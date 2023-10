Duque critica al presidente Gustavo Petro: 'Es torpe e infame no condenar a Hamás'

El expresidente Iván Duque arremetió contra el presidente Gustavo Petro tras el mensaje que publicó el jefe de Estado en su cuenta de X este sábado, en el cual aseguró que "Hamás es el invento de la Mosad (agencia de inteligencia exterior israelí) para dividir el pueblo palestino y tener la excusa de castigarlo.

"Es TORPE decir que el Mossad, creado en 1949 y reorganizado en 1951, creó Hamás en 1987. Es TORPE no reconocer que Israel fue agredido por el terrorismo que asesinó civiles inocentes, incluyendo colombianos (sic)", dijo Duque.



Luego agregó: "Es TORPE e infame no condenar a Hamás y ubicarse en el anti-semitismo. Israel está bajo el peor ataque de su historia y hasta que Hamás no sea desmantelado por completo, no habrá posibilidad alguna de paz".



El expresidente, finalmente, sostuvo: "Sólo aquellos que han justificado el terrorismo, llamándolo “revolución”, son capaces de situarse al lado de los criminales y no del pueblo agredido".



En desarrollo...