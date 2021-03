Demandan, otra vez, la investidura de Dilian Francisca Toro

Una acción pública de pérdida de investidura fue presentada la semana pasada contra la exsenadora y exgobernadora Dilian Francisca Toro, quien se perfila como una de las jugadoras clave para las elecciones del próximo año.



Toro es la actual presidenta del Partido de la U y en los últimos meses su nombre ha estado vinculado a una posible alianza con líderes regionales, como Federico Gutiérrez y Alex Char, entre otros.

Paralela a esta acción política, el abogado Gustavo Adolfo Prado presentó una acción de pérdida de investidura contra la líder vallecaucana por acciones que están relacionadas con su ejercicio político hace más de 17 años.



Los hechos, según argumentó Prado en su acción, tienen que ver con el apoyo económico que una empresa de la familia de la exgobernadora dio a 5 candidatos en las elecciones regionales del 2003, aportes que quedaron registrados ante el Consejo Nacional Electoral.



La empresa que, según Prado, habría hecho los aportes es la Asociación Selva Verde.

Un informe de Noticias Uno revelado hace varios meses también da cuenta de estos aportes que fueron sustentados a través de unos pagares divulgados por este medio de comunicación.



El lío que tiene la demanda presentada contra Dilian Francisca Toro es que la Ley 1881 del 2018 fijó una caducidad para estas acciones de 5 años.



Como los hechos denunciados en la acción cronológicamente se ubican en el 2003, el Consejo de Estado podría desestimar las peticiones del accionante.



Sin embargo, el abogado Prado pide la no aplicación de esta norma en el examen que haga el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, pues, según él, la Ley 1881 es inconstitucional.



Su argumento está basado en que la norma debió ser tramitada y aprobada como una ley estatutaria y no como una ordinaria. La Corte Constitucional aún no se ha pronunciado sobre el particular.



De prosperar esta pérdida de investidura contar Toro, el resultado político concreto sería que no podría aspirar a la Presidencia de la República. Los artículos 197 y 179 de la Constitución Política establecen como inhabilidad para este cargo el haber perdido la investidura.



Toro ya fue objeto de una demanda similar en el Consejo de Estado relacionada con el traslado de dos congresistas entre las comisiones primeras y cuartas del Senado, en un movimiento que buscaba apoyar la aprobación de la reelección presidencial.

En ese entonces, 2012, la demanda fue desestimada por el Consejo de Estado, lo cual benefició a Toro y a otros siete legisladores del partido de la U.



