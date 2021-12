Este 28 de diciembre se conmemora el tradicional Día de los inocentes, en el cual se tiene por costumbre realizar bromas.



Esta también es una fecha que propicia el momento para recordar los desatinos, comúnmente nombradas como ‘inocentadas’, de 2021.



Aquí le dejamos las embarradas y momentos graciosos en el mundo de la política colombiana que más llamaron la atención de los internautas este año.

El computador de Quintero

El primero en esta lista es Daniel Quintero, alcalde de Medellín, quien se volvió viral por dejar caer un computador cuando realizaba la entrega de este dispositivo a varias instituciones de educación superior.



El gracioso suceso fue capturado en video y publicado en diferentes redes sociales. De hecho, el mismo Daniel Quintero lo compartió.



(Le puede interesar: Daniel Quintero es viral tras dejar caer un computador 'irrompible').



Lo que más causó gracia entre el público fue que, luego de la caída del equipo, Quintero lo recogió y dijo: "Estos computadores son realmente muy buenos... No se dañan, es de verdad que no se dañan, este un poquito, pero no se dañan, están hechos para eso precisamente".

¿Se rompió o no se rompió?



Hoy entregamos los primeros 3000 Chromebooks. La educación es el camino. #ValleDelSoftware pic.twitter.com/8maHw6kQRj — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) February 11, 2021

La caída de Echeverry

El debate de la coalición Equipo por Colombia, de EL TIEMPO y W Radio, terminó en risa y bromas después de que el precandidato presidencial, Juan Carlos Echeverry, se cayera de su silla.



En un momento inesperado, durante una ronda de preguntas rápidas, Echeverry se fue para atrás.



Tanto los moderadores como sus co-equiperos quedaron un tanto consternados. Sin embargo, el hecho no pasó a mayores.



Al final del debate, los precandidatos rememoraron el momento y se rieron.



Al final del debate, los precandidatos rememoraron el momento y se rieron.



Federico Gutiérrez incluso bromeó con la figura del VAR "para ver si David (Barguil) le movió la silla".



Echeverry publicó el video y lo acompañó con la siguiente descripción: "Ya que muy seguramente con la caída de la silla hoy en el #DebatePorColombia me gané un lugar en los noticieros del 28 de diciembre, les muestro el detrás de cámaras con Fico y Peñalosa haciéndome bullying. Estoy averiguando quién fue el que me cambió la silla".

Ya que muy seguramente con la caída de la silla hoy en el #DebatePorColombia me gané un lugar en los noticieros del 28 de diciembre, les muestro el detrás de cámaras con Fico y Peñalosa haciéndome bullying. Estoy averiguando quien fue el que me cambió la silla 😑. pic.twitter.com/5EvBB5ZJmG — Juan Carlos Echeverry (@JCecheverryCol) December 16, 2021

Los ‘ruidos’ de William Dau

Ahora el turno es para William Dau, actual alcalde de Cartagena, quien llamó la atención de los internautas cuando anunció el inicio de obras en la maltratada malla vial de la ciudad.



El mandatario se veía muy alegre por lo que sería el nuevo logro y comunicó la noticia con varios ruidos que lo hicieron viral.



(Lea también: 'Uououo, arrancamos': William Dau inaugura obras haciendo sonidos de camión).



De hecho, Dau hizo sonidos guturales imitando el ruido de tractocamiones y volquetas. Esto, sin duda, causó mucha gracia y varias personas comentaron al respecto.

Jajajaja jajajaja William Dau todo un personaje. pic.twitter.com/1a8aecBfGu — ░D░A░H░O░ 🥑🕊️ (@deniseadriana_h) August 18, 2021

El encuentro de Epa Colombia y Álvaro Uribe

A inicios de septiembre, la influenciadora y empresaria Daneidy Barrera, conocida en el mundo digital como Epa Colombia, se reunió con el expresidente Álvaro Uribe.



Este fue uno de los temas que más sorprendió a los colombianos. El encuentro trajo polémicas y un sinnúmero de bromas.



La insólita reunión contó con empanadas, imitaciones y besos a la cámara.



Epa Colombia comenzó diciendo: “¿Cómo quiere que lo imite? Hermanos, colombianos… ¿cómo?”.



Por su parte, Uribe hizo el "mua" característico de la empresaria en sus redes sociales.



Por su parte, Uribe hizo el “mua” característico de la empresaria en sus redes sociales.



“Amiga, vuélvete una emprendedora como Epa. Sigue el ejemplo”, señaló el expresidente.

La grosería de Alejandro Gaviria

El político Alejandro Gaviria se inscribió a la contienda presidencial de 2022 entregando alrededor de 1.2 millones de firmas.



Durante el evento, el exministro dijo una grosería que le hizo gracia a más de uno en el público.



El video se viralizó en redes sociales dado que, para muchos, no era muy usual ver al ex ministro de Salud utilizando ese lenguaje.



(Puede leer: Video: con madrazo incluido, Alejandro Gaviria inscribió su candidatura).



Gaviria se refirió a los resultados de encuestas recientes, los cuales no le favorecían, y dijo: "Si yo sobreviví al cáncer, tengo que sobrevivir a una hijuep… encuesta".



El insólito momento fue compartido en redes sociales y varios internautas reaccionaron al video.

Aquí el gran momento: “si yo sobreviví al cáncer, tengo que sobrevivir a una hijueputa encuesta”: @agaviriau en la presentación de sus firmas a la @Registraduria. pic.twitter.com/nxoPqJzzql — RicardoGonzálezDuque (@RicardoGonDuq) December 15, 2021

Las ‘inocentadas’ de celebridades y políticos buscan cerrar el año con humor. Le quedan tan solo tres días al 2021 y es momento, para muchos, de bromear frente a los hechos infortunados. Y así recibir el año nuevo de la mejor manera.

