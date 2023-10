Dumek Turbay conserva favoritismo en Cartagena con 36%, según encuesta del CNC

Dumek Turbay sigue posicionándose como el candidato con más opciones de llegar a la Alcaldía de Cartagena a partir del 2024. Esto según lo revela la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) en alianza con EL TIEMPO y CM& a escasos 23 días de las elecciones regionales.



Con 36 por ciento, Turbay es el principal favorito entre 834 cartageneros que fueron entrevistados. En comparación con el sondeo que realizó la misma firma el pasado 14 de septiembre, el exgobernador del Bolívar subió 3 puntos porcentuales.



Una cifra pequeña, pero que ratifica una tendencia. Así, además, deja lejos al resto de candidatos de la contienda. Ese es el caso de William García Tirado, candidato del movimiento Los Tres Golpes, que por tercera vez busca llegar a ser alcalde de La Heroica, quien obtuvo 14 por ciento de intención de voto, 2 puntos más que en la última medición.

Así va la intención de voto en Cartagena.

Para fuentes conocedoras de la región, la distancia de Turbay puede leerse como el resultado efectivo de contar con el apoyo de clases políticas tradicionales del departamento. Además, el exgobernador se ha mostrado como un fuerte crítico de la administración de William Dau.



La nueva encuesta coloca terciando a Javier Julio Bejarano, candidato del Pacto. Un 12 por ciento de los entrevistados votarían por él, lo que también representa un aumento de 2 puntos porcentuales para este aspirante.



Una de las principales variantes es el puntaje que obtuvo la exalcaldesa Judith del Carmen Pinedo Flórez, también conocida como la Mariamulata. El CNC muestra cómo Pinedo pasó del segundo al cuarto lugar con 10 por ciento de intención.

William García, Judith Pinedo y Dumek Turbay.

Para los expertos, si bien la candidata de la coalición Valientes Por Cartagena tiene una opinión favorable, ya que ha posado como antipolítica, los recientes debates realizados en la ciudad pueden haberla dejado rezagada.



Por otro lado, el quinto puesto de la encuesta fue para José Luis Osorio Galvis, ficha del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, por el partido Independientes. Según los resultados, su porcentaje de intención de voto se mantuvo quieto en 3 por ciento.

Cartagena panorámica

Abajo de Osorio y sin muchas opciones quedaron Jacqueline del Carmen Perea Blanco (Nueva Fuerza Democrática) con 2 por ciento, Javier Manuel Doria Arrieta (Cartagena Fuerte y Libre) y Eduardo Villanueva Orozco (Partido Ecologista Colombiano), con 1 por ciento.

En los recientes días, Doria señaló a Dumek Turbay de incurrir en doble militancia, esto por supuestamente respaldar en simultáneo a dos candidaturas a la Gobernación de Bolívar, Yolanda Wong y Yamil Arana.



Sin embargo, el candidato que mantiene el favoritismo en Cartagena aseguró que no existen las pruebas correspondientes y que “por supuesto que mi apoyo político es para la candidata de mi partido coavalante, pero ello no quiere decir que los demás actores políticos en la ciudad y en el departamento sean mis enemigos, ni que no pueda coincidir esporádicamente con ellos en actos organizados por terceros”.

Los resultados de la encuesta correspondiente a las opciones voto en blanco, ninguno y no sabe o no responde obtuvieron 9, 4 y 8 por ciento, respectivamente.



¿Quiénes ya no hacen parte de la carrera electoral? Héctor Pérez Fernández, de Colombia Justa y Libre; Fernando Tinoco Tamara, del partido Alianza Social Independiente (ASI); Reynaldo Tovar, de Aico, y Luis Carvajalino, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, son los candidatos que anunciaron su retiro del tarjeton electoral del 29 de octubre.

Ficha técnica

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA REALIZÓ: Centro Nacional de Consultoría S.A.



PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: CM&



FUENTE DE FINANCIACIÓN: CM&



UNIVERSO EN ESTUDIO: Hombres y mujeres mayores de 18 años y residentes en la ciudad de Cartagena.



DISEÑO DE MUESTREO: Probabilístico y estratificado. Se seleccionaron aleatoriamente hogares a partir del marco de muestreo (directorio telefónico), teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de la vivienda que habita el hogar. Se encuestó a una persona adulta dentro del hogar con intención de votar.



MARCO DE MUESTREO: El marco de muestreo es la base maestra del Centro Nacional de Consultoría. Un directorio telefónico con más de 8 millones de registros, entre números fijos y celulares a nivel nacional. Este dispositivo fue construido a partir de fuentes oficiales, y ha sido actualizado periódicamente a partir de las series establecidas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones y del trabajo presencial de recolección de información realizado por el CNC.



TAMAÑO DE MUESTRA: 834 casos



MARGEN DE ERROR Y NIVEL DE CONFIANZA: Margen de error de 3.5% y 95% de confianza



TEMAS A LOS QUE SE REFIERE: Intención de voto a la alcaldía de Cartagena



PREGUNTAS QUE SE FORMULARON: 1 preguntas



PERIODO TRABAJO DE CAMPO: 2 al 5 de octubre de 2023



TÉCNICA DE RECOLECCIÓN: Encuesta multicanal en hogares (Telefónica y Web)



Juan Pablo Penagos Ramírez

REDACCIÓN POLÍTICA