Definitivamente, Gustavo Petro y Sergio Fajardo no se pueden ni ver

La pelea entre Gustavo Petro y Sergio Fajardo no es algo banal para la política colombiana. Sobre todo en función de lo que pueda pasar en la disputa por el poder en 2022. Los dos ocuparon el segundo y tercer puesto, respectivamente, en la lucha por la Presidencia, en 2018.



En la primera vuelta, Petro obtuvo 4'851.254 votos. Fajardo logró 4'589.696 votos. La diferencia de Petro sobre Fajardo fue de apenas 261.558 votos. Parte del enojo de Petro contra Fajardo, hoy, es que el líder de Compromiso Ciudadano no lo hubiera apoyado en segunda vuelta.

Fajardo, quien no comparte muchas cosas con Petro por razones ideológicas, se abstuvo de apoyar a Petro en segunda vuelta y votó en blanco.



Petro no le perdona esa decisión. No ha podido asimilar su derrota. Constantemente le ha reprochado que por su culpa ganó Iván Duque y él perdió.

“Permitir que un movimiento con inmensa cantidad de odio y de violencia acumulada y en potencia gane, es una forma de aliarse con el odio y la violencia, eso sí con finas maneras”, le recriminó Petro a Fajardo, vía Twitter, este lunes.



La reacción de Petro se produjo como respuesta a lo dicho por Fajardo en Cúcuta, el fin de semana, en el sentido de que “ustedes no me van a oír nunca insultando al señor Petro”.



Y aunque es muy temprano para hacer cualquier tipo de vaticinios presidenciales para 2022, lo que sí es cierto es que buena parte de la controversia correrá por cuenta de esta confrontación ‘a muerte’ (política) entre Fajardo y Petro.



Los dos quieren ser candidatos presidenciales en 2022. Es más, cada uno siente que tiene ese objetivo a tiro de as.

"Ustedes no me van a ver a mí nunca insultando al Sr. Petro porque me insulta o agrediendo a alguien porque votó por Petro. Eso nunca va a pasar, porque para construir paz tenemos que alejarnos de la rabia, de la mentira y de la violencia" @sergio_fajardo. pic.twitter.com/AyZuKblGLB — Compromiso Ciudadano (@compromisociu) 6 de julio de 2019

Fajardo, el fajardismo y muchos sectores amigos suyos consideran que si Fajardo hubiera pasado a segunda vuelta habría sido el Presidente.



Ir separados a las urnas podría repetir el fenómeno de 2018: que ambos pierdan.



Y aunque en política todo puede pasar, lo que se ve por ahora es que sus posturas son irreconciliables.



Fajardo y Petro tienen diferencias políticas, pero también ideológicas. Y mucho orgullo.



Petro es más visto como un político de izquierda radical. Fajardo, absolutamente más de centro. Y en esa perspectiva sería mucho más fácil para Fajardo llevar aliados al centro que Petro a la izquierda.



Cada día que pasa Petro se queda más solo. Ha perdido la confianza de muchos de quienes fueron sus aliados en la izquierda.

Permitir que un movimiento con inmensa cantidad de odio y de violencia acumulada y en potencia gane, es una forma de aliarse con el odio y la violencia, eso si con finas maneras. https://t.co/nUETzdVG45 — Gustavo Petro (@petrogustavo) 7 de julio de 2019

Antonio Navarro, quien fue su compañero de luchas desde el M-19, es el más claro ejemplo de esa situación. Pero también Daniel García Peña. La lista es larga.



El éxito mayor entre los dos lo tendrá quien logre conseguir más aliados. Y eso parece que es más fácil para Fajardo que para Petro.



La contienda por la Alcaldía de Bogotá va a anticipar un poco eso. Claudia López, quien lidera todas las encuestas sobre intención de voto, tiene el respaldo sólido de Fajardo, quien obtuvo una gran votación en la capital del país en las presidenciales.



El candidato de Petro a la Alcaldía, Holman Morris, quedó botado en el camino.



Los escándalos que han involucrado a Morris en el maltrato a las mujeres lo sacaron de la competencia. Claudia López lo descalificó definitivamente.



Petro todavía no ha decidido apoyar a Claudia López. Pero aún sin su apoyo, con las cuentas de hoy, la excongresista sería la alcaldesa de la ciudad. Fajardo le ganó un espacio a Petro, de lejos, en esta contienda por el principal empleo de la capital.



No de ahora. Siempre, Fajardo y Petro han tenido más diferencias que afinidades. De hecho, en tiempos recientes no hay antecedentes de que hayan estado juntos en una misma tarima. Y no se ve cercano el día en que esto suceda. Definitivamente Petro y Fajardo no se pueden ni ver.



