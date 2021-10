Dilian Francisca Toro entra a la Coalición de la Experiencia

El exministro del gobierno de Juan Manuel Santos y ahora precandidato presidencial, Juan Carlos Echeverry, exministro de Santos y precandidato presidencial, anunció a través de su cuenta de Twitter que Dilian Francisca Toro aceptó hacer parte la Coalición de la Experiencia.



"Invité a Dilian Francisca Toro a la #CoalicionDeLaExperiencia y respondió positivamente. Agregó que no solo le gusta la denominación que le dimos, sino que ella también está en la tarea de unir lideres de centro por el bien de Colombia ¡Bienvenida, Dilian!", aseguró.



La Coalición de la Experiencia es una iniciativa del exministro Echeverry que reúne a varios sectores. Anteriormente, ya había invitado a Alejandro Gaviria, Federico Gutiérrez y Enrique Peñalosa a sumarse.

“@agaviriau @enriquepenalosa @ficogutierrez ¡los invito a que conformemos la #CoaliciónDeLaExperiencia! Presentemos una visión optimista y esperanzadora a l@s colombian@s, de gente que sabe dar resultados y que quiere transformar al país”, escribió el exministro en Twitter.



Federico Gutiérrez afirmó: “La experiencia en fundamental para liderar a Colombia”, dijo, y agregó que “la discusión en la calle no es que si es izquierda, derecho o centro.

La gente lo que le preocupes es el centro, pero el de la mesa, que estén las tres comidas al día”.



Aunque Gutiérrez no fue preciso en si acepta o no la invitación del exministro Echeverry para conformar la Coalición de la Experiencia, sí habló de la importancia de la “experiencia”, de trabajar unidos por derrotar algunos problemas del país y pareció dejar la puerta abierta al diálogo.



Y Peñalosa manifestó: “Dicen que Alejandro Gaviria no irá a la Coalición de la Esperanza. A mí me daría mucho gusto que esté en la coalición en la que yo esté: de quienes demos prioridad a construir igualdad, seguridad, progreso económico, con políticas responsables y buena gerencia”.

