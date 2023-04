El representante Dolcey Torres fue uno de los liberales que retó la posición de César Gaviria, presidente de la colectividad, y anunció que apoyaría la reforma de la salud. Su determinación fue respondida por las directivas del partido, que pidieron una investigación disciplinaria por ir en contra de la decisión de no acompañar la propuesta del Ejecutivo.



A través de un comunicado, el representante puso en duda los anuncios en su contra y la validez que estos tendrían. De acuerdo con Torres, los estatutos del Partido Liberal son claros en que las decisiones de obligatorio cumplimiento deben ser tomadas por “las bancadas, de manera conjunta con la Dirección Nacional Liberal y los directorios territoriales”.

Alfonso Prada, ministro del Interior, y el representante Agmeth Escaf durante el debate de la reforma de la salud. El proyecto fue el causante de la ruptura de la bancada de Gobierno. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

El representante argumenta que oficialmente “la posición del frente a la reforma de la salud no ha sido fijada en conjunto con la bancada de la Cámara, ni ha sido sometida a votación alguna que se entienda vinculante”. Por eso, afirma que no hay determinación vinculante que condicione sus posiciones en Cámara.



“No hemos emitido ningún voto violatorio de las instrucciones de bancada”, reiteró Dolcey Torres, que fundamentó su tesis en que no hay una instrucción oficial y tampoco ha votado, pues no hace parte de la Comisión Séptima, que es la que está estudiando el tema. “La reforma de la salud no ha llegado a plenaria, único espacio donde los representantes liberales que no somos miembros de la Comisión Séptima podríamos emitir un voto frente al mismo”, complementó.



En defensa de sus posiciones, Torres señaló que son “coherentes” con los planteamientos del partido y están protegidas por la inviolabilidad parlamentaria, principio establecido por la Corte Constitucional para proteger a los congresistas frente a las opiniones que emitan en medio del debate político.

🚨¡Atención!: Actuamos guiados por nuestros principios y de acuerdo a la ley y los estatutos del @PartidoLiberal Ante el anuncio del Veedor Nacional del partido que acusa comportamiento indebido de nuestra parte, aclaramos: 👇 pic.twitter.com/Aocqt5wdCh — Dolcey Torres (@dolceytorresr) April 27, 2023

El representante perteneciente a unas de las casas políticas más fuertes del Atlántico comentó que las posiciones de su partido “violan mi derecho al debido proceso y me hacen objeto de prejuzgamiento al pedir las más altas sanciones de pérdida de voz y voto al comité de ética del partido”.



“Todas mis actuaciones han sido consecuentes no solo con mis convicciones y principios, sino con el respaldo que públicamente manifesté al hoy presidente Gustavo Petro cuando era candidato presidencial, actuando bajo la libertad que los congresistas electos tuvimos para escoger el candidato que mejor representara los idearios liberales”, expresó el representante.



Por último, Dolcey Torres recordó que la última decisión tomada en consenso y de forma unánime por los liberales fue la declaratoria de que serían partido de gobierno, determinación tomada el 7 de septiembre. “Respetamos y acatamos las decisiones tomadas en la bancada y actuamos en consecuencia de ellas”, concluyó.



Juan Sebastián Lombo Delgado

REDACCIÓN POLÍTICA