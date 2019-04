Diferencia de Uribe con Duque no preocupa al Centro Democrático

Este fin de semana, el expresidente Álvaro Uribe dejó en claro, a través de su cuenta de Twitter, que no está contento con el acuerdo suscrito entre el Gobierno del presidente Iván Duque y los líderes indígenas que durante 25 días mantuvieron cerrada la vía Panamericana, en Cauca.

Y eso lo ratificó este martes en diálogo con W Radio, cuando dijo de manera concreta que no estaba de acuerdo con lo firmado.



Pero más allá de la discusión política, una pregunta que surge es qué tan lejos puede llegar esta desavenencia del expresidente Uribe con el presidente Duque, quien hace parte de las toldas del Centro Democrático.

Hasta ahora, los comentarios de Uribe siempre habían sido favorables. Previamente había marcado algunas distancias frente a decisiones del Gobierno, como cuando se mostró en contra del IVA a toda la canasta familiar, en la ley de financiamiento. Pero, en esa oportunidad, sus comentarios fueron mesurados.



De acuerdo con el presidente del Senado, Ernesto Macías (Centro Democrático), lo que se registró con el expresidente Uribe “es una desavenencia sobre un tema particular, que no quiere decir que haya un rompimiento”. Dijo que es un desacuerdo dentro del mismo partido. “Algunos están de acuerdo con Uribe y otros con Duque. Entre estos últimos el presidente del Congreso, quien salió a manifestarse públicamente sobre el tema”, aseguró Macías.



El representante uribista Edward Rodríguez dijo que “no pasa nada, no hay nada, solo que Uribe está en desacuerdo” y es normal que sucedan esas desavenencias.

“Esto que pasó rompe ese mito de que el presidente Duque es el subpresidente, queda claro que él es quien manda”, dijo el congresista.



El senador José Obdulio Gaviria, muy cercano a Uribe, dijo que en política siempre debe haber un margen de discrepancias, que son naturales “y no generan distanciamiento y mucho menos rompimiento”. Para él, este tipo de “discrepancias” son esenciales en un partido, y se preguntó: “¿qué tal que no pudiera haberlos?”.



Lo cierto de todo es que Duque tiene previsto estar este martes en Cauca, lo que significa que toma distancia de la postura inconforme de Uribe, con el acuerdo.



JUSTICIA