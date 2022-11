Frente a la posibilidad de que el Gobierno elimine el último día sin IVA del año que, estaba planeado para el 2 diciembre, la oposición salió a defender este beneficio para los colombianos.



El partido Centro Democrático dijo que "la decisión de suspender vía decreto el último día sin IVA es perjudicial para los comerciantes que aún se están recuperando de los efectos de la pandemia".



(Le sugerimos: Daniel Quintero: ¿Por qué fracasó la revocatoria en su contra?)

Expresaron, además, que "esta acción perjudica a los colombianos que ven en este día una oportunidad para adquirir diferentes bienes".

La decisión del gobierno de suspender vía decreto el último día sin IVA es perjudicial para los comerciantes que aún se están recuperando de los efectos de la pandemia.



Además, perjudica a los colombianos que ven en este día una oportunidad para adquirir diferentes bienes. pic.twitter.com/xnskTlSf9W — Centro Democrático (@CeDemocratico) November 22, 2022

A esto se le suma la declaración de Álvaro Uribe, líder de este partido, quien enfatizó en que "la eliminación del día sin IVA atropella a padres de familia que tenían en esos tres días la única posibilidad de adquirir IPADs, teléfonos inteligentes y computadores para sus hijos estudiantes".



(Lea también: Iván Duque: su advertencia sobre un 'corralito pensional')

La eliminación del día sin IVA atropella a padres de familia que tenían en esos 3 días la única posibilidad de adquirir IPADs, teléfonos inteligentes y computadores para sus hijos estudiantes. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 23, 2022

Asimismo, la senadora Paola Holgín hizo énfasis en que "el día sin IVA dinamiza el comercio, la industria, la generación de empleo y el recaudo del país".

Día sin IVA dinamiza el comercio, la industria, la generación de empleo y el recaudo del país — Paola Holguín 🇨🇴 (@PaolaHolguin) November 23, 2022

La congresista María Fernanda Cabal, por su parte, compartió en sus redes sociales las críticas que el expresidente Uribe le hizo a la posible eliminación de este beneficio.

Día sin IVA: La crítica de Uribe a Petro tras anuncio de eliminación | RCN Radio https://t.co/RVBvyBuLM1 — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) November 23, 2022

Aunque aún no es un hecho, el presidente Gustavo Petro declaró recientemente en su cuenta de Twitter que estos días sin IVA generan "un fuerte daño a la economía". Lo anterior, según expone, porque no se separa la venta de productos nacionales de importados.



Por eso, el jefe de Estado aseguró: "Si queremos mejorar la situación económica hay que dejar de comprar productos importados si se producen en Colombia".



(Le puede interesar: Roy Barreras propone a Vargas Lleras para la alcaldía de Bogotá)



Por ahora, el decreto que podría eliminar este beneficio sigue recibiendo comentarios hasta este jueves, luego pasaría a su sanción por parte del Ministerio de Hacienda .



En este documento se puede leer la posición negativa que presenta el Gobierno frente a esta jornada: “No es recomendable mantener el último día sin IVA del año, programado para principios de diciembre. No solo estamos a menos de quince días de su realización, lo cual implica costos administrativos y de preparación considerables, sino que a la fecha no es claro si estos festivos tributarios son una herramienta que se justifique en términos de sus mayores beneficios frente a sus posibles costos”, consignan.



De igual manera, se indica que la Subdirección de Estudios Económicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), mediante comunicación del 16 de noviembre de 2022, analizó el panorama y expuso las razones por las cuales es improcedente la realización de este último día sin IVA.



MAYRA TENORIO

REDACCIÓN POLÍTICA