Convencida de que el camino de escuchar a los ciudadanos es la mejor manera de construir las soluciones que el país necesita, la exgobernadora del Valle y jefa del partido de ‘la U’, Dilian Francisca Toro, sigue trabajando en la consolidación del Equipo por Colombia, una de las convergencias que buscará la Presidencia en el 2022.



(En contexto: ¿Qué coaliciones están conformadas actualmente y quiénes las conforman?)



Esta alianza política reúne, además de la jefa de ‘la U’, a dirigentes como los exalcaldes Federico Gutiérrez, Enrique Peñalosa y Alejandro Char; exministros como Juan Carlos Echeverry y congresistas como el senador conservador David Barguil.



(Puede leer: 'Estamos abiertos a un proceso colectivo por Colombia': Equipo por Colombia)

En este diálogo con EL TIEMPO, Toro revela las razones por las cuales no ha tomado la decisión definitiva de ser candidata presidencial y dice que más allá de los “personalismos”, lo más importante son las necesidades del país.



La exgobernadora también dice que la convergencia en la que está trabajando tiene el sello de la experiencia de varios de sus integrantes, los cuales han ocupado cargos regionales como alcaldías y gobernaciones y tienen obras y ejecutorias para ganarse los votos de los ciudadanos.



Y aunque dice que ha hablado con varios dirigentes políticos, manifiesta que las definiciones llegarán en semanas.



(Lea también: Fajardo sigue el camino de Petro y pide medidas cautelares a la CIDH)

¿En qué anda, políticamente hablando, Dilian Francisca Toro?

Debemos representar el clamor ciudadano y adoptarlo como bandera. FACEBOOK

TWITTER

Estoy dedicada a dos frentes de trabajo que se complementan y son fundamentales para el país: escuchando a los ciudadanos y tratando de que sus sueños, anhelos y necesidades hagan parte de la agenda que nuestros congresistas y candidatos les propongan a los colombianos para llevar al Congreso de la República. El partido de ‘la U’ y sus candidatos, unidos, debemos representar el clamor ciudadano y adoptarlo como bandera para que en las elecciones de marzo podamos ser la mayor votación ciudadana en el Congreso de la República. Al mismo tiempo, he recibido el mandato ciudadano, producto de esa escucha, y así lo ha refrendado nuestra bancada, para buscar un acuerdo amplio con todos los sectores de centro para consolidar una coalición que, mediante el mecanismo democrático de la consulta, escoja un candidato o candidata que represente al país de las regiones, al que sueña con una Colombia incluyente. En ese ejercicio hemos acordado hacer parte de la coalición Equipo por Colombia, que ya cuenta con representantes de diferentes sectores que están de acuerdo con ese postulado ciudadano, de puro centro: Álex Char, Federico Gutiérrez, Enrique Peñalosa, David Barguil, John Milton Rodríguez y yo, quienes estamos de acuerdo en ir unidos a una consulta en el mes de marzo.

Hay quienes dicen que usted finalmente no será candidata presidencial al 2022. ¿Eso es cierto?

Todavía no lo he definido porque creo que más que personalismos y pensar que yo tengo que ser la candidata, se debe pensar en Colombia, en la democracia, en fortalecer las instituciones, las libertades y el bien común. Yo creo que se debe pensar en eso. Por eso he venido trabajando y hablando con varias personas para hacer una coalición que realmente cumpla con esos principios, que todos los tengamos claros y que podamos unirnos para sacar ese solo candidato en marzo.

Facebook Twitter Linkedin

Caterine Ibargüen y Dilian Francisca Toro Foto: César Melgarejo

¿Es decir que usted está trabajando, pero no como candidata presidencial?

