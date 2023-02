La carrera por la Alcaldía de Bogotá ya inició y el exministro Diego Molano ya entró como un jugador en la contienda. El también exconcejal de la ciudad confirmó que es oficial su aspiración para este cargo. Llegó con la bandera de la defensa de la construcción del Metro, pues asegura que si mejora la movilidad, la inseguridad también va a disminuir.



En diálogo con EL TIEMPO confirmó que tiene apoyos en el Centro Democrático, pero que quiere convocar a más sectores, por eso también iniciará una recolección de firmas.

Era un secreto a voces su candidatura a la Alcaldía de Bogotá. Usted le envió una carta a la alcaldesa Claudia López pidiendo una consulta popular para definir el futuro del Metro. ¿Esa será su bandera de campaña?



La verdad es que Bogotá hoy está hecha un caos que está generando un sentimiento de temor permanente de los ciudadanos por la inseguridad, pero sobre todo es un caos en la movilidad, que está haciendo que todos los ciudadanos sientan una grande desesperanza, un estrés permanente de salir.



Cualquier bogotano hoy está a tres horas de cualquier sitio y eso implica retrasos para llegar al trabajo, a los colegios. Implica un estrés permanente.



Hay un caos muy grande de autoridad y de resultados para los ciudadanos en términos de organización y teniendo en cuenta que el proyecto que más puede aglutinar a los bogotanos y dar soluciones a este el caos es el metro de Bogotá, y que en las semanas pasadas ha habido esta discusión en donde el presidente Petro busca bloquear la única solución de movilidad, que ya estaba en ejecución que beneficia a la mayoría de los bogotanos, pues se he tomado la decisión de aspirar a la alcaldía.



Quiero convocar a todos los sectores de la sociedad a que defendamos esta obra que nos puede convertir en uno de los mejores sistemas de transporte público en el mundo.



No más dilaciones con el metro. Las obras no pueden tener color político, ni estar apegadas a los caprichos de un gobernante. Si los colombianos votamos y los bogotanos votamos por eso en una consulta popular que convoque la Alcaldía con el Concejo, pues se dará terminada esta discusión y más bien nos enfocamos en ejecutar una obra que necesitamos ya.

¿Por qué recurrir a la herramienta de la consulta popular para definir el futuro del metro de Bogotá?

Porque aquí llevamos dos décadas discutiendo que si Transmilenio o no el Transmilenio; que si es de Petro o que si es de Peñalosa; que si el metro elevado es de Peñalosa y si es subterráneo es de Petro.



Hace cuatro años se tomó la decisión de hacerlo elevado, se consiguió la finalización, el contrato esta firmado y en ejecución. Ahora el presidente Petro dice que no, que en su

propuesta de programa se hablaba de subterráneo y que no va a permitir que se ejecute.



Esto no puede seguir así, las obras no puede tener color político y eso se define en democracia, que el pueblo decida y aquí, por más de que quieran interferir en las decisiones de los bogotanos, el pueblo es soberano y si los bogotanos finalmente votamos que esta obra se siga ejecutando tal y como está diseñada y planeada y más bien que iniciemos la segunda, que además debería ser parte de la consulta. La segunda línea es subterránea, está financiada. Más bien definamos que esas dos se ejecuten para que nadie mas en el futuro se atreva a poner en duda que eso es lo que queremos los bogotanos y que lo que queremos no son proyectos de metro en papel, sino verlo en los resultados ejecutados.

Y usted cuál prefiere como candidato, ¿elevado o subterráneo?



Lo increíble es que volvamos a esta discusión que ya estaba zanjada. Inclusive yo fui concejal de Bogotá hace cuatro años cuando se dio esta discusión, propuse la creación de la Empresa Metro y la ciudad tomó una decisión que respaldó en una elección democrática con Peñalosa y que luego la alcaldesa López dio continuidad. La mejor opción para Bogotá hoy es un metro elevado que es un metro que tiene 16 estaciones, que beneficia a Bosa, Kennedy y Chapinero. Una persona que está hoy en Bosa se demora dos horas para llegar a los 72 con Caracas, se demoraría demorará 26 minutos cuando el metro sea terminado.



