Verdes a Minsalud: 'No aceptamos su imposición'

Por medio de un comunicado, los directores de la Alianza Verde se pronunciaron contra las polémicas declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en las que recriminó a los verdes la oposición que han hecho contra la reforma de la salud mientras ostentan representación en el Gobierno.



"Se equivoca el Ministro Jaramillo si cree que la participación en el gobierno es

moneda de cambio por votos en el Congreso. No aceptamos su imposición ni la de

nadie. Somos un partido programático, comprometido con avances serios en democracia, justicia social, combate a la corrupción y acción ambiental", dice el documento firmado por Antonio Navarro Wolff, Rodrigo Romero y Carlos Amaya.



Además, la colectividad señala en la misiva que "La Alianza Verde como Partido de gobierno se ha comprometido con las políticas del Cambio y ha ejercido la libre deliberación sobre los proyectos de ley en el Congreso de la República, así como el control político; diferenciándose de aquello que considera inconveniente para el país. La participación en el gobierno nacional, como lo hacemos cuando gobernamos en capitales y departamentos, se hace como contribución al buen gobierno".

La carta de los verdes al ministro de Salud. Foto: Redes sociales.

El pronunciamiento viene después de una polémica declaración de Jaramillo en la noche del miércoles 22 de noviembre, tras la cumbre con el Centro Democrático y el expresidente Álvaro Uribe en la Casa de Nariño que tuvo como fin destrabar la reforma de la salud en la Cámara de Representantes.



A la salida, el ministro declaró lo siguiente: "Uno es de oposición o de Gobierno (...) Algunos que dicen que son independientes o de Gobierno lo único que han hecho es hacer oposición todos los días. Se salen de la Cámara, golpean permanentemente al Gobierno (...) Uno no puede tener, como sucede con algunas personas, representación en el Gobierno, representación importante en Bogotá a través del Sena, (representación) importante a través de institutos como el Icetex, y hacer oposición".



Esas palabras del ministro provocaron una dura reacción en la Alianza Verde y llevaron incluso a que el presidente Gustavo Petro tratara de bajarle el tono a la discusión en la mañana de este jueves, justo cuando la Cámara se apresta a votar la polémica reforma de la salud del Gobierno.



"Ministro @GA_Jaramillo: sus declaraciones son temerarias y abusivas. Al

@PartidoVerdeCoL no se le chantajea con puestos para apoyar la Reforma a la Salud. Nosotros pensamos en el país y votamos con criterio y responsabilidad. Le solicito por favor cortar de raíz cualquier tipo de relación burocrática que mi partido pueda tener con el Gobierno. Así mismo, le solicito firmemente al @PartidoVerdeCoL declararnos oficialmente en independencia. No podemos cohonestar con la destrucción del sistema de salud ni con las prácticas politiqueras de este gobierno", manifestó la representante Cathy Juvinao en su cuenta de X.

Cathy Juvinao, Katherine Miranda y Guillermo Alfonso Jaramillo. Foto: El Tiempo

En concreto, Jaramillo les cobró a los 'verdes' sus cuotas en el Gobierno en el Sena y en el Icetex, en lo que fue interpretado como la admisión pública de que la mermelada está presente en la discusión de la reforma.



Por eso, la representante Katherine Miranda retó al ministro: "ministro, con total tranquilidad, saque todo lo que huela a verde del Gobierno Nacional. En un país decente, democrático y que respeta la división de poderes, los votos en el Congreso se logran con argumentos, no por una simple representación en el gobierno. Independencia traducida en deliberación y voto a conciencia es el único camino viable para el Partido Verde", indicó Miranda.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro, que se encuentra en Quito para la posesión del presidente electo de Daniel Noboa, tuvo que salir a ponerle un freno a la discusión: "El gobierno es verde de verdad, no veo que haya que sacar lo que huela a verde de verdad. A lo que queda fuera del gobierno en realidad no le interesa lo verde", dijo.

Ahora, fueron los directores de los verdes quienes cuestionaron los señalamientos del ministro de Salud, justo cuando la plenaria de la Cámara retomará este jueves la votación de varios artículos de la reforma.

¿Quiénes son los presidentes de la Alianza Verde?

Antonio Navarro Wolff, Rodrigo Romero y Carlos Amaya fueron los encargados de firmar la carta en respuesta de los verdes. El primero es un reconocido político que militó en la guerrilla del M-19 hasta 1990, cuando ese grupo firmó la paz. Se especializó en Ingeniería del Medio Ambiente en Loughborough University en Inglaterra y fue asesor del Departamento de Medicina Social de la Universidad del Valle, coordinador del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias para el Desarrollo Rural, Cimder, asesor internacional del IDRC y director del Plan de Estudios de Ingeniería Sanitaria en la Universidad del Valle.



Por su parte, Rodrigo Romero viene del sector educativo de Santander, donde ocupó cargos directivos en el Sindicato de Educadores de Santander, integrante de la Junta Nacional de FECODE, entre otros.



Por último, Amaya es el gobernador electo de Boyacá y uno de los hombres con mayor influencia en ese departamento. Fue uno de los gobernadores presentes en la cita que convocó el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño con los mandatarios electos supuestamente afines al Gobierno.

