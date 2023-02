La reforma de la salud no se conoce pero ya tiene cuestionamientos por parte de varios partidos, como el Liberal, Conservador y 'la U'.



Precisamente la directora de esta última colectividad, Dilian Francisca Toro, aseguró en entrevista con EL TIEMPO que no van a permitir que se destruya el actual sistema y dijo que no votarán lo que sea para mal. Dejó claro que habrá líneas rojas.



"Hay muchas cosas buenas que han pasado y que, por su puesto, tenemos que construir sobre lo construido, no destruir ni volver otra vez hacia atrás. Tenemos que lograr es que haya derecho fundamental a la salud", comentó Toro, quien es médica y ha trabajado en la elaboración de varias leyes en el sector.



Para ella es necesario que el debate no gire alrededor del futuro de las EPS -que incluso tendría dividido al gabinete-, pues estaría en discusión si estas desaparecen.

"Ese ha sido el debate, pero no se ha pensado que el sistema tiene muchísimas aristas y tiene muchísimas cosas para debatir y no solamente si las EPS continúan o no. Ahí es donde creo que tenemos que salirnos de ese debate y pensar qué es lo que tenemos que hacer para poder mejorar lo que tenemos porque el aseguramiento ha sido una cosa muy importante para el país, no puede desaparecer el aseguramiento", argumentó.



De otro lado, comentó que están de acuerdo con tener un modelo preventivo y afirmó que si es necesario buscar más recursos, el Congreso tendrá que actuar.



¿Cuáles son esas líneas rojas? "Si nos dicen que se acaba el aseguramiento, no estamos de acuerdo. Que volvamos a tener lo que teníamos antes de la Ley 100, tampoco, porque era un sistema donde la gente realmente tuviera un derecho y ahora tenemos que profundizar en ese derecho fundamental a la salud porque hay problemas de acceso", afirmó Toro.



Y recalcó que "lo más importante es que vamos a construir sobre lo que hemos construido por tantos años. Vamos a mejorar lo que sea para que la gente pueda tener un derecho fundamental a la salud, con buena calidad y oportunidad en los servicios. Lo que veamos que sea para desmejorar, no estaremos de acuerdo y no lo votaremos".



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA