La inminente salida de Dilian Francisca Toro de la jefatura del partido de ‘la U’ para entrar a competir en las elecciones del 29 de octubre se inscribe en una tendencia que muestra la importancia de estas justas: varios exaspirantes a la presidencia de la República jugarán un rol protagónico.



Tras intentar llegar a la Casa de Nariño en 2022, Toro irá por la gobernación del Valle del Cauca, de la que fue su mandataria en el periodo 2016-2019.

Con ella, habrá otros dirigentes: Alejandro Char (alcaldía de Barranquilla), Federico Gutiérrez (Medellín), Carlos Amaya (gobernación de Boyacá), Eduardo Verano de la Rosa (Atlántico) y Rodolfo Hernández (Santander).



La diferencia, sin embargo, pasa por el poder político que Toro conserva en el ámbito nacional. Con 10 senadores y 15 representantes, ‘la U’ es un factor decisivo en las políticas públicas que quiere llevar a cabo el presidente Gustavo Petro.

De hecho, ella estuvo sentada en la misma mesa con César Gaviria Trujillo (Partido Liberal) y Efraín Cepeda (Partido Conservador) cuando el jefe del Estado armó su coalición de Gobierno que le permitió sacar ambiciosos textos como la reforma tributaria.



Tras el fin de la coalición, las reformas sociales que el Presidente puso a consideración del Congreso se quedaron varadas. La expectativa, a diez días del inicio de la segunda legislatura del primer gobierno de izquierda en el país, es sobre el plan de acción de Petro para hacer avanzar sus proyectos.



Antes de anunciar su candidatura a la gobernación del Valle, Dilian Francisca se ha mostrado cuidadosa. “Desde la independencia, los congresistas de ‘la U’ apoyarán aquellas propuestas legislativas que impacten positivamente a los colombianos y nos opondremos a las que no; así lo hicimos cuando estábamos en la coalición y así lo seguiremos haciendo: con responsabilidad, escuchando, actuando y pensando en la gente”, afirmó.



Aunque su capacidad electoral en su departamento es enorme –la actual gobernadora, Clara Luz Roldán, una de sus pupilas, ganó con 945.238 votos, el 56,17 por ciento mientras que ninguno de sus ocho rivales obtuvo siquiera el 10 por ciento del total–, ella conserva el tacto porque allí el petrismo no es una fuerza marginal. Además de que amplios sectores siguen leales a Petro, también la vicepresidenta Francia Márquez es determinante sobre todo en los municipios del litoral Pacífico.



En esta ocasión, está claro que el propósito de ella no es solo ganar la gobernación sino que tiene una mirada que va más allá de las fronteras de su departamento.



En el tarjetón competirá con Santiago Castro, excongresista y expresidente de la Asociación Bancaria, de origen conservador y que algunos sectores consideran como carta del Centro Democrático; el concejal de Cali Fernando Alberto Tamayo; Ferney Lozano, exalcalde de Yumbo y representante del Pacto Histórico.



Así mismo, Horman David García, oriundo de La Victoria, administrador de empresas y quien se presenta como independiente. El diputado Jhon Jairo Caicedo, conservador, abogado y líder sindical. Luis Fernando Velázquez, quien tendría el aval de La Liga de Gobernantes Anticorrupción.



El último en desembarcar fue Óscar Gamboa, quien dejó el cargo de asesor del embajador en Washington, Luis Gilberto Murillo. Es médico farmacéutico, natal de Buenaventura. Ellos serán sus rivales, a quienes de entrada vence en ítem de reconocimiento, que es crucial a la hora de votar.



De hecho, hoy día es la única líder visible de proyección nacional en su colectividad, a tal punto que los nuevos cuadros directivos en la presidencia de ‘la U’ solo llegarán a sucederla si tienen su previa aprobación. Serán cuatro congresistas de diferentes regiones y de toda su confianza.



En el interior del partido se sabe, según fuentes de entera confianza, que el 25 de julio hay bancada y que los congresistas saben que la dirección será colegiada, por lo que ella continuará siendo su jefe natural.



Entre tanto, tiene dos opciones: continúa con guiños al Gobierno Nacional para no incomodar a Petro en un departamento donde él obtuvo 1’310.236 votos. O se suma a la convocatoria del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien propone que las elecciones de octubre sean un punto de inflexión frente al Pacto Histórico. “Espero que las elecciones de alcaldes y gobernadores sean un minirreferendo contra el mal gobierno del “cambio” y el rumbo por el que llevan al país”, dice el dirigente de Cambio Radical.



Entre los partidos no petristas que formaban parte de la coalición ven poco probable que ella dé este salto. Ella, por su parte, parece darles la razón a quienes consideran que no se va a lanzar a hacerle oposición al Presidente.



“A los colombianos les manifestamos que desde ‘la U’ continuaremos trabajando por y para la gente; sin cálculos políticos y conscientes de que afrontamos un momento histórico que amerita unos cambios consensuados, dialogados, incluyentes, que privilegien la conversación y no la confrontación”, ha dicho.



Una situación distinta tendrán en caso de ganar las elecciones y se convierta en la nueva gobernadora. Va a enfrentar unas circunstancias muy delicadas en materia de orden público, como se han visto en Los Farallones de Cali, en donde acechan las disidencias y el Clan del Golfo; y Buenaventura, en la que volvieron los días que se creían formaban parte del pasado. “El llamado es para que no dejen solos a nuestros policías que le han puesto el pecho a Buenaventura y han enfrentado valerosamente a las bandas criminales”,dice Clara Luz Roldán, gobernadora y pupila.

Entrevista con Dilian Francisca Toro Dilian Francisca habla de la ruptura de coalición. Foto:

ARMANDO NEIRA

EDITOR DE POLÍTICA DE EL TIEMPO

@ARMANDONEIRA