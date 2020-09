'Posiblemente, existe un plan para reducir el ICA': Zuleta

El representante a la Cámara por el Partido de La U, Erasmo Zuleta, realizó una nueva denuncia en el marco del seguimiento que ha realizado al Instituto Agropecuario Colombiano (ICA) sobre movimientos que se estarían haciendo al interior de la entidad para privatizarla.

Esta vez, alertó irregularidades en el nuevo contrato de arrendamiento No. 087/2020 con la empresa FAMOC por un valor de $733.004.338 millones de pesos, luego de un estudio realizado por la Contraloría General de la Nación.



Zuleta, citando al ente auditor, señaló que en dicho contrato no se efectuó con la justificación técnica ni las características que deben cumplir los inmuebles para arrendar, tales como especificar puestos de trabajos instalados, locales, depósitos, baños, parqueaderos, depósitos, zona de cafetería, redes eléctricas, recepción, entre otros.



(Vea también: Se cae acuerdo que supuestamente privatizaba el ICA)



“He venido denunciado durante varios meses que posiblemente existe un plan con una serie de acciones sistemáticas que conducen a generar caos, a reducir el ICA y tener justificación para entregarle esa entidad a privados, a hacer negocios con ellos”expresó el representante.



De acuerdo con el informe, al firmar el contrato 087 y al efectuar las condiciones contempladas en el contrato 065/2020 anteriormente firmado con la empresa Moderline SAS por un valor de $858,461,753.04, se evidencia que se pasará a pagar un mayor valor por mt2, que por los meses del contrato de arrendamiento asciende a $564,558,184.08 por un área menor en (1,246.29 mt2) sumado a que las nuevas instalaciones no cuentan con locales, depósitos y tiene 27 parqueaderos menos y se reducirá puestos de 831 a 750.



“Esto quiere decir que se sigue el camino de reducir el ICA en vez de pensar en fortalecerlo”, dijo Zuleta.



Así las cosas, el contrato 065 se establece que se cancelaba un valor de $111,774.63 por mt2 IVA incluido, sus especificaciones de instalaciones constaba con 5 pisos donde se ubicaban 831 puestos de trabajo, un local 153 parqueaderos y 4 depósitos, con sus respectivos mobiliarios a comparación del 085 que consta de 3 pisos, 750 puestos de trabajo, 126 parqueaderos, es decir 81 puestos menos de trabajo y 27 parqueaderos menos, adicional que no tiene depósitos y local.



Es por eso que el representante le hizo un llamado al gobierno nacional y al ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, para que, así como logró derogar el acuerdo 02 del 2020 que en medio de la pandemia pretendía entregarle el ICA a privados, después de que el representante lo denunciara, revise este tipo de actuaciones y ponga la lupa en el nuevo contrato de arrendamiento.



POLÍTICA