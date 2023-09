En video quedaron registrados hechos de presunta participación en política de la administración del gobernador Carlos Caicedo. En eventos de rendición de cuentas de la gobernación de Magdalena se estarían haciendo invitaciones directas a votar por Rafael Martínez, aspirante a suceder a Caicedo por Fuerza Ciudadana, partido del gobernador.



(Puede ver: Caicedo solicita a Federación de Departamentos que no lo incluyan en ataques a Petro)

En videos publicados por el portal de noticias regional Seguimiento.co se observa un evento de rendición de cuentas de la gobernación en la que está el cantante Farid Ortiz en tarima. También está el gobernador Caicedo en dicho espacio.



El cantante destacó el compromiso de las casas de la cultura por parte de la gobernación. En una misma frase, Ortiz menciona tanto a Caicedo como a Martínez. “Eso está en el listado de nuestro gobernador. Okey, Rafael nuestro querido candidato, Rafael Martínez. O sea, ya saben, no se vayan a equivocar”, dijo el cantante, que termina la frase dedicándole la siguiente canción “para despedir al gobernador”.

El cantante Farid Ortiz, quien no es funcionario público, expresó una opinión personal sin consultar a nadie. Sin embargo, al percatarme de su mensaje, inmediatamente abandoné el escenario. Solicito, por favor, a todos los que participen en eventos oficiales futuros de la… — Carlos Caicedo (@carlosecaicedo) September 14, 2023

El evento se llevó a cabo en Pivijay y en la tarima y en otros espacios queda la muestra de que es un evento oficial de la gobernación. “Resultados del cambio” se llama la rendición de cuentas hechas por la administración de Caicedo. Precisamente las redes sociales del gobierno magdalenense cuentas con los logos que se ven en los videos del evento.



(Además: 'No me incluyan en esa vocería que pretende menoscabar al gobierno': gobernador Caicedo)



En estas también queda prueba de los distintos eventos que está haciendo la gobernación en el marco de la contienda electoral, todo ellos vienen acompañados de una muestra artística, buena parte de ellos con figuras reconocidas de la región. El evento de la polémica habría ocurrido el 5 de septiembre, así quedó registrado en la cuenta de Twitter del gobierno magdalenense.



Por otro lado, en las cuentas del candidato Rafael Martínez se observa algunas publicaciones en las que destaca los eventos de rendición de cuentas de la gobernación.



Ante la polémica, el gobernador Caicedo se manifestó en redes sociales y rechazó los señalamientos de presunta participación indebida en política. Este aseveró que trató de una acción del cantante que no fue consultada.



(También: Procuraduría profirió cargos al gobernador Carlos Caicedo por obras en 15 parques)



“El cantante Farid Ortiz, quien no es funcionario público, expresó una opinión personal sin consultar a nadie. Sin embargo, al percatarme de su mensaje, inmediatamente abandoné el escenario”, dijo Caicedo.



Luego, pidió que los que participen en los eventos de la gobernación “abstenerse de expresar opiniones políticas personales para evitar suspicacias de los malquerientes que viven pendientes de ver cómo dañan el gobierno”. Por último, dijo que no puede responder por “lo que diga o hagan las personas en su libre albedrío”.