Yo tengo un mandato y una responsabilidad con el partido de ‘la U’ y es fortalecerlo, lo que he venido haciendo con, por ejemplo, el centro de pensamiento, la escuela de formación y liderazgo de mujeres y jóvenes y con la participación en los consejos de juventud. Y, por supuesto, fortalecer las listas al Senado y la Cámara de Representantes. En ese trabajo he venido escuchando a la gente y sus necesidades, lo más importante, y he podido ir mirando propuestas de diálogo con la gente, que son las que realmente necesitan las comunidades para hacer transformaciones reales en nuestro país.

¿De qué depende que tome la decisión final?

En este mes definiremos, por ahora estoy trabajando duro para que esa coalición se fortalezca.



(Le puede interesar: ¿Quiénes son los integrantes de la nueva Coalición Centro Esperanza?)

¿Qué tanto futuro le ve a la coalición Equipo por Colombia?

Yo trabajo 24/7 para conseguir objetivos y superar obstáculos. Nada es fácil y mucho menos hablando de unidad entre diferentes, pero, y esa es la satisfacción, aquí nos hemos puesto de acuerdo en trabajar por los sueños de los colombianos, seguros de que sí hay futuro. Es más, le puedo decir que tenemos más futuro que pasado.

¿No cree que hay demasiados egos en esa coalición?

Yo no he sentido egos, todo lo contrario, he sentido una auténtica vocación de unirnos y buscar puntos de encuentro entre las diferencias, en la que lo más importante sean las necesidades de la gente y construir soluciones que busquen transformaciones sociales, económicas y ambientales. Todos los que allí estamos hemos pasado por diversas posiciones de servicio público y yo creo que los egos están decantados y puestos al servicio de los colombianos.

¿Cómo van a hacer con los precandidatos que llegan a la coalición sin el aval de un partido o con firmas?

En nuestro equipo hay algunos que vienen recolectando firmas en sus aspiraciones independientes, otros que seguramente tendrán el aval de sus respectivos partidos y también existe la posibilidad de que los partidos de la coalición entreguen avales a los diferentes candidatos.

Facebook Twitter Linkedin

Los aspirantes de la llamada Coalición de la Experiencia se reunieron este viernes. Foto: Archivo particular

¿Ve al Partido Liberal en esta coalición?

Por supuesto, sería muy importante que ellos también integraran este equipo para construir sobre lo construido, ampliar consensos y presentar propuesta reales a los problemas reales de los ciudadanos.

¿Cree que los liberales van a respaldar la aspiración de Alejandro Char?

Esa es una muy buena pregunta para hacérsela al Partido Liberal y al propio Álex.



(Le recomendamos leer: Los últimos detalles de los acuerdos de la 'Coalición de la Experiencia')

¿Y usted ha hablado con Cambio Radical, con Germán Vargas?

En esta búsqueda de consensos he hablado con muchas personas y líderes, planteándoles nuestra plataforma. El proyecto lo conoce Germán. Ojalá con Cambio Radical también pudiésemos llegar a tener puntos de encuentro.

Pero ¿ellos llegarán con candidato?

Esa es una buena pregunta para Germán.

¿Y van a aceptar en esa coalición de Equipo por Colombia al Centro Democrático?

Por ahora estamos consolidándonos como equipo, trabajando en construir los puntos de acuerdo para plantear los cambios que benefician a los ciudadanos.

¿Ven muy de extremo al uribismo?

La realidad política del país es claramente un extremo radical de izquierda, una izquierda moderada, nosotros que somos centro y otra ala de derecha.

¿Si no lo quieren tener muy cerca es porque creen que ya no tienen tantos votos?

Este no es un cálculo matemático, político y electoral. Nosotros planteamos una opción de centro, producto de la escucha a los ciudadanos en nuestros recorridos por todo el país. El ciudadano hoy necesita atención real en sus verdaderas necesidades de recomponer su realidad económica, de satisfacer sus necesidades de salud, de educación y eso sí que lo sabemos hacer en el Equipo por Colombia. Ese es nuestro único cálculo.

¿Ven que en las próximas elecciones la gente va a votar por alguien que no sea de los extremos?

