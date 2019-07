Así es el proyecto de doble instancia retroactiva del uribismo

El representante a la Cámara Edward Rodríguez, del Centro Democrático, es uno de los congresistas que ha liderado la radicación de un proyecto mediante el cual se establezca la denominada doble instancia retroactiva.

Esta propuesta ha sido polémica pues en muchos sectores se ha interpretado como una ley que tiene como propósito buscar favorecer al exministro Andrés Felipe Arias.



¿Qué elementos tendrá el proyecto de doble instancia retroactiva?

Vamos a buscar que se garantice el mandato de la Corte Constitucional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que lo ratifica la ONU de otorgar el derecho a la doble instancia.



¿Cómo funcionaría esta doble instancia retroactiva?

Lo que se ha pensado es crear una sala especial temporal en la Corte Suprema de Justicia. La discusión es cuál debe ser la temporalidad de esta sala, si son cuatro años u ocho años, eso se está discutiendo.



¿Se crearía la doble instancia retroactiva hasta cuándo?

Lo mejor es que sea desde 1991, que es cuando entra en vigencia la Constitución. De todos modos no son tantos casos. Si es desde 1991, serían sólo 180 casos.



¿A quiénes beneficiará concretamente?

Son básicamente aforados consticuonales. No aplica para cuando la Corte Suprema de Justicia funge como instancia de cierre. En casación no aplica.



¿Es decir que involucraría a excongresistas condenados por parapolítica?

Beneficiaría a aforados constitucionales que fueron condenados en única instancia, es decir antes de la entrada en vigencia de la reforma de 2018, que establece la doble instancia. Hay que tener en cuenta que el que cometió el delito lo van a volver a condenar. No vamos a crear un tribunal de impunidad.



¿Por qué hasta ahora que se dio la extradición de Andrés Felipe Arias el Centro Democrático se preocupa por la doble instancia retroactiva?

Eso se venía hablando desde hace años y ahora toma fuerza porque la Corte convidó al Congreso a legislar sobre el tema.

¿Por qué desgastar al Congreso en un debate para beneficiar a una persona?

Habría al menos 180 casos que se podrían estudiar de manera retroactiva. Este es el reconocimiento de un derecho fundamental. buscamos alrededor de esto unidad. Esto no puede ser un tema político.



¿Cuándo se presenta el proyecto?

Entre el sábado y la próxima semana.



