Los partidos de 'la U' y Conservador anunciaron este martes que radicarán 133 proposiciones de cara al primer debate de la reforma de la salud, que sería este jueves. Si estas son acogidas por el gobierno del presidente Gustavo Petro, ambas colectividades acompañarán el proyecto oficial, lo que garantizaría su aprobación.



Pero si estas propuestas no son tenidas en cuenta, no acompañarán -aseveró Toro en entrevista con EL TIEMPO- y esto significaría, prácticamente, el hundimiento de la iniciativa en cabeza de la ministra de Salud, Carolina Corcho.



(Además: Reforma de la salud: discusión en Comisión Séptima comienza este jueves)

"Las proposiciones, básicamente, son para lograr introducir en la ponencia lo que habíamos acordado con el Presidente, aseveró Toro.



(Lea también: Prada sobre reforma de la salud: 'La consolidación de la coalición es plena')

Tras el anuncio de la ley de bancada y que radicarán 133 proposiciones, se reunió con el ministro del Interior, Alfonso Prada. ¿De qué hablaron?



Lo que queríamos era informarle al ministro qué había decidido la bancada y entregarle a él, personalmente, las proposiciones. Los ponentes van a radicar las proposiciones en la Comisión VII que es donde deben de estar, para lograr que el debate se abra. Esa es la posición que tenemos del partido.

Facebook Twitter Linkedin

Dilian Francisca Toro, directora de 'la U'. Foto: Prensa Partido de 'la U'

¿Qué contienen esas proposiciones?



Lo que hacemos es las proposiciones, básicamente, es lo que habíamos acordado con el Presidente, pero que no estaba consignado en la ponencia. Es decir, lo que no se escribió en la ponencia, estamos poniéndolo en proposiciones. Son muchas proposiciones, pero son cinco o seis temas los cuales queremos modificar. Las proposiciones, básicamente, son para lograr introducir en la ponencia lo que habíamos acordado con el Presidente.



(En otras noticias: Los ‘padres’ del polémico artículo que adelanta la revisión tecnomecánica)

Si son cinco o seis puntos, ¿por qué son tantas proposiciones?



Se van a modificar conceptos. Por ejemplo, las EPS, que se van a convertir en Gestoras de Salud y Vida no van a ser aseguradoras sino administradoras, pero administradoras del riesgo en salud y operativo. Es decir, va a ser todo el proceso de articulación de los centros de atención primaria hasta la alta complejidad. Van a hacer también la contratación y van a hacer también auditoría. Ese solo concepto implica cambios en varios artículos.

Facebook Twitter Linkedin

Efraín Cepeda y Dilian Francisca Toro tras su salida de la reunión con Petro. Foto: @DilianFrancisca

Si el Gobierno acoge la mitad de sus proposiciones y la otra no, ¿qué pasa?



Depende de lo que se acoja o no. Si se acoge lo sustancial que acordamos con el Presidente, no tenemos problema. Pero si no se acoge lo que hemos acordado con el Presidente, no podemos, no votamos.



(Le puede interesar: 'Espero que esta semana la comisión apruebe reforma de la salud': David Racero)

Ya el Gobierno incumplió, por así decirlo, los acuerdos a los que habían llegado nuevamente. ¿Hay garantías para que se acojan las proposiciones?



La discusión ya está en el Congreso, está en los ponentes y los ponentes van a dar la discusión mucho más compleja. Ese es uno de los acuerdos con Prada. Además, nosotros no estamos proponiendo nada más distinto de lo que acordamos con el Presidente.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA