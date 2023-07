Dilian Francisca Toro confirmó este martes que abandona la dirección del Partido de la U para aspirar a la gobernación del Valle del Cauca. Aunque era algo que sabía desde hace varios meses, faltaba la confirmación de la política que ya fue gobernadora de su departamento entre 2016 y 2019. A su salida del cargo, Toro habló con EL TIEMPO sobre lo que deja en la colectividad. También se manifestó sobre la actual situación con el presidente Gustavo Petro y cómo será la eventual relación con este si llega a salir victoriosa en las elecciones de octubre.



(Puede ver: Dilian Francisca Toro renunció a dirección de 'La U').

Este martes anunció su salida formal de la dirección del Partido de la U, ¿qué deja en sus casi dos años al mando?

Primero, tristeza, porque uno se ha acostumbrado al cargo. Por otro lado, destaco lo que hicimos. Cuando yo llegué el partido tenía déficit financiero, estaba muy dividido y tenía dificultades porque salieron varios integrantes. No había comunicaciones internas ni externas. Todo eso lo cambiamos. Llegamos y logramos un proceso de unidad importante. Logramos cambiar estatutos para dejar de ser un partido de derecha y posicionarnos en el centro. También, de la mano del centro de pensamiento del partido, hemos logrado hacer proyectos de ley en consonancia con las necesidades de la gente y no basados en ideologías. Ese centro ha servido para que los congresistas expongan sus puntos de vista sobre las reformas del gobierno. Además, logramos ser un partido bien incluyente en temas de trabajadores y de la población LGBTI. Logramos una coordinación de jóvenes y de mujeres. Logramos unos protocolos en contra de la violencia política para que la comisión de ética lo sancione. Estamos logrando afiliación al partido, algo que antes no existía. Llegamos a ser partido de Gobierno y cuando vimos que había puntos en los que no coincidíamos fuimos a la independencia.

¿Qué le faltó por hacer?

Pienso que hay que seguir con el fortalecimiento de la participación y elección de las mujeres. Hay que implementar el protocolo que dejamos para la violencia política. Hay que seguir trabajando en el intento por tomar todas las decisiones en bancada. También hay que seguir fortaleciendo el centro de pensamiento. Hay que seguir fidelizando para que la gente sepa lo que hace el partido y que está estudiando las reformas con responsabilidad. Eso son los retos que quedaron pendientes.

¿Quién va a quedar con su cargo?

Lo va a asumir una codirección que estará compuesta por dos senadores y dos representantes. Y en diciembre toca estar convocando una asamblea que el próximo año escogerá, en febrero o marzo, la nueva dirección.

¿Quiénes son los que llegarán a esa dirección colegiada?

No se han escogido, eso es tarea de los congresistas.

¿Cómo queda la relación con el gobierno a su salida?

Me parece que quedamos en una posición interesante de independencia. No somos oposición, queremos construir. Si le va bien al presidente, le va bien al país. La gente espera cambios, pero para mejorar lo que tenemos y construir sobre lo que hemos hecho durante tantos años. Se puede construir mejor desde la independencia y eso lo estamos haciendo.

Dilian Francisca Toro destacó la "independencia" del partido frente al gobierno de Gustavo Petro. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

¿Qué pasó para que no se pudiera consolidar el bloque con los conservadores y liberales que fue tan unido en los primeros meses de la reforma de la salud?

Estamos en independencia y vamos a seguir hasta el final así. Nos unimos en muchos temas, como el laboral. En el tema de salud estuvimos muy unidos un tiempo y luego hubo diferencias con algunas personas de los partidos. En la pensional ellos tienen sus líneas rojas y nosotros expresamos nuestros reparos también. Seguimos hablando y cercanos en el trabajo de expresar nuestros puntos de vista. No nos oponemos a todo sino mejorar y aportar.

¿Qué sucedió con la invitación de Germán Vargas Lleras para hacer una gran coalición contraria al gobierno?

No podíamos estar allí porque no estamos en la oposición. Somos independientes y por ley debemos quedarnos acá tras el cambio de ser partido de gobierno.

¿Qué va a pasar con sus posiciones frente a las reformas de salud, laboral y pensional?

