Desnudo de Gustavo Bolívar desata cruce de trinos entre Petro y Cabal

Las peleas entre la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal y el senador de la Colombia Humana Gustavo Petro se han vuelto muy frecuentes.



Este martes comenzó cuando la senadora publicó una fotografía en su cuenta de Twitter que se viralizó a las pocas horas.

Con la frase: "Creo que el problema es de exhibicionismo", Cabal tuiteó una foto del senador de la Colombia Humana Gustavo Bolívar, quien en la imagen está posando desnudo, rodeado de maniquíes de color blanco.

Horas después, el excandidato presidencial Gustavo Petro le respondió a la senadora Cabal y la retó a hacer lo mismo. "Deberías hacer lo mismo Maria Fernanda. Te reto. No hay que avergonzarse del cuerpo", escribió en la misma red social.

Deberías hacer lo mismo Maria Fernanda.



Te reto.



No hay que avergonzarse del cuerpo https://t.co/tdyd0ungee — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 13, 2019

Bolívar, además, añadió: "Revista Cambio 2005. Foto pública de una campaña contra el machismo q (sic) decía: ¿Porque siempre son las mujeres las q se desnudan? Se nota q (sic) me están esculcando con juicio. Y como no hay fotos mías con narcos, ni he robado ni he matado ni recibido AIS tienen q (sic) publicar esto".



Finalmente, Petro publicó un último trino sobre el tema: "Bueno para que no me tilden de machista, a que nos desnudáramos".



En septiembre Petro y Cabal se enfrentaron en el Capitolio por un proyecto de acto legislativo que busca que los delitos contra los niños cometidos en medio del conflicto sean conocidos por la justicia ordinaria y no por la transicional.



Por ese mismo asunto hubo una pelea este martes los senadores en una plenaria del Senado que tuvo que ser levantada.



ELTIEMPO.COM