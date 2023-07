Los políticos toman decisiones que nos afectan directa o indirectamente. Desde nuestra economía, educación, salud, cultura y otros asuntos relevantes. Ellos, además, administran los recursos derivados de los bolsillos de las personas a través de impuestos.



Por eso, resulta fundamental estar al tanto de lo que sucede en este ámbito. Sin embargo, ese interés no siempre está presente.



Es común que exista cierta desafección política en parte de la población, bien sea porque no fue una prioridad en la educación familiar o porque los actos de corrupción de quienes son escogidos para representar los intereses de la mayoría cada día son más grandes y generan un rechazo generalizado.



Por esas mismas razones es que la analista Azucena del Carmen, en dialogo con el portal Ipe, manifiesta que "no se puede vivir ciego frente a la realidad nacional. Hay que ser político en todo, y no me refiero a estar en un partido o ser fiel a un candidato, sino a tomar una posición frente a lo que sucede día a día y a tener argumentos para defender lo que creemos. La gente le tiene miedo a la política, a tomar una posición y realizar acciones, prefieren vivir invisibles, sin problemas, y eso nos hace mal como país”, dice.

A continuación le presentamos tres consejos para interesarse más por la política.

1. Escuchar pódcasts sobre temas de país

Una investigación publicada en el Journal of Neuroscience y recogida por ThinkBig ha comprobado que escuchar un podcast es una forma de acercarse a la información de manera más reposada.



De la misma manera, muchos programas suelen profundizar o ir al fondo de temas políticos que son conversación nacional en la actualidad.



Además, con los podcasts se crean imágenes mentales, por lo que las personas que lo escuchan con regularidad tienen una imaginación más fuerte. Esta herramienta además le permite hacerlo mientras realiza otras actividades de su diario vivir, por lo que no implica necesariamente un esfuerzo.

2. Leer libros de historia

Según Euroinnova, la lectura por iniciativa propia de hechos de históricos es una forma no sólo de conocer lo que ha sucedido, ya sea en hechos políticos, religiosos, sociales, económicos, de salud, de guerras, entre otros, sino reflexionar sobre qué debemos mejorar como sociedad y qué debemos evitar para tener una mejor vida.



"La lectura aumenta la comprensión, atención, observación, concentración,el pensamiento crítico y la memoria de las personas".

3. Ver teatro

Juan Mayorga Ruano, filosofo y matemático español asegura que "el arte tiene una capacidad para influir en la política. Nos da a examinar lo que hay y lo que podría haber".



Por eso, acudir a una presentación de teatro en su ciudad es una oportunidad de alimentar el pensamiento político, ya que estas expresiones artisticas están basadas en la reflexión, la confrontación de ideas y el recuerdo de hechos históricos que pueden aportarle en su interés por la política.

Juan Pablo Penagos Ramírez

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

REDACCIÓN POLÍTICA