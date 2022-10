Durante la “II Cumbre de patriotas” del Centro Democrático (CD), el exministro de Defensa, Diego Molano, recibió abiertamente el apoyo de algunos miembros del partido uribista quienes expresaron que él podría "llevarlos a la victoria" en las elecciones por la Alcaldía de Bogotá.



Así lo expresó el representante a la Cámara por Bogotá, José Jaime Uscátegui, quien dijo que “tener candidato es un imperativo y estoy seguro de que el doctor Diego Molano, ex ministro de la Defensa, nos llevará a la victoria”.

Desde la bancada del Centro Democrático dejaron saber que uno de los propósitos que tienen en el largo plazo es alcanzar la Alcaldía de Bogotá, con un candidato que represente los valores de la bancada y también pueda brindar seguridad desde la capital del país.



Cuando fue mencionado este objetivo del uribismo, los militantes y aliados del CD empezaron a corear al unísono el nombre del ex ministro de Defensa. Por su parte, Uscátegui recordó que a través de acto legislativo se aprobó la figura que exige la segunda vuelta para la elección de alcalde mayor. "Ahí está el alcalde de Bogotá", dijo.

En el Salón Rojo del Hotel Tequedama se tenía prevista la presentación del texto '¿Cuál paz?', con el que el uribismo le responde al informe final de la Comisión de la Verdad. Foto: Tomada de Twitter: @jjUscategui

En medio de las elecciones regionales de 2023, las diferentes colectividades políticas ya empiezan a dar movidas para apoyar a candidatos que le puedan asegurar la victoria. En este caso, la administración de Bogotá no es cosa menor, pues es la principal ciudad del país y donde se reúne en buena parte la política nacional.



Por eso, el Centro Democrático estaría expresando sus primeros apoyos, aunque no es oficial que Molano sea el candidato que vaya a ser apoyo ni se ha conocido su intención por ser el sucesor de la alcaldesa Claudia López, caso contrario al ex director del Dane, Daniel Oviedo.



EL TIEMPO conoció que Oviedo hará una parada en los ‘pits’ de los medios, que seguramente le servirá para darse a conocer más. Desde este mes será analista económico todas las noches en Noticias RCN con una sección que se llamará ‘Las cuentas de Oviedo’.



Mientras que el exjefe de la cartera de Defensa, durante el gobierno Duque, acumula una experiencia como exconcejal y exdirector del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

