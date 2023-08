El candidato por la Alcaldía de Bogotá, Diego Molano, fue duramente criticado en días pasados por las polémicas declaraciones que dio sobre las decisiones en familia, diciendo que él toma las importantes, mientras su esposa elige a dónde irán de vacaciones.

Estas palabras, calificadas por muchos como machistas, se dieron en medio de un debate organizado por Semana, en el que le preguntaron: "¿Quién manda en su casa?".



Si bien, en ese momento dijo que él tomaba las decisiones importantes y que su esposa daba la última palabra sobre las vacaciones y el colegio de los hijos, ahora dice que en ese momento se equivocó con su respuesta.

En medio de una entrevista en el programa 'La tele letal', el exministro de Defensa confesó que sus declaraciones fueron "un chiste chimbo" que le salió mal.



Además, señaló que en realidad en medio de la toma de decisiones no deja a su esposa en un segundo plano, sino que por el contrario, lo hacen en equipo.



"Tomamos las decisiones en conjunto, en equipo. Marcela es una mujer maravillosa y profesional", aseveró.



Por su parte, Santiago Moure, uno de los conductores del programa aprovechó para preguntarle si ella se había molestado con aquel comentario, a lo que Molano contestó: "Ella fue la que me mandó para acá a que ustedes me preguntaran eso".



"Yo no quería venir pero mi señora me mandó aquí para que recibiera de ustedes el varillazo", añadió.



Moure tampoco dejó pasar de largo la pregunta sobre el papel que tuvo su esposa en su anterior cargo como Ministro de Defensa.



"¿Usted le consultaba a ella sus decisiones?", dijo el presentador.



"Uno siempre comenta las cosas en la Casa. Yo le digo una cosa de Marcela, cuando hubo paro y bloqueos, que fue tan complicado, nosotros tuvimos que movilizar 10 mil soldados y policías a Cali, y ella estuvo todo el tiempo buscando apoyar a los policías que fueron y a alas mujeres, decía: "¿ustedes por qué no apoyan a las muejres?, ¿por qué no les llevan los temas de la dotación que tiene que usar las mujeres?", siempre estuvo muy pendiente", aseguró Molano.