Esta obra no es solo el metro. Cuando se toma la decisión de hacer este metro elevado, se incluían dos obras complementarias: el Transmilenio por la Avenida 68 y el Transmilenio por la Avenida Ciudad de Cali para completar un circuito completo.



Esta obra fue pensada con los máximos beneficios para toda la ciudadanía con la misma plata. Ya está en ejecución, ya comenzó a comprar los lotes, el 90% son comprados.



A mí me parece inconcebible que hoy se cuestione esa obra y se busque parar, máxime cuando ya hay una segunda línea de metro que es subterránea, que está financiada, que iniciaría en la 72, bajaría por toda la localidad de Engativá y beneficiaría a Suba. Si el presidente Petro quiere una subterránea, enfoquémonos en acabar de financiar la segunda línea y la hacemos subterránea. Así entonces vamos a tener un metro elevado, un metro subterráneo y con las troncales de Transmilenio la ciudad va a comenzar a moverse finalmente.



Lo que no podemos permitir es que se interrumpa una obra que necesitamos todos frente a una movilidad agobiante y una seguridad agobiante en los sistemas de transporte público.

¿Qué haría usted si estuviera en la posición de la alcaldesa Claudia López frente a la presión del Gobierno?



Por eso es tan importante la consulta, porque no puede estar un Presidente en contra de una decisión soberana del pueblo bogotano que vota porque el metro de la línea 1 se termine ejecutar. No podría someter eso a un chantaje para decir: "Ahora yo no voy a hacer la ALO", una obra que tanto se necesita sobre el borde occidental de la ciudad o "no voy a hacer el Regional del Norte" que está en espera de financiación y que les permitiría a los ciudadanos de la Sabana entrar a Bogotá y especialmente si estamos con un Presidente que tiene unas consideraciones sociales tan importantes que cancele o no financie los cables aéreos en Ciudad Bolívar y en San Cristóbal que conectan a las comunidades más vulnerables con el sistema de transporte y con el metro.



Una ciudad no puede estar sometida a un chantaje por parte del Presidente.

¿Cuál sería la pregunta de esa consulta?



La pregunta es concreta: ¿Quiere usted, bogotano, que se termine de ejecutar la línea de metro elevada que hoy está contratada? ¿Quiere usted, señor bogotano, que se contrate/ejecute la línea 2 subterránea a Engativa y Suba? Que digan los bogotanos de modo que nadie pueda cuestionar. Las obras no pueden tener partido político.



Pero el tema ya se está politizando otra vez...¿Lanzarse con esta bandera de la defensa de la construcción del metro no es una estrategia para capitalizar la polémica por las declaraciones del presidente Petro?

​Lo mío es una decisión de convicción ciudadana por Bogotá. Yo llevo trabajando en temas de Bogotá hace mucho tiempo. Como concejal fui proponente de la creación de la Empresa Metro, no hay nada más benéfico para todos los bogotanos que tener un sistema de transporte público que sea ejemplar. Aquí iniciamos con una línea de Transmilenio y unas troncales que prestaron un muy buen servicio y que hoy son caóticas e inseguras.



Aquí lo que permitiría la consulta es que se genere un consenso de modo que no puede llegar a un alcalde y decir "no, es que ese no me gusta porque ahora lo quiero subterráneo". La decisión es de los bogotanos y eso debe ser la prioridad sin cuestionamiento.



Ante el amor que le tengo a esta ciudad con las ganas de servirla y de que no se cometan este tipo de irresponsabilidades que afectan la vida de millones, no solo ahora, sino en el futuro, serían 10 años más en soluciones del transporte. Yo sí quiero ver a los hijos de las madres comunitarias de Bosa que puedan tomar un metro. Yo sí quiero ver una ciudad que se sienta orgullosa de su sistema de transporte público porque funciona (...) y no una discusión en papel en la práctica mientras que los ciudadanos sufren horas en un trancón afectados por la inseguridad.

Usted viene de la cartera de Defensa en la administración de Duque. Pensaría uno que la seguridad será su bandera. ¿Qué cambiaría en Bogotá?



Para mí el caos de la movilidad está generando una situación de inseguridad. ¿Dónde son los sitios más inseguros? Alrededor de las estaciones de Transmilenio, donde hay construcciones que no se terminan - como el caso de lo que puede pasar con la obra del metro si vamos a dejar tirados todos esos lotes alrededor de la Caracas en la primera de mayo porque ya no se van a usar porque no se construye el metro - alrededor de la ciclorutas, en las vías. Hay un el caos de la movilidad. Hoy los problemas de inseguridad están asociados a la falta de una buena organización de movilidad. El metro contribuiría a dar una solución más integral más segura y a generar un círculo virtuoso de seguridad porque en la preparación del metro tendremos que crear una cultura metro en la preparación del método tendremos que crear una policía metropolitana de la movilidad, de modo que es seguridad al metro al Transmilenio a los visitantes a los taxistas a los conductores de carro que se ven afectados por la inseguridad claro.



Pero el metro todavía se demora. ¿Qué hacer mientras tanto?



Aquí uno no puede seguir echando tanta carreta sobre la seguridad, hay que ejecutar. La izquierda ha dicho claramente: "Nosotros llegamos para gobernar a Colombia por primera vez". En Bogotá, de los últimos 20 años, llevan 16 años gobernando y miren la situación de caos que tenemos.



Ayer estaba con una de las familias que estaban cerca del portal de las Américas y me decía un conocido que lo que más les duele es que ven al ladrón que está en la esquina cerca al sitio donde se coge el STP que roba los celulares. Lo captura la Policía, se lo llevan a la estación y al día siguiente lo vuelven a ver ahí burlándose de quien robó y de los ciudadanos nuevamente.



La Ley de Seguridad Ciudadana permite precisamente capturar y dejar en la cárcel a esas personas, pero ahora lo que sucede es que con la nueva ley a los ladrones que capturen y que están en cárcel los van a dejar salir a la calle durante el día. Eso no lo podemos permitir.



Lo segundo que más les duele a los bogotanos es el robo de celulares. Las penas para quien robe estos dispositivos son irrisorias. La Ley de Seguridad Ciudadana que salió aprobada permite tener mayores penas para esto, pero adicionalmente hacer mucho más control. Necesitamos es una actividad permanente y seria para que en Transmilenio no les roben el celular a los ciudadanos. Necesitamos más pie de fuerza.



La movilidad se convierte en el epicentro de la convivencia y la seguridad y tiene que tener una seguridad garantiza.

Entremos en lo político de este asunto. ¿Va a ser el candidato del Centro Democrático?



Soy del Centro Democrático, pero tengo claro que para convocar a la defensa del metro hay que convocar a todos los sectores. Bogotá tiene que ser una causa para que se demuestre como una ciudad independiente, seria, que se debe respetar, que necesita tranquilidad y no tanto temor. Eso tiene que convocar y tiene que ir mucho más allá de los partidos, porque si seguimos trabajando solo con un partido defendiendo una obra, pues nunca vamos a tener obra. Aquí hay que convocar desde el partido y con muchos otros sectores y sobre todo a todos los sectores ciudadanos.



¿Y le han propuesto que sea el candidato o va por firmas?

Hay apoyo del partido, pero varios sectores me han dicho que recojamos firmas para poder hacer una convocatoria amplia.



¿Quiénes le han dicho eso?

Varios. Por ejemplo, cuando fui concejal de Bogotá teníamos un grupo de asociación de defensores de Transmilenio que me dijeron: "Oiga, recoja firmas para defender el Transmilenio".

¿Pero entonces va a recoger firmas?

​Iniciamos una tarea, estamos haciendo todas las evaluaciones, pero vamos a convocar a todos los sectores, incluyendo la recolección de firmas si es necesario. Por supuesto venimos desde el Centro Democrático, pero vamos a convocar a otros sectores.

Ahí entraría una dualidad. ¿Se va con el Centro Democrático o recogería firmas para irse como un candidato independiente de ellos?



Yo creo que es claro que todos los partidos, incluyendo el Centro Democrático, debemos convocar a otros sectores para poder recuperar a Bogotá y todos los que estamos trabajando hoy, precandidatos de cualquiera de los sectores, también debemos estar preparados para hacer una alianza y un trabajo para poder recuperar a la ciudad. El propósito es salvar a Bogotá y sacarla de este caos. En esa medida hay que actuar con toda decisión vinculando todos los sectores posibles a los ciudadanos, recogiendo firmas, teniendo alianzas con los partidos. Aquí lo que no puede ser es que se convierta en una discusión de que le vamos a dejar otra vez a Bogotá una decisión como la del metro para que pasen 10 años y se gasten 15 millones más y sigamos en las mismas.

Usted es cercano al expresidente Iván Duque. ¿Será la cara del duquismo en estas elecciones?



Yo hice parte de su administración, trabajamos con un objetivo de recuperar la seguridad en Colombia y por supuesto agradezco esa posibilidad. Hice parte de un equipo que sirvió a Colombia y ahora queremos hacer parte también de este equipo que en Bogotá va a servir a todos los bogotanos y a recuperarlo con una experiencia y con una visión para proyectarnos hacia el futuro de todos los resultados que se requiere en Bogotá.



¿Pero lo representaría o no?

Por supuesto, hice parte de un equipo con el presidente Duque. Contribuimos en la pandemia, contribuimos a que esta segunda línea del Metro fuera financiada, a financiar la primera línea del Metro y ahora lo que queremos en este momento de la historia es convocar a no solo los duquistas, sino también a los uribistas y también a los bogotanos. A los bogotanos de Boyacá, a los bogotanos de Cundinamarca y a los bogotanos de Santander a que nos unamos.

¿Con qué sectores se podría aliar teniendo en cuenta que la derecha no la tiene tan fácil en Bogotá?



Yo me he caminado esta Bogotá toda mi vida. Ayer estaba en el portal de las Américas y a mí a veces me da la impresión de que muchas veces se juzga a los bogotanos sin conocer realmente cómo son.



No creo que los bogotanos sean de izquierda. Yo creo que quienes habitan en Bogotá son unos ciudadanos independientes, exigentes y rebeldes porque lo que hacen es exigir sus derechos, resultados y son independientes a la hora de votar. Aquí los bogotanos en algunas oportunidades han elegido a Peñalosa, luego eligieron a Petro, luego eligieron a Claudia Líoez.



Los bogotanos son un electorado que le gustan propuestas que conquisten su corazón y que busquen solucionar sus problemas. Eso es lo que nosotros vamos a hacer, conquistar el corazón de los bogotanos con propuestas. Clasificar a los bogotanos como de un partido u otro es equivocado. Los bogotanos son dignos y quieren que sus dirigentes le respondan. Votan en muchas de las oportunidades por quien considera que produce resultados y están hastiados de no tener solución a problemas de movilidad y seguridad.

¿Y en esa conquista tendría aliados?



​Haremos todo lo que tengamos que hacer para vincular más ciudadanos en una iniciativa de defender a Bogotá y recuperar a Bogotá, lo vamos a hacer. Hoy de lo que se trata es de una política colaborativa con un propósito y con una causa. Defender el metro de Bogotá tiene que convocar a todos los sectores, por eso la carta se la mandé a todos los concejales de la ciudad, porque más de 30 concejales diferentes partidos sacaron una carta diciendo tiene que respetarse esta línea de metro . Esta es una causa común porque beneficia al final la calidad de millones de habitantes que hoy todavía sufren por el mal sistema de transporte público que tenemos y el caos.

¿Qué opina de Juan Daniel Oviedo? Él ha dicho que no descartaría una alianza con usted...¿usted lo haría?



Todo el respeto por el doctor Juan Daniel, profundo reconocimiento de su labor en el Dane, a su capacidad técnica y por supuesto, con todos aquellos que tengamos el propósito de sacar a Bogotá de este caos y recuperar la movilidad tenemos que trabajar conjuntamente. Bogotá tiene que ser nuestro propósito superior.



Eso es cierto, pero uno podría escuchar que candidatos del Pacto también quieren sacar adelante a Bogotá. ¿Haría entonces una alianza con ellos?



Pero en el Pacto quieren subterranizar la linea de metro y ya con eso no podemos trabajar. Es una irresponsabilidad.

