Dilian Francisca Toro, directora del partido de ‘la U’, tiene muchas dudas sobre la reforma de la salud, pero aseguró, en entrevista con EL TIEMPO, que la postura de su partido será sentarse a construir un proyecto que mejore la salud de los colombianos y no destruya el sistema actual. “Construir sobre lo construido”, señala.



(Además: Roy Barreras: 'Carolina Corcho es una ministra ideologizada y no escucha')

¿Cómo ve la reforma de la salud? ¿Le gustó?



Hay cosas que me gustan, que me parecen importantes para poder mejorar el sistema. Hay voluntad política del Presidente de implementar el derecho fundamental a la salud y darle los recursos a la atención primaria, que había sido aprobada en la 1438, pero no se le había dado recursos. Me gusta que podamos fortalecer la atención integral en las regiones más alejadas. Me parece muy buena la dignificación del talento humano y el fortalecimiento de los hospitales.



(Lea también: Propuesta de reforma de la salud agitó recuerdo de la crisis del Seguro Social)

Tenemos que sentarnos con el Gobierno para lograr que nuestro sistema no se acabe, pero que sí se mejore FACEBOOK

TWITTER

¿Y qué le preocupa?



Me parece muy preocupante y se lo expresé a la ministra de Salud, Carolina Corcho, que si nosotros aprobamos la ley, prácticamente estamos destruyendo el sistema que tenemos. Es casi que no construir sobre lo construido. ¿Por qué? No veo muy claro el aseguramiento, que es la columna vertebral del sistema.



(Le puede interesar: Reforma salud: ¿por qué hay tantas dudas sobre su trámite en el Congreso?)



No veo quién haga gestión del riesgo en salud, no veo, por ejemplo, quién se responsabiliza del paciente. Si quiero interponer una tutela, ¿a quién va dirigida? Tampoco hay una continuidad en el servicio, que para eso debe haber redes integradas e integrales. ¿Cómo se van a dispensar los medicamentos? ¿Quién los va a dar? Pienso que en el contenido del proyecto no está lo que dice ella. Ella dice que va a construir sobre lo construido, dice que las EPS van a seguir funcionando, pero así como está el sistema hay marchitamiento de las EPS.

¿Entonces usted también interpreta que estas van a desaparecer?



Claro, hay marchitamiento de las EPS. Corcho dice que las EPS van a continuar, pero cuando uno lee el proyecto, se da cuenta de que prácticamente desaparecen. En el texto dice que podrían ser auditoras o podrán ser administradoras de los centros de atención primaria o prestadoras de servicio en un futuro. O sea que no van a ser aseguradoras como en este momento y no van a tener gestión de riesgo, que es fundamental en ese sistema. Además, dicen que las personas pasarán a la Nueva EPS, pero esta no tiene cómo asumir, entonces van a capitalizar a la Nueva EPS para que pueda atender a esos pacientes. No está claro cuál es el papel que van a tener las EPS de ahora en adelante y creo que hay que aclararlo.



(En contexto: ¿Por qué Roy Barreras dice que Carolina Corcho no escucha a los demás ministros?)

Facebook Twitter Linkedin

Dilian Francisca Toro, directora del partido de 'la U'. Foto: partidodelau.com/

¿Qué opina de la financiación?



Es otra cosa que me parece preocupante. Además, ¿quién va a pagarles las deudas a todas estas EPS liquidadas. Eso va a ser un problema grande. Hay muchas cosas en las que tenemos dudas, que no van de acuerdo con lo que dice la ministra, que va a construir sobre lo construido. Debemos actuar responsablemente y eso significa construir sobre lo construido.



(Siga leyendo: Reforma salud: dudas sobre su trámite legislativo llegarían al Consejo de Estado)

¿Cuál será la postura que tomarán?



Tenemos que sentarnos con el Gobierno para lograr que nuestro sistema no se acabe, pero que sí se mejore, porque a las EPS también hay que quitarles la posición dominante y la integración vertical. Pero no destruir todo lo que hemos construido durante los últimos 30 años. Es importante tener en cuenta la transición, por ejemplo. Queremos hacer una reforma que realmente aporte al bienestar de los colombianos.

Roy Barreras sobre Carolina Corcho Roy Barreras dice que Carolina Corcho es arrogante. Foto:

Roy Barreras dice que es arrogante y no escucha. ¿Qué opina?



Quiero hacerle un paralelo con la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, a propósito de las reformas de los sistemas laboral y pensional. Qué diferencia entre las dos, la ministra del Trabajo es una mujer conciliadora, ha llamado a todos los sectores, se ha sentado con todos, tiene mesas técnicas y eso hace posible que pueda presentar un proyecto de ley casi que consensuado. Eso no lo hace la ministra de Salud y creo que eso es lo que le falta. Esa debería ser su postura y ha debido ser su postura desde hace tiempo. Eso sería muy importante.



(En otras noticias: Petro al Eln por secuestro de sargento: 'Sabotean cualquier posibilidad de paz')

Venimos de una semana de marchas del Gobierno y la oposición. ¿Qué opina de estas? ¿Están presionando al Congreso?

Creo que las reformas se deben discutir en el Congreso. Esto es una democracia, eso es algo que siempre ha dicho Petro, que él es un demócrata y quiere trabajar con la institucionalidad. Estoy segura de que lo quiere hacer y lo está haciendo con las reformas. La gente puede marchar, me parece que está bien, pero donde se deben discutir las reformas es en el Congreso.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA