que envía prensa del Ministerio del Interior, no había ninguna agenda oficial del ministro ese día en Barranquilla. Sin embargo, Palacios le confirmó a La Silla que estuvo en Barranquilla por una reunión de seguridad con el Comando Aéreo de Combate número 5 y que luego tuvo algunas reuniones políticas.



“Oscar Iván Zuluaga me llamó y me pidió que nos reuniéramos, también otros del mismo partido me pidieron lo mismo”, le aseguró Palacios a este medio.



Palacios se enteró primero que el presidente Duque estaba volando de las islas Galápagos, en Ecuador, de vuelta al país para atender la crisis de Arauca. Cuando aterrizó, Zuluaga lo enteró de la decisión.



Según Zuluaga, dice este medio, él hizo la llamada porque Duque es el presidente del Centro Democrático y que lo único que hizo el mandatario fue decir que él no se metía en esos asuntos y que respetaba la decisión.



Con esta información, en círculos políticos se preguntan si existe alguna irregularidad por esta situación, precisamente en que, por ejemplo, se critica a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, de romper su imparcialidad al poner en sus cuentas de Twitter mensajes supuestamente a favor de la Coalición Centro Esperanza.





POLÍTICA