En la reforma de la salud ha habido cambios y vamos a esperar a ver qué sucede en la plenaria. En la laboral hemos estado hablando con los otros partidos y estaremos juntos en el tema. La reforma pensional seguimos con el proyecto de Gobierno pero al mismo tiempo con nuestras líneas rojas.

En 'la U' hay varios perfiles contrarios al gobierno de Gustavo Petro, ¿su salida no va a extremar la posición antagonista al presidente?

Espero que no. Tenemos que seguir en la independencia y mantenernos en la misma línea que hemos llevado. Aunque eso será decisión de la codirección.

¿Sería un error si el partido toma posiciones más fuertes en contra de la agenda de Gobierno?

No, hemos sido fuertes en los temas en lo que creemos. Por ejemplo, en la laboral dijimos no y fue no. En la pensional estamos con algunas diferencias, igual que en la de salud. Esas son las ventajas de la independencia. Podemos decirle al gobierno que mejoremos y cambiemos cosas.

¿La salida del gobierno significó cambios drásticos para el partido o solo la salida de sus fichas de los cargos?

Cuando estábamos en la coalición había un diálogo mucho más fluido y se escuchaba más nuestros temas de líneas rojas. En la independencia proponemos, pero el gobierno puede escucharnos o no. Por ejemplo, en la reforma laboral no dijimos que no la apoyábamos, pero nos tocó presentar una ponencia alternativa en la que expresáramos nuestros puntos porque no nos escucharon.

Usted dice que los escuchaban más cuando eran de Gobierno, pero eso no fue así en la reforma de la salud...

Sí, por eso fue que se rompió la coalición. Pero entonces llegó un ministro más conciliador y nos han aceptado varios puntos. Aunque hay muchos cambios, a la reforma le falta mucho por mejorar. Falta por ver qué decide la plenaria.

¿Cómo ve el gobierno en estos tres años que le quedan?

Lo que oí del presidente el 20 de julio me pareció conciliador: nuevamente habló de un acuerdo nacional. No sé cómo lo vaya a hacer, pero pienso que debería ser así. Debe volver a abrir las puertas para que no solo se escuchen los congresistas, sino los gremios, las organizaciones sociales y a distintos sectores. Petro debe escuchar para que haya consensos y lograr así unas mejores reformas. Esperemos que lo haga.

¿Qué fue lo que terminó de impulsarla a lanzarse a la gobernación y no seguir en la dirección del partido?

Primero, quiero mucho a mi departamento. Segundo, me siento orgullosa de servirle al Valle del Cauca y por eso quiero volver a ser gobernadora.



(Además: El dilema de candidatura de Dilian Francisca Toro: ¿se enfrentará a Petro? Análisis).

¿Va sola con 'la U' o hay coalición sobre su candidatura?

Hay una coalición grande. Van conmigo los partidos Liberal y Conservador, la ASI, MAIS -que es del Pacto y me acompaña-, también la Fuerza de la Paz y otros.

¿Eso quiere decir que usted es la candidata del Pacto Histórico en el Valle?

No, Mais y la Fuerza de la Paz se salieron de allá. Al contrario, son mis mayores contrincantes.

¿Qué pasó con esas declaraciones de Vargas Lleras que condicionó el apoyo a la gobernación a que los apoyaran en sus posiciones frente al Gobierno?

Nada, eso es una cosa de decir, pero dos senadores de Cambio Radical ya me están apoyando.

¿Con quiénes van en llave para las alcaldías?

No es fácil llevar llaves a la alcaldía desde la gobernación. Eso era antes, ahora no es fácil. Nuestra organización no ha definido y yo como candidata apelo a los ciudadanos para que elijan a los mejores.

Usted dice que el Pacto es su máximo contrincante, y allá la califican de corrupta, ¿cómo entender que hasta hace unos meses eran parte de una misma coalición?

Uno no entendía lo que ellos hacían. Uno estaba tratando de construir, pero allá querían destruir. Uno lo que dice es allá ellos, uno respeta.

¿Cómo será es relación con el presidente Petro si llega a ser gobernadora? ¿Va a costar que 'la U' se salió de la coalición?

No, para nada. Cuando uno se elige debe olvidarse de qué partido es. Uno debe trabajar conjuntamente por el bien de la gente y de las regiones que están tan azotadas por la inseguridad y las brechas sociales. Hay que trabajar de la mano, así no seamos cercanos. Yo conozco a Petro, he hablado con él, y me parece una persona abierta y quiere hacer un trabajo por los colombianos y allí vamos a estar.

Dilian Francisca Toro renunció este martes a la dirección del Partido de la U. Foto: César Melgarejo

El estallido social se sintió con fuerza en el Valle del Cauca, ¿no les va a costar más como partidos tradicionales allí?

De todas maneras, todos somos políticos y estamos haciendo la misma política. Estamos haciendo lo mismo: sirviendo a la gente y aportando. Siempre trabajamos por la comunidad y estamos haciendo cosas buenas, independiente si somos o no partidos tradicionales. El reconocimiento que uno tiene no es gratuito, es porque uno trabaja todos los días. Generé muy buenos resultados porque estábamos en ley 550 y terminamos con calificación AAA, que nunca la habíamos tenido. Fuimos el mejor departamento con mejor desempeño fiscal y con mejores recursos para invertir. Yo creo que esos resultados generan un reconocimiento. Yo creo que eso lo reconoce la gente. No sé si me vayan a elegir o no. Lo que puedo decir es que no tengo remordimientos y tengo la frente en alto porque hice mi trabajo muy bien.

¿Cuál es el Valle del Cauca que entraría a gobernar?

Precisamente por el paro y por el covid, pero por el paro más, el tema de competitividad desmejoró. El departamento tiene muchos problemas de seguridad: Tuluá con extorsiones, Jamundí con el narcotráfico, otros problemas en Cali. El departamento necesita experiencia para manejar un tema tan difícil como es el económico. Tenemos que lograr que el trabajo siempre sea pensando en el liderazgo colectivo. Hay unirnos y trabajar de la mano para lograr los objetivos que nos proponemos. Debemos ser solidarios para poder tener un departamento más seguro e igual.

¿Cuáles son las principales propuestas de su proyecto?

No debemos hacer un abordaje sectorial, sino transversal. Debemos focalizar. Fuimos de los pocos que propusimos un POT departamental. Vimos cuáles son las zonas con más brechas sociales para enfocarnos allí. Tenemos que trabajar integralmente. Igualmente, debemos trabajar en los liderazgos y en la mejora de las condiciones académicas. Debemos aprovechar la diversidad del departamento para profundizar en el tejido social. Tenemos que llegar a los espacios vacíos para fortalecer el control territorial. Debemos lograr resultados en la disminución de pobreza y mejorar la competitividad del departamento. Tenemos que convertirnos en un Valle verde, que significa trabajar en economías circulares y energías limpias.



(Además: En la ‘U’ dan por hecho candidatura de Dilian Francisca Toro a la gobernación del Valle).

Si es elegida, usted va tener que enfrentar la compleja situación de Buenaventura, alta criminalidad y procesos de paz entre bandas, ¿cómo entraría usted allí?

Primero, me parece importante que se lleguen a acuerdos, pero que estos beneficien a la comunidad de Buenaventura. Ahí estaremos ayudando y apoyando, pero hay que ver los resultados. Esas negociaciones deben pasar por una ley de sometimiento que apenas se va a presentar. Yo ahí no tengo problema. Pero creo que mientras tanto debe haber autoridad. Si no, vamos a seguir en las mismas condiciones en esa problemática de que los jóvenes están incursionando en los grupos delincuencias y eso debemos evitarlo. Yo también le pregunto al presidente por qué no hace una emergencia económica y social en el puerto. Buenaventura necesita mucho, así como La Guajira. Ya todos los proyectos están listos para ejecutar y solo necesitamos la voluntad del Gobierno para dar empleo. No se necesita pagarles a los jóvenes para que no hagan nada, sino para que estudien y trabajen.

¿Cómo hacer el enlace de seguridad en el departamento cuando han criticado al Ministro de Defensa, Iván Velásquez?

La gobernadora Clara Luz Roldán ha estado en consejos de seguridad, pero sí se ha sentido mucho que no hay el apoyo como uno quisiera tenerlo, pero eso va a ir cambiando. Hay que mostrarles que la seguridad está muy alterada en el Valle del Cauca y que necesitamos apoyo.