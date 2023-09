A 43 días de las elecciones regionales del 29 de octubre, el Centro Nacional de Consultoría, en alianza con EL TIEMPO y CM&, realizó una encuesta para ver cómo va la puja por la alcaldía de Cartagena.



De acuerdo con el sondeo de la firma, el candidato mejor posicionado al día de hoy es el exgobernador del Bolívar Dumek Turbay, con un 33 por ciento de intención de voto.



Turbay recibió el aval de los partidos políticos En Marcha (del exsenador Juan Fernando Cristo), del Nuevo Liberalismo y el Partido Demócrata Colombiano. Según fuentes cercanas a la movida política del Caribe, la candidatura de Turbay ha logrado obtener apoyos de importantes líderes y casas políticas de la región a medida que ha mostrado su músculo financiero. “Además, se ha movido con las juntas de acción comunal de manera muy efectiva. Ahora mismo, parece imbatible”, señalan.



Ahora bien, en los últimos meses, Turbay ha librado una particular ‘batalla’ con el actual alcalde de la ciudad, William Dau, quien ha señalado a este candidato de tener procesos activos en Fiscalía y Procuraduría por supuestos actos de corrupción.



“Yo fui gobernador hasta el 31 de diciembre de 2019, y no tengo un solo pliego de cargos, no tengo una sanción. La Procuraduría sacó un listado de 600 candidatos que están inhabilitados para aspirar y ahí no está Dumek”, precisó él.



Detrás de Turbay, empatados en 12 por ciento de intención de voto, se ubican Judith Pinedo y William García Tirado.



Pinedo ya fue alcaldesa de Cartagena entre 2008 y 2011 y actualmente tiene el respaldo del partido Alianza Verde. La Mariamulata, como es conocida, fue absuelta de una condena por venta de playas al considerarse que esta era injusta.



En las primeras semanas de campaña, Pinedo se ha puesto la etiqueta de ser una candidata anticorrupción, lo que, para los expertos en la materia, le ha servido para posicionarse y tener posibilidades de dar la sorpresa. “Tiene una opinión favorable porque ha posado como antipolítica y en Cartagena eso funciona bastante bien en el último momento de decisión de los electores que no están amarrados”, explican en la Heroica.



De hecho, dicen que fue ese el discurso que le permitió a William Dau hacerse sorpresivamente con la alcaldía en 2019 en detrimento de William García Tirado. Este excongresista aspira por segunda vez al cargo y espera tener revancha con su movimiento significativo de ciudadanos Los Tres Golpes.



La opción ‘no sabe no responde’ obtuvo el mismo porcentaje de intención que los más cercanos perseguidores de Turbay, por lo que, seguramente, estos votos pueden tener un papel importante en una ciudad que nada entre lo que los expertos denominan “el voto amarrado y el voto de opinión”.



En un tercer escalón de la intención de voto (10 por ciento) aparece el candidato del Pacto Histórico, Javier Julio Bejarano. Para los analistas consultados por este diario, el exconcejal carece de una fuerte influencia en la ciudad, por lo que sería llamativo verlo escalar: “No tiene un liderazgo claro”, expresan.



Luego, la encuesta ubica al candidato José Luis Osorio Galvis, ficha del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que tiene al aval de los Independientes. Junto a Osorio se ubica Javier Manuel Doria Arrieta, con el movimiento Cartagena Fuerte y Libre. Los dos con 3 puntos.



Con poca favorabilidad quedaron Nausicrate Pérez Dautt ( Verde Oxígeno), Fernando Carlos Tinoco Tamara (Alianza Social Independiente), Luis Manuel Carvajalino Quin (Liga Gobernantes Anticorrupción), Fabio Aristizábal Ángel (Movimiento Salvación Nacional), Jacqueline del Carmen Perea Blanco (Nueva Fuerza Democrática ) y Gustavo Ramón Martínez Theran (Gente en Movimiento), todos con el 1 por ciento.



En los últimos días, la lista de candidatos a la alcaldía de Cartagena se redujo de 16 a 12 aspirantes. En efecto, quienes anunciaron su retiro del tarjetón electoral fueron: Héctor Pérez Fernández, de Colombia Justa y Libre; Fernando Tinoco Tamara, del partido Alianza Social Independiente (ASI); Reynaldo Tovar, de Aico, y Luis Carvajalino, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.



Para quienes siguen el día a día de la política cartagenera estos son movimientos más que comunes en la capital de Bolívar y no descartan que otros candidatos sigan el mismo camino ya que “la mayoría nunca ha pensado en ser alcalde, simplemente se propusieron negociar una adhesión. Esa una costumbre muy arraigada en Cartagena, sencillamente están esperando el mejor momento”, comentan.



Por ejemplo, el abogado y veedor Héctor Pérez anunció que su renuncia se debía a que “en Cartagena no hay garantías necesarias” para su seguridad y la de su familia, y bajo este argumento indicó que se unirá a la candidatura de William García Tirado. Por su parte, Luis Carvajalino, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, manifestó que se unió a la campaña de Dumek Turbay.



Si bien la encuesta vislumbra lo que podría llegar a darse el próximo 29 de octubre, desde Cartagena prefieren ser cautos ya que en más de una ocasión ha habido sorpresas de último momento. Asimismo, dicen que la “gente está harta de no tener resultados y de ver que todas las soluciones a sus necesidades están aplazadas”, y sostienen que esto se debe al botín que representa llegar a la Aduana: “Es una oportunidad de tener el control absoluto del presupuesto de la ciudad”, aseguran.

Ficha técnica

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA REALIZÓ:

Centro Nacional de Consultoría S.A.



PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ:

CM&



FUENTE DE FINANCIACIÓN:

CM&



UNIVERSO EN ESTUDIO:

Hombres y mujeres mayores de 18 años y residentes en la ciudad de Cartagena.



DISEÑO DE MUESTREO:

Probabilístico y estratificado. Se seleccionaron aleatoriamente hogares a partir del marco de muestreo (directorio telefónico), teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de la vivienda que habita el hogar. Se encuestó a una persona adulta dentro del hogar con intención de votar.



MARCO DE MUESTREO:

El marco de muestreo es la base maestra del Centro Nacional de Consultoría. Un directorio telefónico con más de 8 millones de registros, entre números fijos y celulares a nivel nacional. Este dispositivo fue construido a partir de fuentes oficiales, y ha sido actualizado periódicamente a partir de las series establecidas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones y del trabajo presencial de recolección de información realizado por el CNC.



TAMAÑO DE MUESTRA:

410 casos



MARGEN DE ERROR Y NIVEL DE CONFIANZA:

Margen de error de 5.1% y 95% de confianza



TEMAS A LOS QUE SE REFIERE:

Intención de voto a la alcaldía de Cartagena



PREGUNTAS QUE SE FORMULARON:

1 preguntas



PERIODO TRABAJO DE CAMPO:

14 de septiembre de 2023



TECNICA DE RECOLECCIÓN:

Encuesta multicanal en hogares (Telefónica y Web)

REDACCIÓN POLÍTICA