Estoy convencida de ello.



(Siga leyendo: Petro enfrenta una rebelión por arribo al Pacto de Luis Pérez)

¿Y entonces por qué casi todos ven a Gustavo Petro pasando a la segunda vuelta?

Yo no voy a hablar de otras propuestas. La nuestra es la de vincular a los ciudadanos a un proyecto de modernidad sin odios, sin extremos. FACEBOOK

TWITTER

Esto apenas está empezando. Yo no voy a hablar de otras propuestas. La nuestra es la de vincular a los ciudadanos a un proyecto de modernidad sin odios, sin extremos, sin imposiciones diferentes a lograr mejorar, así como se logró en la Barranquilla que transformó Álex, en la Bogotá que lideró Enrique, en el Valle que volvió a ser referente nacional durante mi gobernación, en el Medellín que Federico dejó en buen puerto, etcétera.

Pero Petro representa un extremo…

Y nosotros representamos al centro que anhela el colombiano de a pie.

¿Qué hace diferente a Dilian Francisca Toro de los otros candidatos?

Yo estoy convencida de que lo importante no es hablar de Dilian en sus diferencias, virtudes o defectos, sino de cómo, desde mi sensibilidad de mujer, aporto toda mi capacidad, mi trabajo de corazón para que esta unidad que hemos iniciado llegue a buen puerto para transformar a Colombia desde una presidencia que represente al centro ciudadano, que no se quede en discusiones, sino en la ejecución real del cambio, del desarrollo, del hacer por y con el ciudadano.

¿En qué centrará su propuesta?

Creo en una propuesta de escucha y diálogo para la construcción de las soluciones y transformaciones que anhelan los ciudadanos.

Casi no hay candidatas presidenciales, ¿qué pasa?

Puede que no haya muchas, pero las que estamos, aportamos lo mejor de nosotras. El camino del empoderamiento de la mujer ya lo hemos iniciado y como todo proceso irá ampliándose y mejorándose.

¿Cuál cree que es el principal problema que tienen los colombianos?

Los principales problemas que enfrenta el país son la pobreza, la desigualdad y el desempleo. Estos problemas sociales y económicos amenazan con seguir ampliando las brechas sociales. Hoy continuamos enfrentando tasas preocupantes en materia de desempleo: el 12,3 por ciento de los hombres del país no cuentan con un trabajo, una cifra que aumenta al hablar de aquellos que históricamente han sido marginados. El 16,4 por ciento de las mujeres del país no cuentan con un empleo y la tasa entre los menores de 28 años se ubicó en 21,5 por ciento en septiembre, lo que se traduce en 1,46 millones de jóvenes sin empleo en Colombia. Estos datos nos demuestran que muchos colombianos son vulnerables y tienen reducidas sus capacidades para acceder a una condición de vida digna. En este contexto, los líderes estamos llamados no solo a reconocer los problemas, sino también a actuar en pro de soluciones efectivas que permitan establecer un horizonte donde el crecimiento económico debe apuntar a un crecimiento integral. Necesitamos que el Estado participe activamente junto con el sector privado, para producir más y mejores empleos, reducir la pobreza, el cierre de brechas de género, creando rutas selectivas para la inclusión laboral de mujeres y jóvenes, alivios de cargas del cuidado e inclusión en los trabajos tradicionalmente masculinos y el fortalecimiento de emprendimientos. Además, es fundamental que desarrollemos una fuerza laboral competitiva y pertinente que sea capaz de responder a las necesidades del sector empresarial.

JORGE ENRIQUE MELÉNDEZ

SUBEDITOR DE POLÍTICA

En Twitter @PoliticaET

En otras noticias de Política

- ¿Qué demoró tanto 'humo blanco' en 'cónclave' de Coalición de la Esperanza?



- Jóvenes consideran clave que el próximo presidente sepa de economía



- Petro enfrenta una rebelión por arribo al Pacto de Luis Pérez