¿Y con los verdes?

Aquí lo que tenemos que preocuparnos es salir a recorrer las calles y hablar con los ciudadanos. Los ciudadanos no son verdes o del pacto o del centro, no, los ciudadanos son los que viven los problemas de a diario.



Nos corresponde caminar la ciudad, comprender las problemáticas y plantear soluciones. Mientras que sigamos pensando que solo a punta de partidos y con ideologías y con egos políticos vamos a resolver los problemas, no. Yo lo que quiero ser es un alcalde que se siente con los ciudadanos a resolver los problemas desde el más complejo, como que se haga la línea de metro, hasta el más sencillo, como iluminar el parque donde los niños que puedan jugar hasta las 12 de la noche.



A los alcaldes nos eligen para inspirar a la ciudad, para hacerla crecer y resolver los problemas de a diario.

​¿Ha recibido respaldos de algunos sectores? ¿Duque, Peñalosa? ¿Con qué espalda llega?



Cuento con el respaldo de mi familia, muchos amigos en las localidades y por supuesto eso creo que es lo más importante. Yo quisiera tener una bancada de todas las madres comunitarias que me ayudan. Yo quisiera tener una bancada de todos los bicitaxistas con los que trabajé en el Concejo. Yo quisiera tener una bancada de todos esos jóvenes que hoy están buscando una oportunidad de empleo y con ellos es que voy a trabajar.



En Bogotá tenemos que hacer un cálculo muy importante y es que la ciudad no puede depender sólo de la política los políticos para resolver los problemas.

Su imagen resultó muy golpeada. Fue el ministro de Duque con la peor imagen. ¿Cómo ganará popularidad?



El problema no es de imagen, el problema es de resultados y experiencia y eso es lo que necesita Bogotá. Nosotros trabajamos para tener una mejor Policía, hicimos una transformación, se mejoró el salario de todos los patrulleros. Al final se habían disparado las tasas de homicidio, entregamos una tasa homicidio en el año 2021, una de las más bajas en los últimos 20 años.



En Bogotá quisimos fortalecer la presencia de pie de fuerza y se le entregaron 3.500 hombres a la policía. Aquí hubo una gran amenaza institucional. Quisieron bloquear el país. Dijeron todo tipo de mentiras frente a una cantidad de personas que supuestamente están desaparecidas, no hay ninguna. Dijeron una gran cantidad de mentiras frente a la destrucción de los CAI de los bloqueos y al final quienes quisieron destruir y generar la mala imagen al final fueron capturados por delitos como terrorismo, secuestro, tortura, que son de la primera línea que hoy quieren liberar para que sigan azotando los colombianos como pasó en el Portal de las Américas.



Nosotros actuamos con responsabilidad con los colombianos, desbloqueamos a Colombia y al final lo que queremos hoy es seguir trabajando con esa responsabilidad para poder poner el servicio de esa experiencia y ese conocimiento a los bogotanos.



Con el tema de la liberación de los jóvenes de la primera línea me da pie para preguntarle, ¿cómo ve la gestión de Petro? ¿Cómo ve sus primeros meses de gestión?



Un caos. Estamos viendo una reversión de los valores que debería tener una sociedad.

Hablando del presidente Petro, en el escenario en el que usted tal vez resulte elegido como alcalde de Bogotá sin duda le tocaría mantener un canal de comunicación con él y trabajar de la mano. ¿Cómo manejaría la relación sabiendo que tiene muchos reparos de su gestión?



Es sencillo. El interés de Bogotá tiene que estar por encima de cualquier afectación o característica política. Lo que no vamos a permitir es que le ponga conejo a Bogotá, lo que no vamos a permitir es que usurpe las funciones de Bogotá. Aquí estamos en una democracia descentralizada por la cual el mismo presidente Petro luchó en la Constitución de la 91, la cual dice claramente que debe haber una colaboración armónica entre los poderes y así vamos a tener toda la disposición. Yo tengo un talante democrático y estoy seguro que así será con el presidente Petro, pero que tenga la claridad que aquí habrá un alcalde responsable y garantizando la independencia el bienestar de todos los bogotanos.



Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA