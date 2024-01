Cambio Radical a aliados del Gobierno: 'No era oposición, era envidia y resentimiento'

Los gatos del Gobierno en Davos, Suiza, para promocionar el turismo en medio del Foro Económico Mundial, han causado bastantes críticas y algunos sectores se han preguntado cuál sería la actitud de los aliados del Gobierno si esos se hubieran presentado en una anterior administración.



“Que hayan despilfarrado $140 millones alquilando un carro viejo por cinco días, es solo una muestra, muy pequeña, del derroche infame que este gobierno está cometiendo con los recursos públicos. Sobre todo, con los recursos de los más pobres”, aseveró Germán Córdoba, director de Cambio Radical.



(Además: Petro a Cabal: 'No tengo que responder por ningún crimen, pues no los he cometido')

Desde el partido opositor al gobierno del presidente Gustavo Petro se pone en duda el propósito del alquiler de una casa para promocionar el país, la cual tuvo un costo de 4.580 millones de pesos.



(Le puede interesar: Presidente Petro habló con EL TIEMPO e hizo un balance sobre el foro económico en Davos)

Facebook Twitter Linkedin

Esta es la casa que Colombia alquiló en Davos. Foto: Presidencia

“¿Dónde está la mafia de los plantones de ayer? ¿dónde está Racero y sus debates? ¿dónde está el Petro senador, hoy convertido en el presidente más viajero de la historia? No era oposición, era envidia y resentimiento. La tristeza, la falta de coherencia y lo que están haciendo con los recursos públicos de los colombianos”, complementó el director del partido.



(En otras noticias: ¿Por qué el Gobierno tiene tanto interés en las Juntas de Acción Comunal?)



El Gobierno ha defendido esta inversión asegurando que las grandes marcas y muchos países realizan la misma práctica para promocionarse.

¡Inaudito! Los colombianos pagamos $144 millones por el alquiler de este yipao en Davos, por 5 días. El mismo que según @petrogustavo, en un trino delirante, vieron "miles de personas”. No era oposición lo que hacian antes de ser gobierno, era envidia y resentimiento: @gecordoba https://t.co/EubUqzDUft pic.twitter.com/tVS5nM4UoY — Cambio Radical (@PCambioRadical) January 17, 2024

“Hemos hecho esta campaña tratando de invitar no solo a inversionistas, sino a personas comunes y corrientes a visitar a Colombia, a mirar esa biodiversidad, a sentir el relacionamiento con la intensidad de la vida a partir de la biodiversidad”, sostuvo el presidente Gustavo Petro.



MATEO GARCIA

REDACCIÓN POLÍTICA