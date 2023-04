Dilian Francisca Toro, directora de 'la U', habló con EL TIEMPO sobre la negativa de su partido de apoyar la reforma de la salud el gobierno del presidente Gustavo Petro. Sin sus votos, así como los de los partidos Conservador y Liberal, la reforma está prácticamente hundida.



Toro reconoció que es difícil que la reforma logre las mayorías si no se avalan sus proposiciones, que ya habían sido acogidas de manera verbal por el Gobierno, pero no han sido acogidas en la ponencia.



Además, respondió a Petro, quien dijo que esas proposiciones buscaban devolverles recursos a los privados.



"Yo no sé si está mal informado (Petro), pero nosotros, desde un principio, aceptamos y nos parece bien que los privados no manejen los recursos. En eso estamos de acuerdo y hemos estado de acuerdo siempre, que los privados no van a manejar ni recursos, porque esos los va a tener la Adres, así como que no va a haber posición dominante de las EPS. De las proposiciones que estamos pasando, ninguna tiene que ver con esto".



¿Ustedes van a votar en contra de la reforma de la salud, teniendo en cuenta que el Gobierno no avaló la mayoría de sus proposiciones?



La bancada de este martes fue muy clara. En la versión que pasó el Gobierno hay algunos avances, pero la bancada decidió que hasta que no se incluyan todos los artículos, no se va a votar positivamente.



Este martes ustedes lograron consolidar las mayorías para aplazar el debate. Con los votos de ustedes, conservadores, liberales, Cambio Radical y Centro Democrático consolidaron unas mayorías. Con ellos podrían sacar adelante la reforma que ustedes quieren…



Si van a empezar a hacer proposiciones y las proposiciones nuestras entran, por supuesto, porque si van a ver proposiciones, lógicamente se van a se van a discutir y cómo se discuten y se votan, si logramos incluir en el proyecto las proposiciones, se hará.

¿Esto pasaría así el Gobierno no los avale, pues ya estamos es en la cancha del Congreso?



Estarían es en la cancha del Congreso y el Congreso ya sería autónomo en esta decisión. Esas ya son decisiones del Congreso y no nuestras.



El presidente sale a decir este martes que no avala sus proposiciones porque eso significa devolverles a los privados el manejo de los recursos. ¿Qué opina?



Yo no sé si está mal informado, pero nosotros desde un principio aceptamos y nos parece bien que los privados no manejen los recursos. En eso estamos de acuerdo y hemos estado de acuerdo siempre, que los privados no van a manejar ni recursos, porque esos los va a tener la Adres, así como que no va a haber posición dominante de las EPS. De las proposiciones que estamos pasando, ninguna tiene que ver con esto.



El presidente dio una declaración polémica esta semana cuando afirmó que los recursos de las EPS terminaron en manos de paramilitares. Si bien hay casos, generalizó…



En muchas regiones hubo problemas y ha habido problemas. Nadie puede decir que no ha habido problemas, eso ya es investigaciones que tienen que hacer las respectivas entidades de control. Realmente no quiere decir que nosotros ahora estemos pidiendo recursos de ninguna manera, en ningún momento y ninguna de las proposiciones tiene que ver con que vuelvan recursos a los entes privados.

Básicamente, ¿qué es lo que los separa en este momento?



Una muy clave y tiene que ver con la sostenibilidad del sistema. Es el tema de las compras inteligentes, de los contratos que se deben realizar con los hospitales y clínicas para que sean atendidos los pacientes. En eso hay dificultades porque si no hay contrato, la IPS o la clínica u hospital puede decir que no lo atiendo porque no tenemos contrato. Y la segunda es que a pesar de que hay un techo y un piso en el manual tarifario, de todas maneras cuando vayan a facturar, pues es una cosa libre y se puede facturar y cobrar. La facturación se puede exceder en algún momento y la financiación del sistema se puede ver amenazada. Esa es nuestra preocupación con el tema de la contratación. Es algo en lo cual no hemos podido ponernos de acuerdo.



Carolina Corcho, ministra de Salud. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

¿Qué más los separa?



Debe de haber una unidad de pago por persona, que sería una UPC. Tiene que haberla porque debe de haber un tope para decir “con esta plata vamos a atender a la persona”. No es que esa persona va a tener eso, sino que va a ser solidario, habrá gente que no se enferma. Tiene que haber esa unidad de pago, la ministra dice que está implícita, pero no la vemos en el proyecto y es importante que se vuelva explícita.

¿Por qué el Gobierno insiste en no incluir de manera explícita sus proposiciones, cuando las han acogido de manera verbal?



No sabemos. Inclusive tengo que decir. Cuando hablábamos de los fondos territoriales, lo primero que dijimos fue que esos fondos eran burocratización, va a haber una problemática de politización. Ahora, al final, en esta última versión, ya por lo menos en los fondos se dice que no va a haber estructura administrativa, pero eso fue una discusión que hicimos siempre. Estamos tratando de que los recursos del sistema se puedan mantener. Lo que queremos es que haya continuidad, oportunidad, calidad en la atención de los pacientes. Quiero que quede muy claro que ninguna de las proposiciones que estamos presentando tiene que ver con devolverles recursos a los entes privados.



No se pueden aceptar todas las propuestas debla U y el partido conservador porque nos devuelven a un mundo donde privados manejan el dinero público y la salud de los colombianos solo para hacer negocios particulares. https://t.co/UOP1RwadGB — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 18, 2023

Como están las cosas, la reforma no cuenta con los apoyos para ser aprobada…



No sé cómo estarán las cosas, pero creo que no, no es fácil.

Usted ha sido más conciliadora. Gaviria ha sido más radical y Cepeda ya se ve molesto…



Creo que en esto, y yo que fui congresista, tiene uno que argumentar, tiene que haber diálogo, tiene que haber concertación y conciliación en ciertas cosas. Tiene que ser así. Soy conciliadora, pero también soy firme en mis posiciones, las posiciones que tienen que mejorar el sistema de salud, de construir sobre lo construido. Que necesitamos una reforma, claro que la necesitamos. Que la atención primaria es muy buena, claro, desde la 1438 fui coordinadora ponente y autora y allí hay un capítulo completo de atención primaria. Ha faltado voluntad política para poner los recursos. Tenemos que mejorar lo que tenemos en este momento para que el derecho fundamental de la salud se preserve y para que los pacientes y las personas tengan una salud preventiva y para que el paciente pueda tener oportunidad y calidad en la atención.

¿Entonces la puerta está abierta siempre y cuando se acojan sus proposiciones?



Eso es algo que nosotros no podemos, es algo del Gobierno. En este momento esperemos a ver qué pasa, la pelota está en la cancha del Congreso.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA