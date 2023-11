'La señora Juvinao es bastante mentirosa, la voy a denunciar': Dilian Francisca Toro 

Dilian Francisca Toro, gobernadora electa del Valle del Cauca, habló con EL TIEMPO sobre las prioridades que tendrá cuando asuma su cargo el 1 de enero. También explicó cómo será su relación con el presidente Gustavo Petro, dio su opinión sobre la reforma de la salud y anunció que denunciará a la representante Catherine Juvinao.



(Puede leer: Presidente Gustavo Petro: 'Un partido de gobierno cogobierna, punto')

Usted tuvo varios cruces con el Presidente y la relación pareció quebrarse. ¿Cómo será esta relación ahora como gobernadora?



La relación con el Presidente debe ser institucional, de mutuo respeto, de poder darle a conocer a él los problemas regionales territoriales, que son más fáciles de evidenciar con nosotros que estamos aquí. La misma intención del Presidente de apoyar y ayudar a las comunidades para generar bienestar y progreso es nuestro objetivo, así que como tenemos objetivos comunes tenemos que trabajar institucionalmente en ese sentido, por supuesto con el respeto que yo debo tenerle a él como Presidente y él también con nosotros como gobernantes. Debemos trabajar muy de la mano, yo estoy dispuesta. Incluso ya he venido hablando con los ministros de Vivienda y de Transporte.

Facebook Twitter Linkedin

Dilian Francisca Toro y Gustavo Petro Foto: César Melgarejo/ El Tiempo / Presidencia

¿Sobre qué hablaron?



Nos reunimos con el ministro de Transporte para (hablar) del Tren de Cercanías, para las obras que tenemos pendientes, macroproyectos como el de la profundización del canal del puerto de Buenaventura, las obras que se están haciendo desde la ANI de malla vial, que son unos recursos que ya están licitados para terminar la vía Buga-Buenaventura. Tenemos que tener relación para hacerles seguimiento y que rápidamente se puedan ejecutar las obras. Es fundamental tener buena relación.



Lo mismo con vivienda, estamos ya trabajando con la ministra. Incluso hemos hablado con la alcaldesa de Buenaventura, que es fundamental, pues todos los proyectos que hay allá relacionados con el agua, la infraestructura, la vivienda, la infraestructura educativa, son tan importantes y tienen que ver con el gobierno nacional, entonces ahí tenemos que tener esa relación institucional. Yo estoy en el propósito de poderlo trabajar con el Gobierno.

Ya se ha reunido con ministros, pero no con el Presidente, quien ya se vio con los gobernadores que son considerados de gobierno. ¿Habrá algún encuentro pronto con los demás?

​

Hasta ahora no. Él (el presidente Petro) trinó que iba a hacer otra reunión, pero me imagino que entre tanta ocupación, pues no es fácil.



¿Entonces no los han contactado?

No.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Gustavo Petro con los 14 gobernadores que calificó 'de Gobierno'. Foto: Presidencia

Este año vimos un bloque de gobernadores que tuvo momentos de tensión con el gobierno. ¿Habrá un bloque similar en este nuevo grupo de gobernadores electos del cual usted hace parte?



El trabajo que nos toca hacer a nosotros es el de poder darle la posibilidad a la comunidad de que esté tranquila, que tenga la posibilidad de empleo, que haya más igualdad y mayor crecimiento económico en las regiones. Para eso nos eligieron, por eso tenemos que trabajar de la mano con el Gobierno. ¿Cuál es la razón para pelear? Yo no tengo ninguna necesidad de eso. Al contrario, tenemos que trabajar armónicamente para lograr esas metas.

Usted ya empezó a tener reuniones claves y una de esas fue con el director de la Policía, el general William Salamanca. ¿Qué conclusiones quedaron de ese encuentro?



La seguridad es fundamental en el Valle del Cauca. Pero no solo en el departamento, sino también en el Pacífico. Es necesario que nos articulemos y podamos lograr realmente la seguridad del Valle. Por eso estuvimos hablando con él. Ya organizamos los consejos de seguridad que vamos a hacer. El primer acto de gobierno será un consejo de seguridad metropolitano el 1 de enero; el 2 de enero vamos a tener uno en Tuluá por la problemática de la extorsión que hemos tenido y todas esas amenazas al alcalde y en Buenaventura será el 3.



Estamos trabajando y ya por lo menos tenemos una ruta y una articulación para lograr que tengamos unos muy buenos resultados en seguridad, que es lo que más la gente en el Valle del Cauca está pidiendo.

Facebook Twitter Linkedin

Dilian Francisca Toro y el general Salamanca. Foto: Prensa Dilian Francisca Toro

(En otras noticias: Polémica por presión de minsalud a los 'verdes' para aprobación de las reformas)

¿En qué otros temas enfocará su gestión?

​Vamos a trabajar en educación, por ejemplo, en tecnología en programadores y desarrolladores de software para que tengan trabajo, es decir, capacitarlos para trabajar. También vamos a trabajar en un campus virtual universitario, tenemos que llegar a todos los rincones del departamento. Estamos rezagados en ese tema y eso también nos afecta la competitividad.



Otra de las cosas importantes será fortalecer las pequeñas empresas del tejido empresarial. Ya estamos trabajando con el ministerio de las TIC para el distrito de innovación y eso es fundamental para que crezcan las MyPimes y generen más empleo. Vamos a tener un programa especial para poder lograr que haya más tranquilidad en las pymes. Vamos a fortalecer unos créditos a tasa cero de interés para que cambien el gota gota, pero también para que fortalezcan sus empresas y emprendimiento.



Nosotros tenemos un programa muy importante de capital semilla por el emprendimiento, en eso vamos a trabajar.

La seguridad, dice usted, igualmente será una de sus prioridades. ¿Habrá alguna petición para el Gobierno respecto al aumento de pie de fuerza pública?



Yo hablé del pie de fuerza con el general. Queremos hacer un convenio para poder capacitar en la Escuela Simón Bolívar a jóvenes para que entren y se unan a la Fuerza Pública. El general me dijo que le parecía buena idea y que lo iba a pensar. Para nosotros es importante lograr aumentar el pie de fuerza y que no solo el gobierno aporte, sino nosotros también. La petición del batallón de alta montaña en Jamundí para nosotros es fundamental; el de Barragán, el de Tuluá, que existe pero hay que fortalecerlo. Esas son peticiones especificas que haremos en el Consejo de Seguridad. Yo he hablado con el Ejército y están dispuestos.



Pero no solamente es llegar con el Ejército y la Policía, la idea es que lleguemos también con inversión social, con infraestructura, con colegios, con puestos de salud y eso me parece que es fundamental que lo podamos hablar. Yo tengo muy claro que tenemos que trabajar en generación de empleo y crecimiento económico y para generar oportunidades a los jóvenes es muy importante la educación para el trabajo, por ejemplo, esa es una de las primeras cosas que voy a hacer con los empresarios porque yo sí creo que la única forma de lograr generar todo ese desarrollo y ese progreso, pues tiene que ver con la unión y el liderazgo colectivo.

Usted fue una de las principales críticas de la reforma de la salud que ahora está estancada. ¿Cómo analiza lo que está pasando?



Se sabe que yo tuve diferencias grandes con la reforma. Hubo una posición nuestra de que se pudieran establecer unas proposiciones que habíamos hecho. El ministro de Salud las aceptó, la exministra nunca las quiso aceptar. En la reforma ya hay cosas distintas a la inicial, pero aún faltan aspectos por puntualizar. Si no se mejoran, pues no creo que sea posible que se apruebe. La discusión tiene que ser esa.

Facebook Twitter Linkedin

Álvaro Uribe y Gustavo Petro, en reunión sobre la reforma de la salud. Foto: Presidencia

Hubo una reunión con el expresidente Uribe, ¿ese es el camino para destrabarla?

Hay que hablar con todos los sectores, no solo con el expresidente Uribe. Hay que hablar con los que representan a las EPS, los pacientes, a ellos hay que involucrarlos. Hay que escuchar al gremio médico, a la Academia de Medicina, a los colegios médicos. Esa es la única forma para que pase, de lo contrario será difícil.

Esta semana usted ha tenido cruces con la representante Catherine Juvinao, que acusa a algunos partidos como ‘la U’ de “acuerdos” para “beneficiar a las nuevas gestoras”...

La señora Juvinao es bastante mentirosa. Habla cosas que son falsas. Incluso yo le dije que la iba a denunciar y lo voy a hacer. Uno no puede hablar a medias ni decir falsedades, mentiras y generar infamias y calumnias solo para tener protagonismo.

¿Cómo analiza el rol del Partido de ‘la U’, al que usted aún pertenece, en el trámite de la reforma?

Yo ya no soy presidenta del Partido de ‘la U’. Puedo responder por lo que yo pienso, pero si usted ve la posición de dos representantes que son vallecaucanos y de nuestra organización política, ellos están votando negativo.

¿Se va a destrabar la reforma?

Depende de la actuación del Gobierno para que haya un consenso con todos los sectores, de lo contrario, no lo veo fácil.

Facebook Twitter Linkedin

Alcalde de Cali, Alejandro Éder y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Foto: Archivo particular

Volviendo al Valle del Cauca, el departamento que gobernará es fundamental para la ‘paz total’. ¿Cuál será su rol en esta política?

​

La ‘paz total’ la ejecuta el Presidente. Ojalá esas negociaciones que se están queriendo hacer con los ‘Shottas’ y ‘Espartanos’ en Buenaventura generaran buenos resultados y tuviéramos seguridad. Pero mientras tanto tenemos que trabajar en ocupar los espacios, no podemos dejar que la institucionalidad se pierda. Las Fuerzas tienen que estar protegiendo a los ciudadanos mientras se hace ese diálogo. Ese será nuestro trabajo y nuestra posición.

¿Cómo vio la salida de Danilo Rueda?

Yo conozco más o menos a Otty Patiño, es una persona que conoce mucho del tema. Esperemos que las cosas mejoren y que todo sea más rápido y expedito a ver si podemos lograr la paz. Creo que no todo se debe hacer al mismo tiempo, sino por partes, porque se abarca mucho y no se generan los resultados que uno quisiera. Ojalá eso se logre. Otra cosa importante es que no puede ser igual la negociación que se hace con el Eln a la que se hace con los grupos delincuenciales. Tiene que haber una ley de sometimiento.

Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA